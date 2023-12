Les Néandertaliens étaient-ils intelligents ? Les paléo-anthropologues n’ont jamais eu autant d’éléments pour y répondre

Le crâne d'un Homme de Néandertal, photo d'illustration AFP

Ils nous fascinent depuis que nous avons identifié leurs restes. Aujourd'hui, grâce à la découverte de nouveaux artefacts et à de nouvelles technologies, les paléoanthropologues en savent plus que jamais sur nos plus proches parents.

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Les Néandertaliens sont les plus proches parents connus de l'Homo sapiens, et nous savons aujourd'hui que nous les avons côtoyés pendant des milliers d'années, jusqu'à la fin de leur long règne, il y a environ 40 000 ans. La plupart des chercheurs ne voient aucune raison de penser que nos deux espèces ne s'entendaient pas à l'époque. Pourtant, depuis la découverte de leurs restes au XIXe siècle, nous n'avons pas été très tendres avec les Néandertaliens, les qualifiant souvent d'arriérés lourdeaux, voire pire. Aujourd'hui encore, leur nom est parfois utilisé pour qualifier des membres de notre espèce qui se sont mal comportés, alors qu'il n'existe aucune preuve qu'ils se soient livrés à des actes de voyoucratie préhistorique.

À une exception près, peut-être : Ce qu'ils ont fait dans la grotte de Bruniquel, dans le sud-ouest de la France, serait certainement mal vu aujourd'hui. Des centaines de stalagmites brisées intentionnellement y ont été découvertes, disposées en deux grandes structures ellipsoïdes et plusieurs piles plus petites, à une époque où - comme l'ont confirmé les chercheurs en 2016 - seuls les Néandertaliens parcouraient l'Europe. Personne ne sait à quoi servaient ces structures, mais elles suggèrent une tendance à la créativité et peut-être même au symbolisme.

Aucune autre structure de ce type n'a été découverte à ce jour. Mais de nombreux autres indices montrent que l'esprit des Néandertaliens était occupé par des choses auxquelles de nombreux chercheurs ne s'attendaient pas, explique l'archéologue April Nowell, de l'université de Victoria, au Canada. Auteur d'un livre paru en 2021, Growing Up in the Ice Age, Nowell présente les nouvelles découvertes les plus passionnantes dans un article paru en 2023, "Rethinking Neandertals", dans l'Annual Review of Anthropology.

"Au cours des dix dernières années, les choses ont changé de manière spectaculaire", déclare-t-elle. "Je n'aurais jamais pensé que nous disposerions un jour d'un tel éventail d'informations sur leur vie". Outre de nombreuses découvertes de fossiles, de nouvelles méthodes d'analyse des molécules biologiques anciennes ont permis aux chercheurs d'examiner de l'ADN et des protéines anciennes dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence.

Plus remarquable encore, les chercheurs ont découvert le génome complet de plusieurs individus néandertaliens, ce qui offre de nouvelles perspectives sur leur biologie et la nôtre - il ne fait plus aucun doute que les êtres humains et les Néandertaliens se sont croisés. "Les Néandertaliens sont en partie nos ancêtres, même si nous n'avons pas évolué à partir d'eux", affirme le paléoanthropologue Chris Stringer, du Musée d'histoire naturelle de Londres.

De plus, les nombreux artefacts récemment mis au jour ou analysés, dont certains sont désormais attribués avec certitude aux Néandertaliens grâce à l'amélioration des méthodes de datation des découvertes archéologiques, constituent une véritable collection. "Si vous m'aviez posé la question il y a 20 ans, j'aurais dit qu'il y avait un grand écart dans les comportements, et que les Néandertaliens n'auraient pas eu la plupart des comportements complexes que nous trouvons chez l'Homo sapiens", explique M. Stringer. "Aujourd'hui, cet écart s'est considérablement réduit.

Voici quelques exemples de ce que nos proches parents ont laissé derrière eux lorsqu'ils parcouraient la Terre il y a 400 000 à 40 000 ans, dans la majeure partie de l'Eurasie.

L'art et l'artisanat

Certains des artefacts néandertaliens découverts étaient de nature très pratique. Des morceaux de fibre de bois torsadée attachés à un éclat de pierre modifié découverts en France en 2017 suggèrent qu'au moins certains Néandertaliens savaient fabriquer des cordes, par exemple, ce qui a pu ouvrir la voie à la fabrication d'autres objets tels que des vêtements, des sacs, des filets et des nattes. Il existe également des preuves que les Néandertaliens chauffaient l'écorce de bouleau pour fabriquer des adhésifs - ce qui n'est pas une mince affaire. "Quelques chercheurs ont récemment essayé de faire la même chose dans des circonstances similaires", déclare Nowell, "et c'est beaucoup plus difficile que ce que la plupart des gens pensaient".

