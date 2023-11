Les talibans auraient pris le contrôle direct du business des gangs de trafiquants d’immigrés

Des migrants campent dans des tentes près de la barrière frontalière dans le village frontalier serbe de Kelebija, près de Subotica, le 6 février 2020.

Les combattants talibans, coordonnés par le gouvernement et les services de renseignement afghans, exploitent les fréquentes luttes intestines entre les bandes de trafiquants d'êtres humains et ont pris le contrôle de la plupart de leurs opérations juste à l'extérieur de la frontière méridionale de l'UE avec la Serbie, selon un récent rapport des services de renseignement hongrois.

Ce rapport sensible, initialement daté du 25 octobre, a d'abord fait l'objet d'une fuite dans le quotidien hongrois Magyar Nemzet, avant d'être déclassifié le 31 octobre et publié sur le site web du gouvernement la semaine dernière.

Le document explique que les fusillades entre gangs de trafiquants, utilisant des armes d'assaut, sont devenues "presque quotidiennes" au cours des deux dernières années, les gangs se disputant de plus grandes parts de "marché" et de plus grands segments de la frontière, allant récemment jusqu'à tirer sur des policiers serbes et des gardes-frontières hongrois. La population locale de la zone frontalière, majoritairement hongroise, est terrifiée par les affrontements nocturnes, mais la police serbe semble enfin commencer à s'attaquer à l'ampleur de la situation, puisque plus de 4 500 arrestations ont été effectuées au cours de récents raids déclenchés par une nouvelle fusillade meurtrière la semaine dernière.

Aujourd'hui, ces groupes sont sur le point de devenir encore plus organisés et mieux équipés. Selon le rapport déclassifié, "les services secrets talibans ont pris le contrôle direct des opérations des groupes de passeurs d'origine afghane en Voïvodine" - la région la plus septentrionale de la Serbie - en exploitant la concurrence de plus en plus violente qui existait déjà sur le terrain, et les ont placés sous le commandement du réseau Haqqani, l'une des factions les plus militantes des talibans.

Le document précise que la majorité des bandes de trafiquants de migrants en Voïvodine étant déjà dirigées par des Afghans, il a été relativement facile pour les talibans de les infiltrer et d'en prendre le contrôle. Grâce aux vastes connexions transfrontalières des talibans, les combattants afghans peuvent facilement obtenir des passeports tadjiks et se rendre en Serbie - via Moscou - sans même avoir besoin d'un visa.

"Le commerce de la contrebande devient de plus en plus lucratif chaque année, comme le montre l'augmentation constante du nombre d'immigrants illégaux capturés, ainsi que les batailles périodiques de redistribution du marché et la radicalisation des bandes criminelles rivales", indique le rapport, qui ajoute que le prix moyen du passage de la frontière est également en augmentation constante, atteignant jusqu'à 1 000 euros par personne, et qu'il y a 1 000 à 1 200 tentatives de passage illégal chaque nuit.

En mettant fin aux conflits internes et en prenant le contrôle des finances de ces groupes, le rapport suggère que l'objectif du gouvernement afghan dirigé par les talibans est "d'utiliser les énormes revenus provenant de la traite des êtres humains comme ses propres revenus, voire de financer le terrorisme". En outre, la centralisation des finances facilite la corruption des autorités et l'achat d'armes au niveau local, ajoute le rapport.

L'implication des Talibans dans le trafic d'êtres humains "ne surprend personne en Serbie", a déclaré Andrej Mitic, secrétaire international du parti Mouvement serbe Dveri, au Conservateur européen. Dans le nord de la Serbie, près de la frontière hongroise, nous avons pratiquement un "État" de facto de bandits immigrés que personne ne contrôle, à l'exception de leurs chefs criminels. La situation est très grave : les meurtres, les viols et les affrontements entre bandes d'immigrés dans le nord de la Serbie sont devenus monnaie courante", a-t-il déclaré, appelant à une réforme immédiate de l'immigration.

Le contrôle écrasant exercé par les talibans sur la traite des êtres humains dans les Balkans constitue une menace accrue pour la sécurité, non seulement en termes de structure organisationnelle et d'équipement, mais aussi d'un point de vue idéologique. Le document détaille les récentes vidéos TikTok publiées par l'un des principaux groupes contrôlés par les talibans dans la région, qui ne servent pas d'annonces de recrutement pour les migrants, mais sont uniquement destinées à glorifier la violence en utilisant une imagerie de type ISIS.

Dans ce contexte, l'émergence d'un groupe dont les membres sont ouvertement violents et sans scrupules, et dont l'attitude "locale" consiste à se glorifier d'avoir attaqué et vaincu le "soldat ennemi", constitue un facteur de risque majeur.

Toutefois, certains doutent encore que les preuves indiquent un contrôle réel des talibans ou simplement une série d'opérations de relations publiques bien menées. "Certains groupes émergents adoptent les noms et les symboles d'unités talibanes renommées plus comme une stratégie pour attirer des clients potentiels en utilisant des symboles puissants familiers aux Afghans, que comme une affiliation réelle à ces unités", a déclaré Srboljub Peovic, assistant de recherche à l'Institut d'études européennes, au European Conservative.

Mais que Kaboul soit directement en arrière-plan ou non ne change rien au fait que ces groupes se présentent comme si les talibans étaient impliqués, ce qui attire l'attention des autres. Cela signifie qu'en dépit de la centralisation croissante de ces réseaux, les luttes incessantes pour les ressources s'arrêteront probablement là. Le rapport des services de renseignement signale que plusieurs autres organisations terroristes du Moyen-Orient suivent le modèle des talibans et envisagent de se joindre à la compétition avec leurs propres gangs, ce qui aggraverait considérablement le problème dans toute la région.

La Hongrie et la Serbie pourraient relever ces défis en recourant à la force, conclut le rapport : "mais cela conduirait probablement à une réponse organisée et violente de la part des gangs criminels... mettant quotidiennement en danger la vie du personnel professionnel et des migrants".

Cet article a initialement été publié sur The European Conservative.