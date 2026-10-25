RECHERCHE MEDICALE

Les scientifiques cherchent à doter les cellules pulmonaires d’une mémoire pour combattre les virus

Et si les cellules pulmonaires pouvaient mémoriser les virus pour mieux les combattre ? Des chercheurs de l’Université de Southampton travaillent sur un vaccin innovant visant à renforcer les défenses immunitaires innées et à protéger contre plusieurs virus respiratoires. Une piste prometteuse, encore au stade de la recherche, qui pourrait accélérer la réponse aux futures épidémies.