PASCAL LAMY

Les plus naïfs face à la Chine n’étaient pas forcément ce qu’on croit

Dans une interview au Grand Continent le 5 octobre et au Monde le 6 octobre, Pascal Lamy, Commissaire au Commerce de 1999 à 2004 et Directeur Général de l’OMC de 2005 à 2013, reconnaît que la Chine pose un problème majeur à l’UE et que des erreurs ont été commises.