Au-delà des tâches quotidiennes, les Néandertaliens aimaient manifestement se parer. Nous savons aujourd'hui qu'ils utilisaient des pigments colorés comme l'ocre rouge il y a 200 000 à 250 000 ans, peut-être pas seulement sur des objets, mais aussi sur leur propre corps - et il se peut qu'ils aient parfois importé cette substance à des dizaines de kilomètres de distance. Des fouilles ont également révélé des coquillages perforés et parfois peints qui étaient probablement enfilés et portés. En Croatie, un Néandertalien créatif a fabriqué un collier ou une autre parure avec des serres de pygargue à queue blanche, et ailleurs, des marques d'outils trouvées sur des os d'oiseaux suggèrent que les plumes étaient également appréciées.

Qu'en est-il du célèbre art rupestre que l'on trouve dans de nombreux sites en Europe et ailleurs ? Jusqu'à récemment, aucun de ces objets n'était considéré comme néandertalien. Mais en 2018, une étude parue dans Science a démontré que les lignes et les points peints sur les parois de plusieurs grottes en Espagne ont dû être réalisés par des Néandertaliens, puisqu'ils ont été datés d'une période où il n'y avait pas encore d'Homo sapiens. Il existe également des preuves de gravure - des "hashtags" gravés sur la paroi d'une grotte à Gibraltar, ainsi que sur un galet, un éclat de silex et un os de pied de cerf géant.

Grandir en tant qu’humain

Les différences d'expression artistique peuvent s'expliquer par le fait que les Néandertaliens pensaient différemment. Un membre de notre espèce qui aurait demandé avec enthousiasme à un Néandertalien pourquoi il dessinait ou sculptait ce qu'il faisait n'aurait peut-être obtenu qu'un haussement d'épaules. Il est bien sûr très difficile de reconstituer les différences qui ont pu exister au niveau de la structure du cerveau ou de la cognition, mais April Nowell est intriguée par un certain nombre d'études récentes dans lesquelles des cellules cérébrales humaines ont été modifiées pour contenir des versions néandertaliennes de certains gènes clés du développement du cerveau.

Lorsqu'elles ont été cultivées en laboratoire, les grappes de cellules modifiées pour contenir l'une de ces variantes du gène de Néandertal se sont transformées en minuscules structures cérébrales dont la forme ressemblait davantage à celle d'un pop-corn que les cellules cérébrales de l'Homo sapiens, tandis que celles qui contenaient des gènes sapiens étaient plus sphériques. Dans une autre étude portant sur un autre gène de développement du cerveau, les mini-cerveaux sapiens ont formé plus de neurones dans le même laps de temps que les mini-cerveaux contenant la version néandertalienne.

Ces résultats suggèrent certainement que les différences génétiques entre nos espèces affectent la structure de nos cerveaux. Toutefois, il est difficile de savoir ce que signifient ces différences, précise M. Stringer, ou même si ces variantes génétiques sont vraiment néandertaliennes. L'étude d'un échantillon d'Homo sapiens plus diversifié génétiquement aujourd'hui pourrait révéler davantage de variations au sein de notre propre espèce, et peut-être davantage de chevauchements avec les Néandertaliens, ajoute-t-il.

"Je pense qu'il y avait des différences cognitives entre les Néandertaliens et les Homo sapiens", affirme Mme Nowell. Mais, ajoute-t-elle, les différences démographiques ont peut-être aussi créé plus d'obstacles à l'épanouissement de la culture néandertalienne. Les Néandertaliens étaient peu nombreux - leur population globale n'a peut-être jamais dépassé les 100 000 individus. Il est possible que les idées ne se soient pas répandues parce que les Néandertaliens étaient trop isolés, explique-t-elle encore, et qu'elles aient ensuite disparu lorsque les groupes locaux se sont éteints. L'Homo sapiens a atteint des densités beaucoup plus élevées et aurait eu des réseaux sociaux beaucoup plus étendus.

