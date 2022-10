Les hommes vieillissent biologiquement plus vite que les femmes et voilà pourquoi

La différence de vieillissement biologique entre les hommes et les femmes est plus importante chez les personnes âgées.

Atlantico : Dans votre étude publiée récemment, nous apprenons que les hommes dans la cinquantaine sont biologiquement 4 ans plus âgés que leurs homologues chronologiques, et que la différence est moindre dans la vingtaine. Comment calculer cette différence entre l'âge chronologique (celui inscrit sur le certificat de naissance) et l'âge biologique ?

Anna Kankaanpää : Nous avons utilisé plusieurs horloges épigénétiques pour estimer l'âge biologique des individus. Les horloges épigénétiques sont des algorithmes qui visent à quantifier le vieillissement biologique en utilisant les niveaux de méthylation de l'ADN à des sites spécifiques du génome. La méthylation de l'ADN est une modification épigénétique qui régule l'expression des gènes sans altérer la séquence d'ADN elle-même. Initialement, le développement des horloges épigénétiques était basé sur l'observation que les niveaux de méthylation de l'ADN à des sites spécifiques du génome sont en corrélation avec l'âge chronologique (ou calendaire). En utilisant les horloges épigénétiques de première génération (horloges de Horvath et de Hannum), l'âge chronologique d'un individu peut être évalué de manière surprenante. Les horloges épigénétiques plus récentes sont de meilleurs prédicteurs de la durée de vie que les horloges de première génération.

Les horloges épigénétiques produisent une estimation de l'âge biologique en années et l'accélération de l'âge décrit la différence entre l'estimation de l'âge biologique et l'âge chronologique en années.

La différence augmente avec le temps. Quelles sont les causes de ce vieillissement accéléré des cellules humaines ?

Nous avons observé que la différence de vieillissement biologique entre les hommes et les femmes était plus importante chez les participants plus âgés. La différence croissante avec l'âge était principalement due au vieillissement biologique accéléré chez les hommes. Nous avons observé que le tabagisme plus fréquent chez les hommes que chez les femmes explique en partie cette différence croissante. Cependant, après avoir pris en compte les facteurs mesurés liés au mode de vie, il y avait toujours un écart entre les sexes dans le vieillissement biologique qui augmentait avec l'âge. Sur la base de nos résultats, nous n'avons pas pu trouver de causes à cet écart.

Cependant, plusieurs raisons expliquant les différences entre les sexes en matière de durée de vie et de taux de vieillissement ont été suggérées. Le vieillissement biologique est régulé par des facteurs génétiques, et les différences dans les facteurs génétiques (chromosomes sexuels) peuvent expliquer en partie les différences entre les sexes dans le taux de vieillissement biologique. En outre, chez les femmes, l'hormone sexuelle féminine, l'œstrogène, a des effets bénéfiques sur la santé.

On pense que les horloges épigénétiques rendent compte des influences génétiques et environnementales sur les niveaux de méthylation de l'ADN liés à l'âge, qui s'accumulent au cours de la vie. Dans quelle mesure vos travaux pourraient-ils expliquer pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes ?

Les horloges épigénétiques permettent d'étudier les facteurs liés à la durée de vie au cours de la vie d'un individu. Elles permettent de prédire le moment de la mort, mais ne sont évidemment pas des mesures parfaites de la durée de vie. Le développement des horloges épigénétiques est toujours en cours.

Il est donc difficile d'évaluer dans quelle mesure nous avons pu expliquer pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes.

Vous pensez que la réduction du tabagisme chez les hommes a pu contribuer à réduire cet écart. Serait-il possible d'évoluer vers un équilibre entre les sexes en modifiant les conditions de vie ? Quels seraient les axes de travail les plus importants ?

Il peut y avoir certaines différences dans les conditions de vie entre les hommes et les femmes, qui peuvent expliquer l'écart observé entre les sexes dans le vieillissement biologique. Par exemple, la solitude peut être une plus grande menace pour la santé chez les hommes que chez les femmes. Vivre dans la pauvreté peut entraîner une mauvaise alimentation, surtout chez les hommes. Les femmes ont tendance à utiliser davantage de services de soins de santé que les hommes, ce qui peut expliquer en partie pourquoi elles vivent plus longtemps que les hommes. En outre, les hommes peuvent être exposés plus fréquemment que les femmes à des expositions professionnelles nocives, telles que la poussière, les gaz et les fumées, au cours de leur vie professionnelle. L'amélioration des environnements de travail peut également contribuer à réduire l'écart entre les sexes en matière de durée de vie.