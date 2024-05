Les smartphones ont-ils créé une génération anxieuse ? La réponse est plus compliquée qu'il n'y parait

L'utilisation généralisée des smartphones par les adolescents est à l'origine d'une crise de santé mentale.

Le nouveau livre du psychologue social Jonathan Haidt, The Anxious Generation, lance un appel urgent à l'action.

Haidt affirme que les preuves sont là. L'utilisation généralisée des smartphones par les adolescents est à l'origine d'une crise de santé mentale. Des mesures individuelles, collectives et législatives sont nécessaires pour limiter leur accès aux smartphones.

Haidt commence son livre par une allégorie. Imaginez que quelqu'un vous propose de faire grandir votre enfant de dix ans sur Mars, même s'il y a toutes les raisons de croire que les radiations et la faible gravité pourraient grandement perturber le développement d'un adolescent sain, entraînant des affections à long terme. Compte tenu des risques, vous refuseriez certainement l'offre.

Il y a dix ans, les parents n'auraient jamais pu imaginer les menaces que représentaient les nouveaux smartphones brillants qu'ils présentaient à leurs adolescents enthousiastes. Mais il est de plus en plus évident que les enfants qui ont grandi avec les smartphones sont en difficulté.

Haidt appelle la période de 2010 à 2015 le "grand recâblage". Pendant cette période, les systèmes neuronaux des adolescents ont été préparés à l'anxiété et à la dépression par l'utilisation quotidienne et intensive des smartphones.

Les enfants ne vont pas bien

Les deux principales affirmations de Haidt sont que la génération Z souffre d'une épidémie majeure de maladies mentales et que les smartphones en sont en grande partie responsables.

Les lecteurs devraient se méfier de ces deux affirmations - non pas dans le sens où nous devrions refuser d'y croire, mais plutôt dans le sens où nous ne devrions pas être trop pressés de les accepter. Après tout, il est dangereusement facile de croire que les enfants ne vont pas bien. Les aînés désespèrent régulièrement de la jeune génération.

Haidt reconnaît explicitement que d'autres experts se sont opposés à l'idée d'une anxiété généralisée chez les adolescents. En réponse, il cite des preuves récentes provenant d'un grand nombre de sources différentes : non seulement des déclarations de problèmes, mais aussi des données concrètes sur l'automutilation, les taux de suicide, les troubles mentaux diagnostiqués et les hospitalisations pour troubles mentaux.

Bien que Haidt se concentre sur les États-Unis, il observe des changements concomitants dans la santé mentale des jeunes dans de nombreux pays occidentaux, y compris l'Australie.

Mais ces constatations constituent-elles une épidémie nécessitant des réponses à l'échelle de la société ? Sur ce point, le livre aurait gagné à rassembler systématiquement les données scientifiques en des termes facilement compréhensibles.

Les preuves rassemblées par Haidt montrent de manière cohérente une augmentation, à partir de 2010 et en commençant par les filles, d'une série de troubles de la santé mentale et de problèmes de bien-être chez les adolescents. D'une manière générale, les chiffres concernant les États-Unis montrent que les problèmes de santé mentale qui touchaient auparavant 5 à 10 % des adolescents en touchent aujourd'hui deux fois plus.

D'une part, ces données suggèrent que le terme "génération anxieuse" est quelque peu trompeur. Une grande majorité de la génération Z ne souffre pas de troubles anxieux - et parmi ceux qui en souffrent, près de la moitié l'auraient fait indépendamment de l'utilisation du smartphone.

D'un autre côté, les chiffres restent préoccupants. Aucun parent ne se sentirait à l'aise de donner à son enfant une substance dont il sait qu'elle a une chance sur dix de lui causer un trouble mental en quelques années. Certaines données suggèrent également que, même parmi ceux qui ne souffrent pas de troubles, les enfants souffrent de plus en plus de solitude et d'autres problèmes.

Ce qui est peut-être le plus alarmant dans les courbes abruptes et les chutes précipitées des nombreux graphiques de Haidt, ce ne sont pas les chiffres actuels, mais les trajectoires actuelles. Dans presque tous les cas, la situation empire. Il est possible que nous soyons dans les premiers jours d'une catastrophe en cours.

