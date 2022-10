Les jeunes hommes ont de moins en moins de relations sexuelles et voilà pourquoi il faut s’en inquiéter

Selon une étude du Washington Post de 2019, presque 30% des hommes de moins de 30 ans aux Etats-Unis.

Atlantico : Selon une étude du Washington Post de 2019, presque 30% des hommes de moins de 30 ans aux Etats-Unis n’ont pas eu de rapports sexuels sur un an. Le constat est-il identique en Europe et en France ?

Alain Héril : La raréfaction des rapports sexuels masculins n’est pas qu’un phénomène américain. Même s’il n’existe pas encore de statistiques européennes, de nombreux sexologues et sexothérapeutes parlent d’une recrudescence d’absence de désir chez leurs patients.

Quels sont les problèmes qui en découlent ? À quel point cela peut-il être problématique ?

La baisse des relations sexuels doit se comprendre d’un point de vue sociétal aussi bien que du point de vue des histoires singulières. Il semble que nous sommes dans une société où la masculinité est questionnée de manière très directe et que la dimension obligatoirement pénétrative de l’acte sexuel soit également remise en cause. Il faudrait aussi se mettre d’accord sur ce que l’on entend par rapport sexuel. Est-ce essentiellement la dimension pénétrative qui est retenue ? N’y a-t-il pas d’autres critères que cela ? Est-ce que la masturbation est un acte sexuel ? Autant de nuances qui peuvent nous amener à redéfinir ce qu’est la sexualité humaine à l’heure actuelle

Quelles sont les causes que l'on peut identifier comme source du problème ? Quels seraient les moyens pour contrer ce phénomène qui se développe de plus en plus ?

L’une des sources du problème est la redéfinition du rôle de l’homme dans la sexualité hétérosexuelle. Cette redéfinition entraine beaucoup de stress chez certains hommes, allant jusqu’à les amener à refuser d’avoir une sexualité. La peur d féminin, l’injonction à la performance, la question angoissante de la taille du pénis, les perturbateurs endocriniens… la liste est longue de ce qui pourrait expliquer la baisse de la fréquence des rapports sexuels masculins. Les moyens pour contrer ce phénomène sont à la fois du côté d’un travail personnel que chaque doit faire pour repenser son rapport à la sexualité et à la relation à lui-même et à l’autre. Et, également, une réflexion plus globale sur une vision de la sexualité qui est en train de se modifier de manière prégnante dans nos sociétés. Et l’essor à venir d’une sexualité virtuelle ne fait que complexifier la situation.