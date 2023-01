A quelle échéance les tarifs de l'énergie vont-ils baisser pour les consommateurs et les entreprises et refléter l’évolution des prix de marché ?

Atlantico : Comment évoluent actuellement les prix du gaz ?

Damien Ernst : Le gaz qui était à 120 € / MWh en décembre est désormais aux alentours de 60 €/MWh sur les marchés de gros, et même à 54 €/MWh lundi. Le prix du gaz est en train de s’écraser mais nous sommes encore loin des 20€/MWh d’avant le Covid, mais nous ne sommes plus aux sommets de 330 d'août dernier ou des 150 de l’automne. Il y aura peut-être une petite hausse la semaine prochaine à cause du froid mais si l’hiver continue d’être doux et venteux on peut espérer une normalisation du prix du gaz. D’autant que les Russes essaient de vendre plus de volume que ce qu’ils faisaient, car – à mon avis – ils manquent de cash.

A quoi est dûe cette baisse des prix ?

D’abord à une augmentation de la production et de la captation de LNG venu d'en dehors de l’Europe mais surtout du fait que les signaux de prix ont tué la demande. Conjugué à un hiver historiquement chaud et venteux, cela a réduit la demande pour le gaz et permis de rééquilibrer les marchés.

Mais le paradoxe est que cela ne va pas se traduire par une baisse des prix pour les consommateurs et les entreprises ?

Pour beaucoup de Français effectivement, la facture ne va pas baisser. Pourquoi ? Parce que beaucoup de français bénéficient du tarif bleu, le tarif réglementé de vente décidé par la CRE, qui lui prévoit une hausse d’environ 15% au 1er février. Cela s’explique par le fait que le tarif bleu ne prend pas véritablement en compte ce qui se passe sur les prix du marché. En effet, le tarif bleu est en dessous de ces prix de marché. Cela va créer une surprise et une incompréhension entre la hausse de la facture et l’évolution des marchés, car il n’y a pas de prise de conscience de la protection offerte par le tarif régulé.

Pour les entreprises, certaines ont signé, l’année dernière, à prix fixe, des contrats, à des moments qui sont très désavantageux pour elle au regard du contexte actuel. Le problème est que ces entreprises y sont tenues et que si le client réussit à renégocier son contrat, c’est le fournisseur qui se retrouve à perte, en raison de la stratégie back-to-back de sourcing du fournisseur. Les entreprises n’ont que deux choix, renégocier leur contrat ou basculer sur des contrats à prix variable, ce qui est peut être dangereux.

A quelle échéance les prix vont-ils baisser et refléter l’évolution des prix de marché ?

Les consommateurs qui ne sont pas protégés par l’ARENH vont voir leur électricité diminuer dans les semaines qui viennent ; mais toutes les personnes sous tarifs régulés vont sans doute voir le tarif continuer d’augmenter dans les années à venir. Pour les entreprises, les contrats à prix fixes s’étendent sur 1 ou 3 ans.

Avons-nous été trop prudents ?

Il était impossible de prédire de quoi l’hiver serait fait, donc on a joué la carte de la sécurité. Cela a été une bonne chose, mais si l’on rejouait le scénario, on pourrait le faire différemment pour éviter de se sourcer à des prix absolument rédhibitoire.

