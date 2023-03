Les Petits Rats de Paris, les Grand Ratés de la Valley, le loup en Ukraine et la chute de l’immobilier. Une bonne semaine

La grève des éboueurs nuit considérablement à l'image de Paris et de la France à l'étranger.

Voilà que les petits rats dont on parle le plus à Paris ne portent plus ni tutus ni pointes, mais fouillent les poubelles.

Notre Opéra était connu pour ses petit rats, Paris vantée pour sa beauté, voilà que les petits rats dont on parle le plus ne portent plus ni tutus ni pointes, mais fouillent les poubelles, pour celles qui ne sont pas occupées à brûler, dans une ville déjà bien saccagée par sa Maire, qui, logique jusqu’à l’extrême, refuse d’intervenir pour réquisitionner ceux qui pourraient éviter à nos enfants d’attraper toutes les maladies que nos rongeurs sont prêts à « offrir ». Les poubelles brûlées ont certainement un côté « fête de la musique new genre », un droit nouveau d’expression offert à des animaux trop souvent « discriminés », qui restent à « dégenrer », à entretenir et intégrer, pour le cas où leur nombre (6 millions) justifierait qu’on leur donne accès au droit de vote ! Et puis une Marie qui a offert tant de budget à Cristo pour revêtir les monuments de Paris de sacs poubelle, doit trouver là une forme d’achèvement ultime, dans le fait d’enfouir Paris tout entier sous le plastique des poubelles.

Depuis les USA, tout le monde regarde avec stupéfaction ce spectacle qui traduit l’éternelle et déprimante exception culturelle Française, particulièrement dans la Silicon Valley, où Google affirme depuis plusieurs années, que les jeunes nés depuis vivront jusqu’à 100 ans et où chacun s’accorde sur le fait qu’aucun système de retraite n’est prévu pour ce cas de figure. Ces jeunes ignorants dont certains constituent les rangs des manifestants, sans même savoir ce qu’est le travail, ont certainement une proposition à faire pour financer leurs 40 dernières années de vie ! 64 ans ! On est si loin du compte déjà aujourd’hui. Si Macron devait renoncer à sa réforme, ce serait pour la rendre plus exigeante, et plus réaliste encore, et prévoir sur les 20 prochaines années, une montée progressive, qui s’acheminerait vers la retraite à 70 ans ! Aux USA tant de personnes travaillent jusqu’à 70 ans, parfois par obligation alimentaire, c’est vrai, mais souvent par goût, par envie, pour le « fun » et pour assurer la transmission de leur savoir-faire.

Je ne parle même pas, de l’impact de l’automatisation des jobs, qui va laminer en 5 ans, tous les calculs déconnectés réalisés par des têtes pensées mais pas pensantes ! Je me suis déjà exprimé ici, sur le sujet.

Pendant ce temps, le monde des banques de divers Paradis, nous fait vivre l’enfer et surtout nous démontre que les erreurs du passé n’ont pas été corrigés par les législations successives, qui elles, en revanche, ont failli coûter la vie à tant de PME qui depuis ont vu régresser leur accès au crédit, en France comme aux USA. La banque de la Valley a montré des coutures en silicon et a constitué le vrai déclencheur d’un vent de panique auquel chaque pompier de la planète, a décidé d’agir pour renflouer le défaillant, ce qui est compréhensible pour éviter un 2009 Bis dans un contexte déjà explosif. Biden par ici, UBS mais aussi les Saoudiens, par là. Pour tous ceux qui ont joué en bourse cette dernière semaine, c’était le moment de faire des affaires faciles, achetant le Crédit Suisse le jour et le revendant (avec les multiples CRV) avec 100% de plus-value sans le moindre risque le lendemain. Le message semble donné, on ne laisse RIEN partir à la trappe dans ce contexte déjà trop dur, ainsi les afin que ces clients qui a plus de 90% avaient plus de 200 000$ sur leur compte puis continuer à commander des teslas et manger vegan.

Pendant ce temps, pour faire la nique à un monde sans logique, qui condamne Poutine pour crime contre l’humanité, mais ne trouve aucun prétexte à en faire de même pour Maduro, le dirigeant Coréen, les Mollahs en Iran et tant d’autres, voilà que l’envahisseur vient « lécher les vitrines d’Ukraine », le tout en version nocturne, et nous montre un Poutine qu’on disait malade, mourant, il y a quelque temps, en pleine opération de communication positive d’inspection des territoires annexés. Un bras d’honneur d’un culot sans pareil, qui fera l’image de la semaine sans en douter.

Enfin, puisque le MIPIM se déroulait à Cannes la semaine passée, on notera la dégringolade de l’immobilier neuf en France, qui prépare aujourd’hui un désastre pour demain, livrant à la France un déficit supplémentaire à venir, celui des logements nécessaires pour loger les Français, actifs ou à la retraite.

Globalement le monde va bien, merci !

Néanmoins, une note positive, ceux qui n’ont pas écouté les journalistes et leurs titres à sensation sur la fin du Bitcoin en novembre dernier, se frottent les mains et astiquent leur tirelire, qui a grossi de presque 50% en 4 mois. Pas mal pour un moribond !