Insérez votre préférence idéologique

Si nous admettons l'existence d'un problème grave, la question se pose de savoir quelle en est la cause. Là encore, nous devons résister aux réponses intuitivement séduisantes à cette question. La crainte est que nous nous regardions tous dans un "miroir de sorcière", voyant ce que nous voulons voir ou ce que notre idéologie préférée nous dit que nous devrions attendre. Je suis assez vieux pour me souvenir des paniques provoquées par la musique heavy metal et les Donjons et Dragons.

Il est d'ailleurs possible que Haidt soit lui-même tombé dans ce piège, du moins en partie. Dans un livre précédent, The Coddling of the American Mind, Haidt et son co-auteur Greg Lukianoff ont soutenu que les visions du monde et les croyances néfastes qui prévalent dans les établissements d'enseignement américains préparent les jeunes à des résultats inquiétants en matière de santé mentale.

Haidt pense que cette manipulation reste un facteur, mais il reconnaît aujourd'hui que l'hypothèse ne correspond pas aux données. Plus précisément, il reconnaît que l'effondrement de la santé mentale des adolescents est évident dans de nombreux pays, à tous les niveaux d'éducation et dans toutes les classes sociales.

Existe-t-il d'autres hypothèses qui correspondent à ces données ? Peut-être les enfants d'aujourd'hui sont-ils anxieux et déprimés parce qu'ils devraient l'être ? Après tout, ils héritent d'un monde confronté à un réchauffement climatique galopant, à des injustices systémiques, à un avenir professionnel incertain, etc. Pourtant, Haidt observe à juste titre que les générations précédentes, confrontées à des perspectives désastreuses, n'ont pas connu des résultats similaires en matière de santé mentale.

En fin de compte, il est probable que le problème provienne d'un ensemble de facteurs. Haidt affirme que la situation actuelle n'est pas due exclusivement à l'utilisation des smartphones. Les dernières décennies ont également été marquées par la montée du "sécuritarisme" - un terme qu'il a inventé avec Lukianoff pour décrire la préférence accordée à la sécurité individuelle par rapport à d'autres valeurs - et de l'éducation par hélicoptère. Ces phénomènes ont de plus en plus éloigné les enfants du développement vital qu'apportent le jeu physique et l'exploration non supervisée du monde réel.

Haidt affirme que les parents ont commencé à craindre les risques sains du monde extérieur, alors même qu'ils ouvraient en catastrophe leurs enfants aux dangers malsains du monde virtuel.

Problèmes de développement

Au départ, les smartphones ne posaient pas de problèmes majeurs de développement pour les enfants. Les problèmes ont commencé vers 2010 lorsqu'ils ont été associés à d'autres facteurs tels que les médias sociaux, l'internet à haut débit, un appareil photo orienté vers l'arrière (encourageant les selfies), des jeux addictifs, de la pornographie facilement accessible et des applications gratuites qui maximisent les profits en cultivant la dépendance et la contagion sociale.

Ce mélange technologique toxique a permis aux smartphones d'envahir la vie des enfants. Les taux d'utilisation de sept heures par jour en moyenne ont progressivement mais profondément recâblé leurs cerveaux en cours de maturation. Haidt pense que ce recâblage donne lieu à quatre "préoccupations fondamentales" :

- Privation sociale : le smartphone est un "bloqueur d'expérience", qui prend des heures par jour qui pourraient être consacrées à des jeux physiques ou à des conversations en personne avec des amis et des membres de la famille.

- Privation de sommeil : trop d'adolescents restent sur leur smartphone tard dans la nuit alors qu'ils ont besoin de se reposer.

- La fragmentation de l'attention : les alertes et les messages détournent continuellement les adolescents du moment présent et des tâches nécessitant de la concentration.

- L'addiction : les applications et les médias sociaux sont délibérément conçus pour pirater les vulnérabilités psychologiques des adolescents, ce qui les rend incapables d'apprécier quoi que ce soit d'autre.

Ces préoccupations fondamentales sont complétées par des préoccupations spécifiques à chaque sexe. Les filles se sont révélées plus vulnérables aux effets néfastes des médias sociaux, tandis que les garçons se sont repliés sur les jeux en ligne et la pornographie.

Dangers pour la santé mentale des adolescents

Une partie intrigante du livre de Haidt est son récit de la façon dont les smartphones sont devenus une source de dépendance et de dommages.

Les adolescents, comme tous les êtres humains, ont plusieurs besoins fondamentaux et moteurs émotionnels : le lien social et l'inclusion, le sentiment d'autonomie et d'action, l'épanouissement sexuel, etc.

