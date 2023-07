Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et les ministres du gouvernement dont celui en charge du numérique, assistent une réunion d'urgence après les émeutes suite à la mort

Atlantico : Après les émeutes suite à la mort de Nahel et avec la multiplication de vidéos d'exactions et de pillages publiées et relayées sur Internet, Emmanuel Macron et son gouvernement envisagent de suspendre les réseaux sociaux si nécessaire. Dans quelle mesure la mise en place technique d’une telle solution serait soit compliquée soit extrêmement liberticide ?

Pierre Beyssac : Le plus "simple" serait de pouvoir couper totalement dans certains quartiers la téléphonie mobile et les réseaux fixes, donc bien au delà des seuls réseaux sociaux. Outre la brutalité du procédé, cela réclamerait le déploiement d'une procédure technique d'arrêt du service ou de blocage sur une infrastructure qui n'a pas été conçue pour cela, et n'a pas à l'être.



Les pays qui pratiquent ce type de procédé ne sont pas des références en matière démocratique, comme la Chine ou l'Égypte. L'Algérie, quant à elle, coupe l'intégralité d'Internet dans tout le pays pendant ses épreuves du baccalauréat, pour tenter d'endiguer les tricheries.

Le gouvernement pourrait faire une demande de collaboration auprès des réseaux sociaux ou auprès des opérateurs. Pour l’ensemble des réseaux sociaux, cela peut prendre la forme d’une demande de collaboration avec les opérateurs.

Mais ces opérateurs n’ont pas les moyens réels de couper localement l’accès à tel ou tel type de contenus. Cela semble très difficile techniquement. Cela demanderait aux opérateurs de téléphonie mobile ou de réseau fixe de pouvoir couper sélectivement sur une zone géographique précise, une partie de l’accès au réseau. Mais rien ne permet de faire cela.

Cette tâche leur demanderait de déployer des moyens de censure, ce qui ne relève pas de leur activité. Juridiquement, cela semble poser également un problème. Les opérateurs peuvent servir d’auxiliaires. Il est possible de leur demander de mettre en oeuvre des mesures mais dans certaines limites seulement. Le coût de mise en oeuvre technique pour déployer des technologies adaptées et qui n’existent pas actuellement représente également une somme astronomique. Il n’y a pas de technologies permettant de le faire avec ce niveau de finesse. Il faudrait que les opérateurs les développent. Mais ils ne vont pas le faire pour les beaux yeux de l’Etat. Il n’y a donc pas vraiment de solutions en pratique.

Atlantico Rédaction : Ce dispositif pourrait passer par la mise en place d'un blocage DNS. Le DNS (Système de nom de domaine) est un outil utilisé par chaque smartphone ou ordinateur pour se connecter à un site en particulier. Si ce DNS était modifié pour y interdire l'accès à une liste d'adresses, par exemple Facebook ou TikTok, l'utilisateur serait alors face à une page blanche.

Ce blocage devrait être mis en place par les fournisseurs d'accès à Internet qui contrôlent la gestion de ces DNS. Mais ces méthodes sont faciles à contourner par les internautes, notamment via l'utilisation d'un VPN.

Une autre solution consiste à demander directement aux réseaux sociaux de bloquer leur propre diffusion. La tâche est rendue difficile avec l'implantation des entreprises en Europe. La plupart étant basées en Irlande, les demandes françaises pourraient ne pas être entendues.

Les pirates informatiques utilisent plusieurs méthodes pour nuire à un site et le rendre ainsi inaccessible sur Internet. Il est notamment possible de pirater un site en accédant à ses données et en l’inondant de demandes de connexion. Ce mécanisme va alors saturer ses serveurs via une attaque par déni de service (DDoS). Un très grand nombre d’ordinateurs demandent simultanément à un serveur de leur envoyer du contenu, mais celui-ci n’a pas la capacité de fournir ces éléments à tout le monde, au regard de l’importance de la demande.

L’annuaire des noms de domaine, le Domain Name System (le système de noms de domaine, ou DNS) peut également être ciblé et victime de piratage. Des entreprises privées sont chargées d’administrer ces annuaires et ces références afin de rediriger les internautes vers le bon site.

Des ordinateurs ou des objets connectés ciblés par des attaques informatiques et des logiciels malveillants peuvent également être utilisés pour saturer une partie de l’annuaire du Web et les réseaux sociaux afin de rendre inopérant certains sites.

Les libertés publiques sont-elles en train de devenir des victimes collatérales des émeutes ?

Rafaël Amselem : Ce n’est pas seulement cela. Il y a un véritable problème dans notre logiciel institutionnel : le fait que le président de la République prenne la parole sur ce sujet et plus largement sur tous les sujets à la place de ses ministres. Cela pose la question d’institutions verticales centrées autour de la figure du président.

