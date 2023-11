Les femmes travailleraient gratuitement à compter du 6 novembre ? Debunkage d’un mythe colporté par Elisabeth Borne elle-même

Atlantico : Elisabeth Borne a-t-elle raison quand elle affirme que les femmes travaillent gratuitement depuis ce lundi 11h25 et jusqu'à la fin de l'année ? Si l'on compare des femmes et des hommes exerçant le même métier et ayant la même expérience, quelle différence de salaire entre les deux ? Quel résultat obtient-on ?

Alexandra Roulet : Cette image des femmes travaillant gratuitement à partir d’une certaine date de l’année peut être utile à faire comprendre la réalité des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Les pourcentages et les chiffres ne parlent pas forcément à tout le monde et ce genre de formule est plus marquant et donc plus efficace.

La question devient alors : est-ce que c’est bien le 6 novembre à 11h25 ? et je dois vous répondre en normande, ou en économiste : oui et non.

Ca n’est pas faux mais on pourrait aussi dire le 1er octobre ou le 15 décembre.

Pourquoi le 1er octobre ? Parce que le salaire annuel des femmes est environ 24% inférieur à celui des hommes. 24% d’une année ça fait 3 mois, donc on pourrait dire qu’à partir du 1er octobre les femmes travaillent gratuitement.

Pourquoi le 15 décembre ? Parce que si l’on compare des hommes et des femmes parfaitement similaires (même éducation, même expérience, etc) exerçant le même métier dans le même type d’entreprises dans le même secteur et travaillant le même nombre d’heures, l’écart de salaire est de 4%. Autrement dit 15 jours par an selon la logique de cet exercice.

Ces deux chiffres montrent bien qu’aujourd’hui, le problème principal n’est plus: à travail égal, salaire inégal. En revanche les femmes travaillent toujours en moyenne moins d’heures que les hommes et souvent dans des métiers moins rémunérateurs. C’est pour cela que les écarts bruts de revenus annuels sont bien plus importants.

Pour moi il faut garder les deux chiffres en tête.