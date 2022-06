Les fondements moraux d’une personnalité seraient largement héréditaires

il existe différents thèmes moraux indépendants auxquels les gens sont sensibles.

Atlantico : Tout d'abord, pouvez-vous définir ce que nous appelons les fondements moraux ?

Michael Zakharin : La théorie des fondements moraux a été proposée par une équipe de chercheurs dirigée par Johnatan Haidt. Ils ont remarqué que la moralité n'est pas un concept unitaire, mais qu'il existe plutôt différents thèmes moraux indépendants auxquels les gens sont sensibles. Par exemple, les gens peuvent qualifier d'immoraux la cruauté ou le manque de patriotisme, mais il ne s'agit évidemment pas des mêmes traits. Haidt appelle ces thèmes des fondements moraux et affirme qu'il en existe au moins cinq, à savoir :

Préjudice/Soins - dans quelle mesure sommes-nous sensibles à la souffrance d'autrui ?

Équité/Réciprocité - dans quelle mesure sommes-nous sensibles au traitement injuste ?

Groupe d'appartenance/Loyauté - dans quelle mesure sommes-nous sensibles au manque de loyauté ?

Autorité/Respect - quelle est notre sensibilité au manque de respect ?

Pureté/sainteté - dans quelle mesure sommes-nous sensibles aux violations des normes de pureté et de décence ?

Préjudice/Soins et Equitié/Réciprocité sont des fondements individualisants, tandis que groupe d'appartenance/Loyauté, Authorité/Respect et Pureté/Sainteté sont des fondements contraignants. Les gens diffèrent dans la mesure où ils soutiennent chacun de ces fondements. En matière de politique, les libéraux ne soutiennent généralement que deux fondements individualisants, tandis que les conservateurs soutiennent les cinq fondements.

Votre étude a testé l'héritabilité des fondements moraux et vos résultats soutiennent une forte héritabilité pour les cinq fondements moraux. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

Les estimations de l'héritabilité nous indiquent dans quelle mesure la génétique contribue aux différences au sein d'une population pour un trait. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une mesure fixe, mais qu'elle dépend de la population et des influences environnementales. Par exemple, la taille d'une personne est affectée à la fois par les gènes et par la consommation alimentaire pendant l'enfance. Si la consommation alimentaire de tous les membres de la population était rendue égale, l'héritabilité de la taille augmenterait car les influences génétiques seraient les seuls éléments qui diffèrent entre les personnes et vice versa.

La forte héritabilité des fondements contraignants et individualisants signifie que les différences entre les personnes qui les endossent sont principalement causées par le matériel génétique que les enfants reçoivent de leurs parents et moins par leur éducation, du moins dans les échantillons occidentaux. Notre analyse a utilisé des participants d'Australie et d'Allemagne, deux pays occidentaux (parce que seuls des échantillons de jumeaux de ces pays étaient disponibles). Les estimations de l'héritabilité peuvent différer dans les échantillons non occidentaux dans la mesure où il existe des différences environnementales entre les populations occidentales et non occidentales.

Vous vous êtes également interrogé sur la possibilité que les fondements moraux soient génétiquement distincts. Quels sont vos résultats sur ce point ? Existe-t-il un gène global du fondement moral ou plusieurs gènes en fonction des fondements moraux d'un individu ?

Nos résultats suggèrent que la génétique opère principalement au niveau général de l'individualisation et des groupes de liaison, mais pas au niveau des cinq fondements individuels. On peut considérer que la génétique affecte les différences dans la taille totale des mains (clusters contraignant et individualisant), alors que les différences entre les doigts individuels ("Harm, Fairness, Ingroup, Authority, Purity") sont environnementales.

Tous les traits de personnalité connus sont polygéniques, c'est-à-dire qu'ils sont affectés par de nombreux gènes, chaque gène ayant un petit effet, il est donc douteux qu'un seul gène affecte les fondements moraux. La méthode que nous avons utilisée ne produit que de larges estimations de l'héritabilité ; elle ne peut pas dire quels gènes sont impliqués. Des méthodes différentes (génétique moléculaire) sont nécessaires pour trouver quels gènes spécifiques sont impliqués dans le jugement moral.

Comment avez-vous établi cette héritabilité ? Quelle est votre méthode ?

Pour établir les estimations de l'héritabilité, nous avons utilisé un échantillon de jumeaux ayant rempli le questionnaire sur les fondements moraux et un plan classique de jumeaux. En bref, cela fonctionne comme suit. Il existe deux types de jumeaux : monozygotes (MZ) et dizygotes (DZ). Les jumeaux MZ sont issus d'un seul ovule fécondé qui se divise en deux embryons distincts. Par conséquent, ils sont génétiquement identiques. Les jumeaux DZ se développent à partir de deux œufs fécondés implantés en même temps. Ils partagent en moyenne la moitié de leurs gènes, tout comme les frères et sœurs non jumeaux. Comme ils sont élevés dans la même famille, chaque paire de jumeaux partage 100 % de l'influence de l'environnement familial. Ces différences entre les jumeaux MZ et DZ permettent d'estimer les effets génétiques et environnementaux sur des traits particuliers, dans ce cas, les réponses au questionnaire sur les fondements moraux.

Dans quelle mesure votre recherche concorde-t-elle ou non avec ce que l'on pensait des fondements moraux ?

Nous avons trouvé un soutien pour l'héritabilité significative des fondements moraux - comme prévu par la théorie. Nous avons également trouvé du soutien pour l'hypothèse selon laquelle les fondements moraux sont organisés en deux grands groupes, contraignant et individualisant. Cependant, nous n'avons pas trouvé de preuves que les cinq fondements sont eux-mêmes significativement héritables au-delà des effets attribuables aux groupes contraignant et individualisant. Il est plausible que notre échantillon ne soit tout simplement pas assez grand pour détecter des effets d'héritabilité plus mineurs dans les fondements moraux.