De nouvelles données indiquent que les enfants de l'Homo sapiens ont probablement eu une enfance plus longue. "Nous pensons que les filles néandertaliennes ont probablement atteint la maturité sexuelle plus tôt", déclare Nowell : des études portant sur des fossiles d'enfants néandertaliens relativement fréquemment trouvés suggèrent que les nouveau-nés avaient des cerveaux plus gros que les nouveau-nés sapiens et qu'ils grandissaient plus vite.

"Une enfance plus longue permet aux enfants d'avoir plus de temps pour apprendre et expérimenter dans une relative sécurité", explique Mme Nowell, ce qui donne un avantage aux enfants sapiens.

Elle note également que l'apprentissage ne se limite pas à la création de nouveaux neurones et de nouvelles connexions : il s'agit également d'élaguer les connexions qui ne s'avèrent pas utiles. Par conséquent, si le cerveau des jeunes sapiens produisait plus de neurones que celui des Néandertaliens, comme le suggèrent les expériences, et si notre enfance durait également plus longtemps, "cela aurait pu favoriser un apprentissage plus approfondi", dit-elle, avec plus de place pour les essais et les erreurs, ainsi que pour l'établissement et la suppression de connexions.

Reproduction partagée

De nouvelles études ont récemment fourni des clichés fascinants de la vie familiale des Néandertaliens. L'analyse de l'ADN des restes de 11 individus découverts dans la grotte de Chagyrskaya, en Sibérie, a révélé que certains d'entre eux étaient étroitement liés et avaient probablement vécu à la même époque, explique le paléoanthropologue Bence Viola, de l'université de Toronto, qui a participé aux fouilles. "Nous avons trouvé un couple père-fille et quelques individus qui descendaient de la même mère ou qui étaient peut-être mère, fille et petite-fille.

Les similitudes génétiques étaient très élevées entre tous les individus étudiés, ce qui indique qu'il s'agissait probablement d'une population très isolée. "Les hommes étaient encore plus apparentés que les femmes", ajoute Viola, "ce qui suggère qu'il était probablement plus courant pour les femmes de rejoindre un nouveau groupe pour trouver un compagnon". C'était probablement le modèle ancestral chez les humains également - et c'est certainement encore le cas chez les chimpanzés.

Bien que les Néandertaliens aient pu paraître légèrement étranges aux yeux de l'Homo sapiens, les études de l'ADN ancien montrent qu'ils se sont croisés avec notre espèce. Pour Viola, cela a des implications importantes. Homo sapiens a clairement reconnu les Néandertaliens comme partenaires sexuels, ce qui suggère qu'ils les considéraient comme des humains - peut-être des "types bizarres vivant derrière les montagnes", mais tout de même des frères humains", explique-t-elle. "Plus ou moins chaque fois que les deux espèces ont coexisté de manière extensive, il y a eu des échanges génétiques."

Un baiser irrésistible

L'ADN n'est peut-être pas la seule chose que nos ancêtres Homo sapiens ont échangée avec les Néandertaliens. Bien que l'on pense que notre dernier ancêtre commun ait vécu il y a au moins 450 000 ans, une étude de 2017 analysant l'ADN de la plaque dentaire calcifiée sur les dents de Néandertal a montré que les populations d'un microbe commun vivant dans la bouche des Néandertaliens et des Homo sapiens ont divergé génétiquement au moins 300 000 ans plus tard. Cela suggère que les deux espèces ont acquis le microbe de la même source à la même époque ou qu'elles se le sont transmis d'une manière ou d'une autre.

Il existe bien sûr d'autres explications possibles, comme le partage de nourriture, explique la paléo-généticienne Laura Weyrich, de l'université de Penn State, qui a dirigé l'étude. "Mais la suggestion qu'il s'agissait peut-être d'un baiser s'est avérée irrésistible pour les médias", explique-t-elle. "Et vous savez, cela aurait pu être le cas."

Cette étude a également révélé d'autres aspects intéressants du comportement des Néandertaliens. L'analyse de l'ADN suggère qu'un Néandertalien espagnol souffrant d'un abcès dentaire avait probablement mangé des plantes moisies couvertes de champignons produisant de la pénicilline, ainsi que de l'écorce de peuplier contenant de l'acide salicylique analgésique.

