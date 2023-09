Les Experts, version monde animal : la police scientifique s'attaque au trafic d’espèces sauvages

Les scientifiques utilisent les dernières avancées en matière d'empreintes génétiques pour lutter contre le trafic de plantes et d'animaux, qui représente un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars.

La mort de Campbell a été aussi horrible que les neuf autres crimes connus des tueurs. Retrouvé mutilé dans une mare de sang à son domicile dans le district d'Albany, en Afrique du Sud, en juin 2016, Campbell avait été drogué mais a probablement souffert avant de succomber à ses blessures.

Campbell était un rhinocéros blanc vivant dans une réserve privée, et son assassinat allait être le dernier coup d'éclat du désormais célèbre gang Ndlovu. Les trois braconniers ont été arrêtés quelques jours plus tard au Makana Resort de Grahamstown, en Afrique du Sud, en possession d'une scie à archet, d'un pistolet à fléchettes tranquillisant et d'une corne de rhinocéros fraîchement prélevée. Diverses preuves, notamment des enregistrements de téléphones portables et l'analyse balistique du pistolet à fléchettes, allaient permettre de les relier au crime. Mais l'ADN de Campbell, retrouvé dans la corne et sur la scie encore ensanglantée, est un élément clé.

Parmi les techniques scientifiques utilisées pour lutter contre le braconnage et le trafic d'espèces sauvages, l'ADN est roi, explique Cindy Harper, vétérinaire généticienne à l'université de Pretoria. Son application dans les enquêtes sur les animaux est à petite échelle, mais elle se développe dans un domaine où le volume de la criminalité est énorme : Selon les estimations d'Interpol, le commerce illégal d'espèces sauvages représente 20 milliards de dollars par an.

"Il ne s'agit pas seulement de quelques personnes qui s'échangent des animaux", explique Greta Frankham, experte en criminalistique de la faune sauvage au Centre australien de génomique de la faune sauvage à Sydney. "Il y a des liens avec le crime organisé ; c'est un chiffre d'affaires énorme sur le marché noir.

Le problème est mondial. Aux États-Unis, il peut s'agir de la chasse illégale au cerf ou à l'ours noir, de l'importation de parties d'animaux protégés à des fins alimentaires ou médicinales, de la récolte de cactus protégés ou du trafic de bibelots en ivoire. En Afrique ou en Asie, il peut s'agir du braconnage des pangolins, le mammifère le plus trafiqué au monde pour sa viande et ses écailles, qui sont utilisées dans les médecines traditionnelles et les pratiques magiques. En Australie, il peut s'agir de la collecte ou de l'exportation de la faune unique du continent pour le commerce des animaux de compagnie.

Les techniques utilisées dans le domaine de la criminalistique des espèces sauvages sont souvent des descendants directs d'outils utilisés dans les enquêtes sur la criminalité humaine. Ainsi, Harper et ses collègues ont appris à extraire l'ADN des cornes de rhinocéros, une tâche autrefois considérée comme impossible. En constituant des bases de données d'ADN - semblables à la base de données CODIS du FBI utilisée pour les crimes humains - les généticiens médico-légaux peuvent identifier une espèce et bien plus encore : Ils peuvent déterminer l'origine géographique d'un spécimen, son groupe familial ou même, dans certains cas, établir un lien entre un animal ou une partie d'animal spécifique et une scène de crime.

L'adaptation de cette science aux animaux a permis de réaliser d'importantes opérations criminelles, comme les 2021 arrestations d'un réseau international de braconnage et de trafic d'espèces sauvages. Les scientifiques continuent d'affiner leurs techniques dans l'espoir d'identifier des échantillons de preuves plus difficiles, tels que des peaux tannées ou dégradées.

"Les enquêtes sur le trafic d'espèces sauvages sont difficiles", explique Robert Hammer, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure, basé à Seattle, qui est l'organe du ministère de la sécurité intérieure chargé d'enquêter sur diverses infractions, notamment celles liées à la contrebande, à la drogue et aux gangs. Lui et ses collègues s'appuient sur l'ADN et d'autres preuves médico-légales "pour raconter l'histoire des animaux qui ont été enlevés".

D'abord, identifier

La criminalistique des espèces sauvages commence généralement par l'envoi d'un échantillon à un laboratoire spécialisé par des enquêteurs comme M. Hammer. Alors que les enquêteurs spécialisés dans les crimes contre les personnes veulent généralement savoir "qui c'est", les spécialistes des espèces sauvages se voient plus souvent demander "qu'est-ce que c'est ?", c'est-à-dire "quelle espèce ?". Cette question peut s'appliquer à n'importe quoi, des ailerons de requin au bois en passant par la bile d'ours, une sécrétion hépatique utilisée dans la médecine traditionnelle.

"On nous pose des questions sur tout, qu'il s'agisse d'un animal vivant, d'une pièce ou d'un produit", explique Barry Baker, directeur adjoint du National Fish and Wildlife Forensics Laboratory à Ashland, dans l'Oregon.

Les enquêteurs peuvent également demander si un animal photographié dans un aéroport appartient à une espèce protégée par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), auquel cas l'importation ou l'exportation est illégale sans permis. Ils peuvent vouloir savoir si la viande introduite aux États-Unis provient d'une espèce protégée, telle qu'un primate non humain. Ils peuvent aussi vouloir savoir si un bibelot sculpté est en ivoire véritable ou faux, une différence qu'un éclairage spécial peut révéler.

