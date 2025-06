Atlantico business

Les sombres perspectives de croissance de l’OCDE prouvent que Donald Trump va devoir, une fois de plus, changer de stratégie

Après le FMI et la Commission de Bruxelles, c’est l’OCDE qui révise à la baisse les perspectives d’activité mondiales. Donald Trump va être obligé d’en tenir compte et de revoir une fois de plus sa stratégie. Sinon, il risque d’emmener le monde entier dans le mur.