On a ainsi une énième restriction envisagée, couper les réseaux sociaux. C'est un dispositif qui n’existe que dans les régimes autoritaires, sans aucune considération sur son efficacité. C’est cocasse de penser pouvoir régler le problème des émeutes ainsi, comme si les VPN n’existaient pas, ou les messageries cryptées. Cela donne le sentiment que le droit est un jouet pouvant être manipulé à des fins contestables. C’est ça le premier danger qui pèse sur les libertés publiques.

Pierre Beyssac : La saillie d'Emmanuel Macron a vite été rétractée devant la levée unanime de boucliers, y compris au sein de sa propre majorité, suite à l'intervention de quelques parlementaires plus au fait que lui des problématiques de libertés fondamentales que cela impliquait.



Les médias classiques avaient été mis en cause au moment des émeutes de 2005. Aujourd'hui, ce sont les moyens numériques d'expression directe et instantanée qui servent de bouc émissaire.



L'idée de censurer les médias numériques est de toute façon un processus systémique au sein des exécutifs français successifs. Le pouvoir politique traditionnel ne semble pas supporter de perdre le contrôle direct de l'expression publique de masse. Les émeutes lui permettent d'accélérer la légifération facilitant la censure.

Que ce soit avec le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique ou le projet de loi justice, assiste-t-on à une tendance plus large de tentations à la privation de libertés ? Quelles en sont les principales manifestations ?

Rafaël Amselem : Il y a eu la loi Avia, la loi Sécurité globale, maintenant la loi numérique. Il faut bien comprendre que les libertés publiques ne s’opposent pas à la sécurité. La question qui doit se poser c’est : la fin justifie-t-elle les moyens. Nous avons des outils qui existent : le droit pénal, les mesures d’ordre public. Croire dans les libertés publiques, ce n’est pas un idéalisme béat d’une société pacifiée, c’est juste appeler à la proportionnalité. C’est la question qu’a posé la gestion de la crise Covid. Il n’est pas question de critiquer le fond des mesures, mais leur proportionnalité (par exemple le secret défense pour le conseil sanitaire).

Mais le macronisme est, quelque part, une forme de populisme institutionnel : les mécaniques du droit, du pouvoir, de la représentation politique sont au service de l’inertie insufflée par un seul homme au nom d’une efficacité dont personne ne sait apprécier l’existence. Et elle crée un face à face permanent entre le président et le peuple. Cela nourrit un rapport de conflictualité et de rancœur.

Pierre Beyssac : C'est une tendance de fond et de longue date, au moins aussi ancienne que l'Internet, voire que le téléphone. La technologie offre des possibilités de plus en plus tentantes en matière de surveillance et de contrôle de la vie privée par l'État, et le législateur français meurt d'envie d'en profiter pour faciliter le travail de la police, en se passant des garanties des droits fondamentaux, notamment les fourches caudines du juge, qui leur compliquent la vie. Cette tendance est particulièrement exacerbée par le déficit public, qui restreint les marges de manœuvre de l'administration. On observe aussi cette dérive technologique dans les lois votées pour introduire la vidéosurveillance algorithmique pour les jeux olympiques de 2024.



Par coïncidence, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique s'est trouvé en première lecture au sénat ces derniers jours, donc juste après le début des émeutes. Le rapporteur et le groupe LR n'ont pu résister à la tentation de le renforcer encore par un amendement de circonstance obligeant les réseaux sociaux à supprimer les contenus liés aux émeutes dans un délai de 2 heures. Même le gouvernement, pourtant très motivé pour une loi "dure" après des déclarations très martiales à l'égard des réseaux sociaux, a estimé que l'amendement allait trop loin et a obtenu son retrait.



Entre cet amendement et les propositions d'Emmanuel Macron, on voit cependant qu'il suffirait de peu de choses pour que les idées les plus brutales soient introduites dans des lois futures. Il n'existe guère que le cadre européen, et le conseil constitutionnel, pour nous protéger réellement.

Que répondre à ceux qui disent que la sécurité est plus importante, en période d’émeute, que les craintes « théoriques » sur les libertés ?

Rafaël Amselem : Pour commencer, il est important de souligner que l'arsenal des libertés publiques n'est pas un système naïf quant à la réalité des problèmes sécuritaires. La question est la suivante : la fin justifie-t-elle les moyens ? Dans un système d'État de droit, de démocratie libérale et de liberté publique, puisque les choses sont entretenues par le droit, on considère que le droit ne peut pas tomber au nom de n'importe quel prétexte. Le système des libertés ne dit pas qu’il ne faut rien faire face à l’insécurité L’état d'urgence peut tout à fait exister dans des situations tout à fait exceptionnelles - et c'est ce caractère exceptionnel sur lequel il faut insister -, on peut aussi déployer la police à grande échelle et même interdire la présence de citoyens dans certains lieux, en cas de situation d'urgence et de nécessité prévue par la loi, avec la possibilité de contester ces décisions devant le juge administratif, par exemple. Donc, il existe donc toutes ces mesures qui visent à répondre à une situation de grande insécurité.

