Les hypocondriaques meurent souvent plus jeunes que ceux qui se soucient moins de leur santé : voilà ce qui pourrait expliquer ce paradoxe

Selon une étude suédoise, les hypocondriaques ont tendance à mourir plus jeunes que ceux qui ne s'inquiètent pas de leur santé.

Les personnes qui s’inquiètent excessivement de leur santé ont tendance à mourir plus tôt que celles qui ne le font pas, selon une récente étude suédoise. Il semble étrange que les hypocondriaques qui, par définition, s’inquiètent mais n’ont pas de symptomes graves, jouissent d’une espérance de vie plus courte que le reste d’entre nous. Découvrons-en davantage.

Tout d’abord, un mot sur la terminologie. Le terme « hypocondriaque » devient vite péjoratif. Au lieu de cela, nous, professionnels de la santé, sommes encouragés à utiliser le terme trouble anxieux lié à la maladie (illness anxiety disorder, IAD). Ainsi, pour éviter de déclencher notre lectorat plus sensible, nous devrions utiliser ce terme.

Nous pouvons définir les troubles anxieux liés à la maladie, l'hypocondrie comme un problème de santé mentale caractérisé par une inquiétude excessive concernant la santé, souvent accompagnée d’une croyance infondée selon laquelle un problème médical grave est présent. Cela peut être associé à des visites fréquentes chez un médecin, ou cela peut impliquer de les éviter complètement au motif qu'une maladie réelle et très probablement mortelle pourrait être diagnostiquée.

Cette dernière variante me semble tout à fait rationnelle. Un hôpital est un endroit dangereux et il est possible de mourir dans un endroit comme celui-là.

Le trouble anxieux lié à la maladie peut être assez débilitant. Une personne atteinte de cette maladie passera beaucoup de temps à s’inquiéter et à se rendre dans les cliniques et les hôpitaux. Cela coûte cher au système de santé en raison du temps et des ressources de diagnostic nécessaires et cela est assez stigmatisant.

Les professionnels de santé très occupés préfèrent de loin passer du temps à traiter des personnes souffrant de « conditions réelles » et peuvent souvent se montrer assez dédaigneux. Les autres malades aussi.

Maintenant, à propos de cette étude

Les chercheurs suédois ont suivi environ 42 000 personnes (dont 1 000 souffraient d'hypocondrie) sur deux décennies. Durant cette période, les personnes atteintes de cette maladie couraient un risque accru de décès. (En moyenne, les personnes inquiètes mouraient cinq ans plus tôt que celles qui s’inquiétaient moins.) En outre, le risque de décès était accru pour des causes à la fois naturelles et non naturelles. Peut-être que les personnes atteintes de trouble anxieux lié à la maladie ont quelque chose qui ne va pas après tout.

Les personnes atteintes d'hypocondrie mourant de causes naturelles présentaient une mortalité accrue due à des causes cardiovasculaires, respiratoires et inconnues. Il est intéressant de noter que ces individus n’ont pas connu d’augmentation de la mortalité due au cancer. Cela semble étrange car l’anxiété liée au cancer est répandue dans cette population. La principale cause de décès non naturels dans la cohorte de trouble anxieux lié à la maladie était le suicide, avec une augmentation au moins quatre fois supérieure à celle des personnes sans hypocondrie.

Alors, comment expliquer ces curieuses découvertes ?

On sait que le trouble anxieux lié à la maladie est fortement associée aux troubles psychiatriques. Étant donné que le risque de suicide est accru par les maladies psychiatriques, cette conclusion semble tout à fait raisonnable. Si l’on ajoute le fait que les personnes hypocondriaques peuvent se sentir stigmatisées et rejetées, il s’ensuit que cela peut contribuer à l’anxiété et à la dépression, conduisant finalement au suicide dans certains cas.

Le risque accru de décès de causes naturelles semble moins facile à expliquer. Il peut y avoir des facteurs liés au mode de vie. La consommation d’alcool, de tabac et de drogues est plus fréquente chez les personnes anxieuses et celles souffrant de troubles psychiatriques. On sait que de tels vices peuvent limiter la longévité d’une personne et peuvent donc contribuer à l’augmentation de la mortalité due à l'hypocondrie.

On sait que le trouble anxieux lié à la maladie est plus fréquent chez les personnes dont un membre de la famille souffre d'une maladie grave. Étant donné que de nombreuses maladies graves ont une composante génétique, il peut y avoir des causes constitutionnelles à cette augmentation de la mortalité : la durée de vie est raccourcie par des gènes « défectueux ».

Que pouvons-nous apprendre ?

Les médecins doivent être attentifs aux problèmes de santé sous-jacents des patients et les écouter avec plus d’attention. Lorsque nous méprisons nos patients, nous pouvons souvent nous faire surprendre. Les personnes atteintes de trouble anxieux lié à la maladie peuvent très bien avoir un trouble sous-jacent caché – une conclusion impopulaire, j’en conviens.

Peut-être pouvons-nous illustrer ce point avec le cas du romancier français Marcel Proust. Proust est souvent décrit par ses biographes comme un hypocondriaque, mais il meurt en 1922 à l'âge de 51 ans, à une époque où l'espérance de vie d'un Français était de 63 ans.

Au cours de sa vie, il s'est plaint de nombreux symptômes gastro-intestinaux tels que des ballonnements et des vomissements, mais ses médecins n'ont rien trouvé. En fait, ce qu’il a décrit est compatible avec une gastroparésie.

Il s’agit d’une condition dans laquelle la motilité de l’estomac est réduite et il se vide plus lentement qu’il ne le devrait, ce qui entraîne un remplissage excessif. Cela peut entraîner des vomissements, ce qui entraîne un risque d'inhalation de vomi, conduisant à une pneumonie par aspiration. On sait que Proust est décédé des suites d'une pneumonie.

Enfin, un mot d’avertissement : écrire sur le trouble anxieux lié à la maladie peut être assez risqué. Le dramaturge français Molière a écrit Le Malade Imaginaire, une pièce sur un hypocondriaque appelé Argan qui tente de convaincre sa fille d'épouser un médecin afin de réduire ses factures médicales. Quant à Molière, il meurt lors de la quatrième représentation de son œuvre. Moquez-vous des hypocondriaques à vos risques et périls.

Cet article a été publié initialement sur le site The Conversation : cliquez ICI