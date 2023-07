Les Français de moins en moins racistes mais de plus en plus accusés de l’être ?

Un manifestant lors d'un rassemblement à Toulouse, le 5 juillet 2023, à la suite du décès de Nahel.

Atlantico : La présentation par la commission nationale consultative des droits de l’homme pour le lancement du rapport 2022 sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie a eu lieu. Que nous apprend ce rapport sur l’évolution du racisme en France ? A quel point la tolérance progresse-t-elle ?

Sabrina Medjebeur : De tout temps, les peuples ont eu à défendre leurs groupes et leurs pratiques en adoptant des conduites d’ethnocentrisme. Ce concept évoqué par William Graham Summer, sociologue américain a été le premier à le définir bien que Montaigne avait évoqué au XVIe siècle qui estimait que les individus considèrent comme barbare ce qui n’est pas de leur usage. L’ethnocentrisme, qui dans les sociétés contemporaines s’incarne notamment dans le patriotisme, s’alimente dans les pratiques de socialisation dans le groupe d’appartenance. Il n‘existe pas de groupes humains qui n’œuvre pour intégrer et fidéliser ses membres en les inscrivant dans des attitudes, des valeurs et des comportements à travers un système représentationnel complexe comme le normatif, le cognitif, l’affectif et l’évaluatif.

Le racisme, lui est une naturalisation du social de groupes entiers qui sont constitués historiquement ou fictivement. Il s’analyse par une démarche de différenciation qui s’appuie sur l’attribution de traits physiques et mentaux. Plusieurs registres du racisme persistent aujourd’hui comme le racisme intra-communautaire, le racisme anti-blancs jusque là rarement indiqués comme des existants sociaux par la presse. En France, cela se traduit dans le discours quotidien par une exagération des différences entre les cultures ou les systèmes de valeur. Il se traduit d’années en années par une certaine mise à l’écart qui trahit mal le refus de relations égalitaires pour leur substituer des relations de dominations que les institutions ne peuvent pas endiguer au regard de nos dispositions constitutionnelles comme l’indivisibilité et l’universalisme. La République ne reconnaît pas les communautés. Nous assistons cependant, d’années en années à l’importation des névroses américaines sur l’obsession idéative de la race. En France, la race n’existe pas. La contingence citoyenne qui est la pierre cardinale de nos textes constitutionnels est au-dessus des appartenances ethniques et religieuses. Il n’y a pas de racisme d’état ni sytémique en France et il demeure important de promouvoir une éducation à la citoyenneté en se gardant de verser dans la moraline américaine qui verse dans le culte victimaire des « racisés », qualificatif consacrés par les thuriféraires de l’extrême gauche à des fins électoralistes.

Atlantico rédaction : La Commission nationale consultative des droits de l'homme a publié son 33e rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Selon ce nouveau rapport, le nombre de faits recensés à caractère raciste, antisémites et xénophobes se « maintient à un niveau élevé ». En revanche, le baromètre CNCDH révèle le maintien d’un haut niveau de tolérance parmi la population française : « l’évolution de l’indice longitudinal de tolérance que mesure le rapport annuel de la CNCDH tend à montrer une lente progression de la tolérance ».

Selon la CNCDH « le racisme en France reste encore largement sous-estimé et sous-déclaré ».

Source : CNCDH

Pour autant, on a le sentiment que dans le discours de la CNCDH, on considère que la situation s’aggrave. Comment expliquer la différence entre la rhétorique employée et les chiffres communiqués ?

Sabrina Medjebeur : Le discours de la CNCDH montre une lente progression de la tolérance, la lutte contre le racisme et toute forme de haine de l’Autre reste une priorité qui nécessité une attention permanente. À juste titre. qui est une réalité. Après des décennies d’une funeste propagande de victimisation et de mise en accusation de la France et de son peuple, nombre des enfants de l’immigration sont en effet profondément et, sincèrement, convaincus que l’ensemble de leurs difficultés et malheurssont imputables au comportement des Français de culture française à leur égard, lorsque d’autres, par effet d’aubaine exploitent le contenu de cette propagande pour se dresser de manière véhémente contre la France, qu’ils jugent décadente, ses valeurs éloignées de celles que porte leur propre culture. La victimisation qui a été largement encouragée par l’idéologie antiraciste comme idéologie de substitution introduite par François Mitterrand. C’est sous la gauche, et avec son aide, que l’idéologie qui a consisté à scinder le corps social entre victimes et bourreaux, avec tout le ressentiment que cela a fait naître dans le cœur des enfants issus de l’immigration, a pris son envol , puis toute son ampleur. C’est aussi pourquoi, il est à présent aisé si aisé et si rapide, pour les adeptes de la nouvelle guerre sainte ou djihad, de lever des troupes en France et partout dans les pays occidentaux, qui ont tous, sans exception, versé sans exception, versé dans la même idéologie de la victimisation-repentance et fondé des politiques publiques sur la base de cette idéologie. Il y a aujourd’hui en France une affirmation visible et politique d’une rupture avec notre culture, notre histoire et notre civilisation. Les principes républicains, qui sont la synthèse des us, coutumes et traditions hérités de l’histoire politique et culturelle des Français, et qui orientent les règles de conduite au sein de la société, ont été pris comme variables d’ajustement, entraînant irrémédiablement la France vers sa décomposition en communautés. Avec effroi, une part croissante des citoyens ouvre les yeux sur l’impensable. Ils découvrent que l’affaire ne se résume pas à une simple question d’intégration ou d’inclusion comme présentée par leurs élites. Le prix à payer pour le fameux vivre-ensemble, c’est d’accepter de voir leur identité s’effacer.

