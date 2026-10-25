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Une femme âgée réconforte un homme qui tousse.
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RECHERCHE MEDICALE

25 octobre 2026

Les scientifiques cherchent à doter les cellules pulmonaires d’une mémoire pour combattre les virus

Et si les cellules pulmonaires pouvaient mémoriser les virus pour mieux les combattre ? Des chercheurs de l’Université de Southampton travaillent sur un vaccin innovant visant à renforcer les défenses immunitaires innées et à protéger contre plusieurs virus respiratoires. Une piste prometteuse, encore au stade de la recherche, qui pourrait accélérer la réponse aux futures épidémies.

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MOTS-CLES

poumons , Santé , science , découverte , recherche , virus , maladie pulmonaire , contaminations , Covid-19 , transmission , adn , cellules , vaccin , organisme

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Salim Khakoo

Salim Khakoo est professeur d’hépatologie à l'Université de Southampton.