L'étude a également jeté un doute important sur l'idée répandue selon laquelle tous les Néandertaliens étaient de fervents carnivores. Alors qu'un Néandertalien de la grotte de Spy, en Belgique, avait un régime alimentaire assez stéréotypé composé de moutons sauvages et de rhinocéros laineux, la recherche a révélé que ce jeune adulte aimait aussi accompagner son repas de quelques champignons. "Les Néandertaliens de la grotte d'El Sidrón, en Espagne, en revanche, ne semblaient pas manger beaucoup de viande", explique Weyrich. "Il semble qu'ils se nourrissaient plutôt de champignons et, étonnamment, de pignons de pin."

L'absence de légumes pourrait être expliquée : dans une étude réalisée en 2022, toujours sur la base du génome néandertalien, une analyse des gènes des récepteurs d'odeurs a révélé que les Néandertaliens auraient été moins sensibles que nous aux odeurs perçues comme vertes, florales et épicées. Pourtant, sur le site de Shanidar, dans l'Irak actuel, des chercheurs ont trouvé des preuves que les Néandertaliens cuisinaient des légumes secs tels que des lentilles, tandis qu'une autre étude récente a trouvé des grains d'amidon qui suggèrent que les Néandertaliens d'Italie - bien sûr - fabriquaient de la farine.

Un Néandertalien grignotant des pignons de pin peut sembler être le summum de la flexibilité, de la résistance et même du bon goût, mais un détail macabre doit être mentionné ici : Les ossements d'El Sidrón présentent également des signes de cannibalisme. Cela peut avoir eu une signification culturelle que nous ignorons - des rites impliquant le cannibalisme ont existé dans de nombreuses cultures - mais il ne semble pas que la population locale ait été florissante il y a 50 000 ans (ce qui contraste fortement avec un groupe de Néandertaliens en Allemagne il y a 125 000 ans qui était apparemment assez grand pour attraper, dépecer et manger des éléphants).

Déclin et persistance

Le cannibalisme était-il le signe d'une espèce en déclin, peut-être même avant que l'Homo sapiens ne fasse ses premières incursions en Europe ? Difficile à dire, mais nous nous demandons depuis longtemps pourquoi les Néandertaliens se sont éteints et pas nous. "Peut-être que si l'Homo sapiens n'avait pas été là, dit Nowell, cette niche serait restée ouverte aux Néandertaliens ?

Il n'y a aucune preuve de violence entre les Néandertaliens et les hommes modernes, ajoute Nowell ; peu de chercheurs semblent aujourd'hui croire que l'Homo sapiens chassait les Néandertaliens. Un taux de mortalité infantile plus élevé pourrait être une partie de l'explication, selon M. Nowell. "Même une petite différence peut entraîner un déclin de la population d'une génération à l'autre."

Mais qu'est-ce qui, chez les Néandertaliens, les désavantageait - si tant est qu'ils fussent effectivement désavantagés ? S'agit-il simplement d'un manque de chance ? "Je pense qu'avec l'augmentation du nombre d'Homo sapiens il y a plus de 45 000 ans, les Néandertaliens étaient déjà en difficulté", explique M. Stringer. "À cette époque, l'environnement fluctuait constamment, passant d'une température presque aussi élevée qu'aujourd'hui à un froid glacial, parfois en l'espace de quelques décennies. Toute la végétation changeait, les animaux se déplaçaient. "Peut-être que l'Homo sapiens était mieux à même de faire face à ces changements, parce qu'il travaillait davantage en réseau, s'entraidait ou échangeait des connaissances culturelles", ajoute-t-il.

Même sans confrontation directe, il est possible que les Néandertaliens aient été contraints de céder la place à l'Homo sapiens et se soient retrouvés en marge de ce qui était leurs lieux de prédilection. Néanmoins, selon Nowell, les Néandertaliens ont peut-être joué un rôle dans notre réussite. L'Homo sapiens a peut-être apporté de nouvelles technologies, mais il est possible qu'il ait également acquis des compétences auprès des Néandertaliens, qui vivaient en Europe depuis des millénaires.

Finalement, les Néandertaliens restants, qui vivaient dans des groupes de plus en plus restreints avec peu, voire pas du tout, de partenaires attrayants, dont beaucoup étaient des parents proches, auraient pu simplement décider de rejoindre un groupe d'Homo sapiens, et auraient très bien pu y être accueillis, explique M. Viola. Et en raison de notre métissage, quelque chose des Néandertaliens survit encore en nous.

"Il y a plus d'ADN néandertalien dans les milliards d'êtres humains vivant aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque où les Néandertaliens existaient encore", explique M. Viola. "D'une certaine manière, les Néandertaliens sont toujours là.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.