Comme le rappelle Benjamin Constant : « Tout est moral chez les individus, tout est visible dans les masses ». Des personnalités comme Jean-Pierre Chevènement, Philippe de Villiers, Michel Rocard, Philippe Séguin et Hubert Védrine ont tous été visionnaires.

Peut-on reprocher à un peuple de refuser de disparaître ? Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie mettent en place des politiques pour limiter l’immigration subsaharienne de peur de voir leurs traditions disparaître et l’insécurité s’installer. Tout le monde trouve cela normal. Mais lorsqu’en France, certaines personnalités politiques émettent l’hypothèse de limiter l’immigration par exemple ou de lutter contre le séparatisme, on les accuse de racisme, xénophobie oud’islamophobie.

À quel point y a-t-il, de plus en plus, un discours politique visant à faire croire que les Français sont racistes (et de plus en plus) ? D’où vient-il ? Qui sert-il ?

Sabrina Medjebeur : Il existe un discours politique manichéen qui nous vient de l’extrême-gauche. Selon eux et dans une continuité idéologique inscrite dans l’histoire de a gauche, il faut des des dominés à défendre et des dominants à haïr. Ces penseurs d’extrême-gauche ont renouvelé l’approche. Selon eux, il existe désormais deux catégories : les racisés (dominés) et les Blancs (dominants). Selon eux, en France, les racisés (personnes paraissant, par leur type physique, avoir une origine africaine, asiatique, ) ne sont pas traités de la même façon que les Blancs (personnes paraissant, par leur type physique, avoir une origine occidentale) pour l’accès au travail ou au logement.

Évidemment, le plus triste réside dans la résurgence sociologique de la notion archaïque de race pour des raisons apparemment idéologiques. Mais on cherche en vain une pensée cohérente derrière tout ce galimatias. En vérité, on n’y trouve que la haine de l’homme occidental, la haine du Blanc. Souvenez-vous des propos de Jean-Luc Mélenchon sur la créolisation qui voulait moins de blancs dans la société française. Le type même du dominant est le mâle blanc occidental. Non seulement, il colporte des relents de colonialisme, d’islamophobie et de racisme, mais également de sexisme. Cette approche étriquée et haineuse de notre société se répand malheureusement dans tous les pans de notre société. De Pap Ndiaye qui souhaite réhabiliter la notion de race à Adèle Haenel qui se demande au New-Yok Times où sont les gens racisés dans le cinéma. Cette extrême-gauche qui encourage les réunions en non mixité ou qui part à la chasse de l’appropriation culturelle, fait tomber le masque du racisme. Lorsque Mathilde Panot dans ses nombreux tweets parle d’« arabe » concernant l’identité de Nahël, elle incarne précisément ce qu’elle est supposée combattre. La généralisation fondée sur la couleur de la peau c’est précisément du racisme. En France, nous sommes français avant tout. Les masques politiques tombent…



Dans quelle mesure élude-t-on aussi la question du racisme des personnes elles-mêmes issues de minorités, vis-à-vis des blancs comme entre elles ?

Sabrina Medjebeur : Au sein des mutations idéologiques de la gauche, il existe des activistes identitaristes agissant au nom des mémoires indigènes et décoloniales et participent à la fermeture des frontières ethniques et à la racisation des rapports sociaux et politiques. Une partie de cette gauche phagocytée par la pensée indigéniste reprend à son compte un vocabulaire racialiste, raciste et multiculturaliste, celui de la distinction entre « Blancs », « Noirs » et « Musulmans » antinomiques à notre universalisme qui ne reconnaît pas de logique classificatoire des minorités. Ce n’est plus l’égalité liée aux droits mais l’ethno-différentialisme qui triomphe en valorisant son particularisme identitaire au détriment de notre indivisibilité. À l’instar de la période du Front populaire, où les forces de gauche s’étaient rassemblées pour combattre le fascisme, il est temps de se réunir et combattre ces mouvements identitaristes et consacrer notre universalisme égalitariste, émancipateur au service d’individus et de citoyens libres intrinsèquement redistributrice et solidariste. Comme le disait Ernest Renan « La nation est un plébiscite de tous les jours ».