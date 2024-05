Les progrès vertigineux de l’IA sont-ils en train d’atteindre un plateau ?

ChatGPT.

Atlantico : Comment expliquez-vous la stagnation de l’évolution des IA pendant des années ?



Pierre Beyssac : La stagnation a duré jusqu'à la fin 2022. Il y a eu beaucoup de promesses non tenues, notamment en matière de voitures autonomes, comme cela arrive régulièrement en IA.



Pourtant, peu à peu, l'IA s'immisce discrètement dans nos objets quotidiens, téléphones, automates téléphoniques, chatbots sur le web, etc.



L'arrivée de ChatGPT d'OpenAI fin 2022 a redonné un coup de fouet à ce marché, qui est reparti en forte croissance autour des modèles de langage. En quelques mois seulement, OpenAI a accumulé 180 millions d'utilisateurs et 2 milliards de visites par mois, et les développements de produits concurrents, souvent open source, vont bon train.



Exemple de OpenAI, avec ses différentes versions de ChatGPT en peu de temps, cela a-t-il engendré une certaine peur de la part des internautes face à ses IA dernières générations?



Difficile à dire, car passé le premier engouement, les usages continuent néanmoins de se développer de manière plus discrète. La progression d'OpenAI en produits et qualité des moteurs a été impressionnante depuis 18 mois.



Quels sont les défis éthiques qui pourraient freiner les progrès en IA ?



Pour l'instant, les défis éthiques semblent majoritairement se situer autour de l'IA, c'est à dire dans les usages qui en seront faits, que dans la technologie elle-même :



- applications en matière de vidéosurveillance, reconnaissance

faciale, biométrie, etc ;

- application dans des domaines sensibles en matière

de décision ou d'aide à la décision humaine : conseil

juridique, justice, police...

- respect du RGPD (règlement général de protection des

données, qui concerne nos données privées) par les

fournisseurs de services, en raison de la collecte

d'informations auprès des utilisateurs.

- espionnage étranger via des lois telles que FISA,

qui s'applique aux entreprises états-uniennes même établies

sur le sol européen.



Dans quels domaines d'application voyez-vous encore beaucoup de potentiel pour des innovations majeures grâce à l'IA ?



En vision artificielle, aide à la programmation, assistance scolaire notamment en école primaire, aide aux enseignants sur la rédaction de cours, assistance aux personnes mal voyantes ou malentendantes, peut-être même réalisation de prothèse en vision artificielle, diagnostic médical... presque tout reste à faire.



Existe-t-il des parallèles historiques avec d'autres technologies qui ont connu un développement rapide suivi d'un plateau ? Si oui, quels enseignements pouvons-nous en tirer pour l'IA ?



L'IA a déjà connu plusieurs "plateaux" en raison de promesses dont la réalisation tardait à venir. La parole de synthèse, la traduction, la dictée vocale, la reconnaissance de texte imprimé ou manuscrit, etc. Tous ces domaines ont connu des échecs ou des résultats insuffisants.



Quels scénarios envisagez-vous pour l'avenir de l'IA ? Pouvons-nous nous attendre à une nouvelle vague de progrès après ce plateau potentiel ?



Les technologies actuelles de modèles de langages continuent à progresser par augmentation de la puissance de calcul. On ne sait pas vraiment quelles sont leurs limites en qualité des résultats, mais il en apparaîtra certainement. De nouvelles ruptures technologiques seront alors nécessaires pour arriver aux prochains caps.



En attendant, les modèles de langage ont déjà prouvé leur utilité pour l'aide à l'écriture de texte dans de nombreux cas de la vie courante, et leur adoption va certainement se poursuivre dans tous les domaines d'activité.



Ainsi, l'administration française a récemment annoncé "Albert", un chatbot administratif pour aider les usagers.



On peut citer également les modèles de transcription de la voix en texte, comme Whisper, qui donnent d'excellent résultats sur de nombreuses langues pour transcrire des enregistrements audio ou réaliser des sous-titres de vidéos.