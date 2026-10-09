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Vingt-cinq ans après l’entrée de la Chine, Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC et commissaire européen au Commerce estime dans une interview au Grand Continent que l’Europe doit répondre au maximalisme industriel du Parti communiste chinois.
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PASCAL LAMY

9 octobre 2026

Les plus naïfs face à la Chine n’étaient pas forcément ce qu’on croit

Dans une interview au Grand Continent le 5 octobre et au Monde le 6 octobre, Pascal Lamy, Commissaire au Commerce de 1999 à 2004 et Directeur Général de l’OMC de 2005 à 2013, reconnaît que la Chine pose un problème majeur à l’UE et que des erreurs ont été commises.

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MOTS-CLES

Pascal Lamy , Chine , Union européenne , commerce , Green Deal , OMC

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Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).