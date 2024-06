"Les Règles du Mikado" de Erri De Luca : le Mikado, adresse et art de passer inaperçu

Une jeune Gitane qui fuit un mariage forcé se retrouve dans la tente d’un « vieil homme » qui campe en hiver dans la montagne italienne près de la frontière slovène. De cette rencontre improbable va naître une profonde amitié. L’homme aidera la jeune fille dans sa fuite et la mènera jusqu’à la mer où elle trouvera du travail. Ils se quitteront mais échangeront de nombreuses lettres. Elle se mariera, apprendra à lire et à écrire et vivra sur une péniche.