Le deuxième point, c’est que la démocratie libérale, le système des libertés publiques, n'est pas un système parfait. C'est un système qui a un coût. En l'occurrence, ce coût est que nous considérons qu'il y a une question de proportionnalité, que la fin ne justifie pas les moyens. Cela signifie que dans certaines situations, il n'y a pas de solution simple. Sauf en cas d'extrême urgence, on ne va pas faire usage de la force contre la population. Par exemple, nous n'allons pas envoyer des chars ou tirer sur la population, car cela soulèverait des questions encore plus complexes. Malheureusement, certaines dérives doivent être acceptées, car elles font partie intégrante du système de liberté. Enfin, la réponse à des émeutes ne peut jamais être purement sécuritaire. Il faut aussi une réponse politique, prendre en compte les réalités économiques, sociales, etc. sans tomber dans le misérabilisme.

Et que dire ceux qui pensent que la menace brandie sur les libertés n’est pas réelle ?

Rafaël Amselem : Elles sont pourtant bien concrètes. Il y a eu des centaines de garde à vue pour très peu de mises en examen pendant la réforme des retraites. Cela témoigne bien d’un problème. Ensuite, notre tradition est fondée sur l’optimiste à l’égard des citoyens et le pessimisme à l’égard du pouvoir. C’est pour cette raison que des contrepouvoirs existent.

Dans des contextes tendus comme celui-ci des émeutes, comment préserver les libertés publiques et résister à la tentation du contrôle liberticide ?

Rafaël Amselem : Il ne faut pas opposer le méchant législateur liberticide au défenseur de la liberté. La demande de sécurité est légitime. C’est avant tout une demande de civilité. La démocratie libérale n’est pas un système parfait et elle doit parfois permettre l’expression de passions extrêmement violentes. Il y a des fois où il est impossible d’agir à moins d’avoir recours à des mesures absurdes et dangereuses comme la coupure des réseaux sociaux. Comme dit Camus, « La fin justifie les moyens. Mais qu'est-ce qui justifiera la fin ? ».

Pierre Beyssac : Il faut d'abord comprendre que la communication de personne à personne permise par les moyens numériques fait partie intégrante d'une démocratie moderne fondée sur la transparence. Nos politiques devront l'accepter, même si cela peine à entrer dans leur culture. La censure en la matière ne peut être qu'une démarche de Tartuffe, consistant à cacher les problèmes de société sous le tapis. Il faut plutôt s'attaquer au fond des causes des émeutes, qui n'a guère changé depuis 2005. C'est un long débat de société à mener, que nous avons éludé jusqu'ici, et qui n'a rien à voir avec le numérique. En serons-nous capables ?



Comment faire en sorte que les citoyens dans leur ensemble ne payent pas le prix des actions des émeutiers ?

Rafaël Amselem : C’est avant tout une responsabilité politique que de ne pas prendre des mesures inefficaces et injustes. Mais c’est une habitude récurrente de la classe politique que de se défausser sur la population. Il faut assumer ses responsabilités – et pas que le président prenne tout sur lui. Il faut que des questions de fond soient posées sur l’efficacité de l’action publique. Nos institutions, au sens large, ne sont plus à même de répondre aux besoins de la population : la Justice, malgré ses moyens supplémentaires, a toujours moins de budget que la Culture. Les banlieues, malgré les milliards versés, sont toujours dans une situation bien moins favorable que le reste du territoire. Il faut réussir à s’intéresser aux conséquences mais aussi aux causes. Personne n’est satisfait de la situation dans laquelle nous sommes. Et il y a un vrai problème d’efficacité. Et fondamentalement, l’efficacité est liée à la question des institutions. Quand un président n’a de compte à rendre à personne, que le parlement n’a pas les moyens financiers, techniques, de confronter les administrations ministérielles, etc. Quand toutes les institutions ne peuvent pas évaluer la situation, permettre l’élaboration de compromis, alors la politique est vouée à l’inefficacité. Cela donne une surenchère d’annonces qui ne mène à rien si ce n’est à un détachement de la démocratie de la part des citoyens.

Pierre Beyssac : La question est difficile. Notre premier devoir est d'alerter sur les dérives législatives pour que la préservation de nos droits fondamentaux devienne un véritable enjeu électoral. Le Parti Pirate s'y emploie. La mort de Nahel a été facilitée par une loi de 2017 sur le refus d'obtempérer, votée sous l'égide de Bernard Cazeneuve, visant elle aussi à faciliter le travail de police, et passée inaperçue à l'époque. Espérons que la bavure de Nanterre n'aboutira pas à des lois favorisant de nouvelles bavures.