Haidt explique que, normalement, pendant presque toute l'histoire et l'évolution de l'humanité, ces motivations ont poussé les adolescents à faire des choses en personne, dans le monde réel - des choses comme se faire des amis, jouer ensemble, régler des conflits, accomplir des tâches, développer des liens romantiques et prendre des risques physiques.

Si ces activités peuvent entraîner des blessures, des larmes et des frustrations, elles n'en sont pas moins importantes pour la santé mentale et le développement des adolescents. Les enfants sont antifragiles : ils ont besoin de ce type de risques et de facteurs de stress pour grandir correctement.

Les smartphones - et leurs applications, jeux et médias sociaux - fournissent également des réponses à tous ces facteurs. Mais ils le font sans susciter les activités susmentionnées et les résultats importants qui en découlent, tels que les amitiés étroites et la résilience.

Par exemple, un adolescent peut se sentir seul et avoir envie d'être en contact avec d'autres personnes ; il s'inscrit alors sur Instagram ou TikTok. Les médias sociaux fournissent un type de connexion et une dose temporaire de dopamine. Mais ils répondent au besoin immédiat de l'adolescent d'une manière qui n'implique pas de relations et de défis dans le monde réel. Cela ne fait qu'accroître leur solitude et leur isolement à long terme.

Que pouvons-nous faire ?

Même si nous acceptons les affirmations de Haidt sur la montée de l'anxiété alimentée par les smartphones, la manière dont nous devrions réagir n'est pas claire. Des solutions radicales ne sont peut-être pas nécessaires. Avec le temps, les choses pourraient s'arranger d'elles-mêmes, par exemple grâce à de nouvelles innovations technologiques.

Haidt estime que l'action collective est essentielle. Selon lui, le problème n'est pas seulement que les smartphones sont intrinsèquement utiles et séduisants (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous les avons tous voulus) ; ce n'est pas non plus que leurs applications créent une dépendance. Le problème, surtout en milieu scolaire, est que si la plupart des camarades d'un adolescent ont un smartphone, ceux qui n'en ont pas risquent d'être des exclus, perpétuellement "mis à l'écart" et jamais "dans le coup".

C'est pourquoi Haidt estime que les actions menées par des parents isolés ont peu de chances d'aboutir. Paradoxalement, cette même préoccupation parentale accrue pour la sécurité des enfants, que Haidt a précédemment critiquée, pourrait s'avérer être une puissante force de changement. Au moins certains parents sont susceptibles de considérer la santé mentale future de leurs enfants comme un bien non négociable et de traiter les smartphones comme l'aiguille hypodermique des temps modernes.

Pour sa part, Haidt plaide en faveur de quatre nouvelles normes, à créer par l'action collective des parents parallèlement à des réformes législatives et réglementaires :

Pas de smartphones avant le lycée

Pas de médias sociaux avant 16 ans

Des écoles sans téléphone

Plus d'indépendance, de liberté de jeu et de responsabilité dans le monde réel.

Un problème plus profond

Le livre de Haidt laisse le lecteur avec une autre inquiétude, plus profonde.

Supposons qu'il ait raison de dire que les choses qui conduisent à l'épanouissement humain impliquent des rencontres physiques dans le monde réel avec d'autres personnes : famille, amis proches, partenaires romantiques, voisins, groupes et membres de la communauté locale.

Ces rencontres sont souvent imprévisibles, désordonnées, peu pratiques et frustrantes. À l'inverse, le monde en ligne devient chaque jour plus facile, moins cher et plus séduisant. Les innovations et les algorithmes affinent continuellement notre expérience, tandis que les industries motivées par le profit s'efforcent toujours plus agressivement de capter et de conserver notre attention.

Face à tout cela, il se peut que le monde réel ne puisse pas rivaliser. Les problèmes de santé mentale qui touchent actuellement la génération Z pourraient s'avérer être ceux auxquels toutes les générations seront confrontées.

Si c'est le cas, les réformes suggérées par Haidt pourraient marquer la première étape d'une longue bataille entre le besoin humain d'expériences et de connexions dans le monde réel et les puissantes tentations d'un monde en ligne qui offre quelque chose à quoi nous ne pouvons pas résister : "un peu de tout, tout le temps".

L'article a été initialement publié sur The Conversation.