PASCAL LAMY
9 octobre 2026
Les plus naïfs face à la Chine n’étaient pas forcément ce qu’on croit
Dans une interview au Grand Continent le 5 octobre et au Monde le 6 octobre, Pascal Lamy, Commissaire au Commerce de 1999 à 2004 et Directeur Général de l’OMC de 2005 à 2013, reconnaît que la Chine pose un problème majeur à l’UE et que des erreurs ont été commises.
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THEMATIQUESTribunes
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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