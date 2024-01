Les indépendants, ce vilain talon d’Achille de Donald Trump

Des panneaux de campagne pour les candidats à l'élection présidentielle américaine, à Loudon, dans le New Hampshire.

Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019) et la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020).

Atlantico : Quel est le poids des électeurs indépendants aux Etats-Unis ? Quelles sont leurs spécificités et leur vision politique ?

Jean-Eric Branaa : Les indépendants ne sont pas affiliés au parti républicain ou au parti démocrate. Lorsque les citoyens s'inscrivent sur les listes électorales aux Etats-Unis, ils déclarent une affiliation à un parti, ce qui autorise à participer à une primaire. Dans certains Etats, les primaires sont ouvertes, les indépendants peuvent donc participer au vote. C'est ce qui s'est passé dans le New Hampshire. Ces électeurs indépendants sont soit peu intéressés ou pas intéressés par la politique, soit ce sont des gens qui ne veulent pas se sentir prisonniers de l’affiliation politique entre les démocrates et les républicains.

Ces électeurs focalisent toute l’attention lors des campagnes électorales car ils peuvent réellement faire la différence dans des Etats où le scrutin s’annonce très serré, dans les swing states.

Cette année est très particulière car, 9 mois avant l'élection, les électeurs savent déjà pour qui ils vont voter. Soit ils sont démocrates et sont pro-Biden, soit ils sont républicains et sont pro-Trump.

Les indépendants peuvent vraiment faire basculer l’élection. Les candidats dans la campagne doivent donc réellement s’adresser à ces indépendants. Et c'est très difficile pour Donald trump qui mène une campagne de primaire et tend à se radicaliser pour séduire les militants de son parti. C'est la raison pour laquelle Donald Trump voudrait terminer ces primaires au plus vite afin de pouvoir être moins radical et pour s'adresser davantage aux électeurs du centre.

Donald Trump a-t-il tué le match réellement dans le cadre de la campagne ? Les électeurs indépendants pourraient-ils faire basculer la campagne électorale notamment dans le New Hampshire et l’Iowa ?

Ça n'est pas vraiment dans ces Etats que cela va se jouer en réalité, car l'Iowa est un Etat qui est très républicain et le New Hampshire est un Etat qui est très démocrate. En revanche, les indépendants vont jouer un grand rôle dans le scrutin au cœur du Wisconsin, du Michigan, de la Pennsylvanie, de la Géorgie, de l'Arizona ou du Nevada, qui sont tous très partagés entre les deux camps, au point que les deux candidats peuvent autant l'emporter dans chacun de ces Etats.

Le mouvement des indépendants, dans un sens ou dans l'autre, peut donc changer totalement la physionomie du résultat, voire même le choix du Président des Etats-Unis.

Ces électeurs peuvent-ils changer les choses ? La réponse est oui. En fonction de considérations locales principalement, qui vont motiver leur vote.

La question principale qui intéresse les indépendants est l'économie. Pour les Républicains, il s’agit de l’immigration et de la sécurité. Pour les démocrates, ce sont les questions sociétales comme l'avortement et la question des armes qui sont classées en tête de leurs préoccupations, ainsi que la santé.

La campagne de Joe Biden qui est concentrée sur la santé et les droits fondamentaux correspond à cette attente-là. Et la campagne de Donald Trump qui est focalisée sur l'économie et l'immigration correspond aussi aux attentes de son électorat.

La question de la démocratie intéresse tous les Américains, et encore plus ceux du centre. Mais chacun des candidats y apporte une vision et une solution qui sont diamétralement opposés. L'attitude personnelle de Trump et son implication dans les événements du 6 janvier seront beaucoup discutées. Le candidat répliquera avec son discours sur la fraude et son assurance que le système judiciaire est corrompu et qu'on veut l'empêcher d'être élu.

Ces électeurs n’ont-ils pas l’impression de devoir choisir entre la peste et le choléra entre Trump et Biden ? Cela ne rend-il pas la course à la Maison Blanche d’autant plus indécise ?

Je ne le pense pas car les deux principaux candidats sont déjà engagés dans la campagne et bénéficient du soutien de leurs électeurs. Donald Trump représente bien le parti républicain et Joe Biden représente bien le parti démocrate, chacun avec son idéologie propre et ses idées qui correspondent à son parti.

Mais la présence d’un troisième homme, d’une candidature alternative pourrait changer la physionomie du jeu électoral et la course à la Maison Blanche. Pour l’instant Robert Francis Kennedy Jr. fait le tour des États-Unis et essaye de se faire inscrire pour le scrutin dans les différents États. ce n'est pas gagné! Il va devoir recueillir un certain nombre de signatures afin de pouvoir être sur le bulletin de vote.

La candidature de Joe Manchin, soutenu par le groupe No Labels, pourrait changer grandement les choses, en introduisant une donnée nouvelle. Une course à trois serait plus indécise.

Est-ce que ces indépendants ne seraient pas le vilain talon d'Achille de Donald Trump ?

Les indépendants seront le vilain talon d’Achille de Joe Biden aussi bien que de Donald Trump dans une course aussi indécise et aussi serrée, qui va se jouer peut-être à quelques milliers, voire quelques centaines de voix dans certains Etats, comme dans le Wisconsin. Il sera intéressant de voir si un troisième candidat s’engage réellement dans la campagne, sur quoi nous serons fixé d'ici un mois.

Ce "troisième homme" pourrait capter électoralement le centre ou la droite modérée qui ne veut pas voter pour Trump. Dans quelle mesure cela ne va pas handicaper Joe Biden qui a aussi besoin de ces voix-là ? Toute la question est là. Les candidats sont dans l'inconnu et les observateurs aussi. Bien malin qui peut dire l'issue d'une telle course si cela se concrétise...