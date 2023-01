Les mensonges de Claude Askolovitch

Les propos de Michel Houellebecq sur Jean-Paul Sartre ont retenu l'attention de Claude Askolovitch dans sa revue de presse sur France Inter.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans sa chronique de France Inter, le journaliste accuse Houellebecq d’avoir menti et Le Point d’avoir relayé ce mensonge. Qu’en est-il ? Houellebecq a rappelé qu’en son temps, l’auteur de « L’Etre et le Néant » appelait à tuer le Blanc.

Un mensonge affirme Askolovitch. Une chronique radio ça dure quelques minutes et c‘est vite oublié. Mais un livre, ça reste. Et l’ennui pour Askolovitch, c’est que ce livre existe. Il a été écrit en pleine décolonisation alors que la guerre d’Algérie touchait à sa fin. Son titre : « Les Damnés de la Terre », réédité des dizaines de fois.

Son auteur : Frantz Fanon. Un Antillais de talent illuminé par sa haine du colon blanc. Son préfacier : Jean-Paul Sartre. Ouvrons le livre, ce qu’aurait pu faire Askolovitch s’il avait été un journaliste digne de ce nom et non pas un inquisiteur maladroit. Et voilà ce qu’écrit Sartre : « il faut tuer l’Européen ». On fera ainsi d’une pierre deux coups. Avec un Européen mort, la disparition d’un oppresseur et avec la disparition de l’Européen, un homme opprimé devenu libre ». Ça ne s’appelle pas tuer des Blancs Askolovitch ?

La suite est de Frantz Fanon et elle n’est pas plus belle. Le rêve du colonisé, écrit-il, est de prendre la maison du colon et de se mettre au lit avec sa femme dedans. Après l’appel au meurtre de Sartre, l’appel au viol de Fanon !

Les Damnés de la Terre ont connu un succès qui ne s’est pas démenti pendant des décennies. Le livre de Fanon et de Sartre a formaté plusieurs générations. Ainsi sont nés les bâtards de Sartre. Ils sont nombreux dans les universités et l’édition. Il y en a dans les médias, n’est-ce pas Claude Askolovitch ? Et à partir de Libération, du Monde, des Inrocks et de Télérama, ils effectuent leurs travaux d’endoctrinement.

Les bâtards de Fanon sont d’une espèce plus spécifique et plus simple. Indigénistes, racisés… Houria Bouteldja, Rokhaya Diallo, le CRAN, la brigade anti-négrophobie !

Avec eux, tout est clair : ils en veulent aux Blancs mais font une exception pour les bâtards de Sartre.