Les filles vont pouvoir nager les seins nus dans les piscines…

À l'origine de cette décision, une Berlinoise s'estimait discriminée par rapport aux hommes qui peuvent nager torse nu.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La lutte contre les discriminations ne souffre aucune exception. On a déjà vigoureusement combattu celles qui stigmatisaient les musulmans. On en a fait de même pour les malheureux homosexuels.

Et nous n’avons pas oublié non plus les gros et les grosses, injustement moqués et vilipendés. Pareillement, nous nous sommes tenus aux côtés des personnes de petite taille appelés « nains » par des méchants.

Mais une discrimination, la pire et la plus scandaleuse, avait été oubliée. Celle qui contraint les femmes et les filles à couvrir leurs seins. Or – Hosanna, Alléluia ! – cette abomination a pris fin. Et cela grâce à une jeune et courageuse Allemande. Elle s’est adressée au service qui gère les piscines de la ville de Berlin. Elle a trouvé injuste et inique que les hommes puissent nager torse nu et pas les filles.

Au nom de l’égalité femmes hommes, la mairie de Berlin a accédé à sa demande. Sans prendre en considération le fait qu’il y a quelques différences entre les torses féminins et masculins.

Il va y avoir, n’en doutons pas, des débordements dans les piscines berlinoises. Mais l’égalité femmes hommes vaut bien ça. Vivement que ça arrive en France. On observera alors avec intérêt la cohabitation entre les seins nus et les burkinis.