Les extraterrestres existent-ils ? Nous avons étudié ce que les scientifiques en pensent réellement

Henry Taylor est professeur associé au département de philosophie de l'université de Birmingham. Il s''intéresse à la philosophie des sciences cognitives, à la philosophie de l'esprit, à la métaphysique et à la robotique. Il a travaillé sur la perception, la conscience, l'attention, la vision périphérique, le développement des concepts scientifiques, la taxonomie scientifique et la robotique. La plupart de ses recherches impliquent de réunir des travaux issus des sciences naturelles et de la philosophie.