Si certaines identifications peuvent être faites visuellement, des analyses d'ADN ou d'autres analyses chimiques peuvent être nécessaires, en particulier lorsque seule une partie de la créature est disponible. Pour identifier les espèces, les experts se tournent vers l'ADN des mitochondries, les usines énergétiques cellulaires qui peuplent presque toutes les cellules, généralement en plusieurs exemplaires. Les séquences d'ADN qui s'y trouvent sont similaires chez tous les animaux de la même espèce, mais différentes d'une espèce à l'autre. En lisant ces gènes et en les comparant aux séquences contenues dans une base de données telle que le Barcode of Life, les généticiens judiciaires peuvent identifier une espèce.

Diverses espèces menacées et en voie de disparition sont capturées dans le cadre du commerce illégal d'espèces sauvages, notamment des éléphants, des alligators, des rhinocéros blancs et des pangolins.

Pour aller plus loin et tenter de relier un spécimen à un animal spécifique, les généticiens médico-légaux utilisent la même technique que celle employée dans la criminalistique de l'ADN humain, en s'appuyant dans ce cas sur la majorité de l'ADN contenu dans le noyau de la cellule. Chaque génome contient des séquences répétitives appelées microsatellites dont la longueur varie d'un individu à l'autre. La mesure de plusieurs microsatellites crée une empreinte génétique rare, voire unique. En outre, certaines techniques plus avancées utilisent des variations d'une seule lettre dans les séquences d'ADN pour l'empreinte digitale.

La comparaison de l'ADN de deux échantillons permet aux scientifiques d'établir une correspondance potentielle, mais elle n'est pas décisive : Il faut pour cela disposer d'une base de données d'empreintes génétiques d'autres membres de l'espèce pour calculer la probabilité - disons une chance sur un million - que les deux échantillons proviennent d'individus différents. En fonction de la diversité génétique de l'espèce et de sa répartition géographique, une base de données valide pourrait ne compter que 50 individus ou en compter beaucoup plus, explique Ashley Spicer, experte en criminalistique de la faune sauvage auprès du California Department of Fish and Wildlife à Sacramento. De telles bases de données n'existent pas pour tous les animaux et, en effet, l'obtention d'échantillons d'ADN, même à partir de 50 animaux, peut s'avérer difficile pour les espèces rares ou protégées, note Ashley Spicer.

Les enquêteurs utilisent ces techniques de diverses manières : Un animal peut être la victime d'un crime, l'auteur ou un témoin. Et si, par exemple, des chiens sont utilisés pour chasser des animaux protégés, les enquêteurs peuvent se retrouver avec des preuves animales liées à la fois à la victime et au suspect.

Pour les témoins, prenons le cas d'un chat blanc nommé Snowball. Lorsqu'une femme a disparu à Richmond, sur l'île du Prince Édouard, en 1994, une veste en cuir tachée de sang avec 27 poils de chat blanc dans la doublure a été trouvée près de son domicile. Son corps a été retrouvé dans une fosse peu profonde en 1995, et le principal suspect était son ex-conjoint de fait, qui vivait avec ses parents et Boule de Neige, leur animal de compagnie. L'ADN de la racine d'un des cheveux de la veste correspondait au sang de Boule de Neige. Bien que le félin n'ait jamais été appelé à la barre, les preuves apportées par le chat ont été très éloquentes et ont permis d'obtenir une condamnation pour meurtre en 1996.

Une base de données pour les rhinocéros

Le même type de lien spécifique entre un animal et des preuves physiques a également été un élément clé dans l'affaire du rhinocéros blanc Campbell. La corne de rhinocéros est très prisée : Elle est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise et dans ses variantes modernes pour traiter des affections allant du rhume au cancer en passant par la gueule de bois, et elle est également utilisée pour fabriquer des ornements tels que des coupes et des perles. Au moment de la mort de Campbell, sa corne, qui pesait plus de 10 kilogrammes, valait probablement plus de 600 000 dollars - plus que son poids en or - sur le marché noir.

Les expertises ADN qui ont permis de mettre la main sur le gang Ndlovu ont commencé par des expériences menées au début des années 2000, lorsque le braconnage des rhinocéros était en pleine expansion. Les scientifiques pensaient que les cornes de rhinocéros n'étaient rien d'autre que des poils très denses, dépourvus de cellules qui incluraient de l'ADN, mais une étude réalisée en 2006 a montré que ces cellules étaient elles aussi présentes. Quelques années plus tard, le groupe de M. Harper a indiqué que même si ces cellules étaient mortes, elles contenaient de l'ADN viable, et les chercheurs ont trouvé le moyen d'y accéder en forant le cœur de la corne.

En 2010, un enquêteur du parc national Kruger, en Afrique du Sud, s'est rendu au laboratoire de Mme Harper. Il a été tellement enthousiasmé par le potentiel de sa découverte pour lutter contre le braconnage qu'il a arraché du mur une affiche décrivant ses résultats, l'a roulée et l'a emportée avec lui. Peu après, Mme Harper a lancé le système d'indexation de l'ADN du rhinocéros, ou RhODIS. (Ce nom est un jeu de mots sur la base de données CODIS du FBI, pour Combined DNA Index System).

Aujourd'hui, grâce à une loi adoptée en 2012 par le gouvernement sud-africain, toute personne manipulant un rhinocéros ou sa corne - par exemple lors de l'écornage des animaux pour la protection des rhinocéros - doit envoyer un échantillon à l'équipe de M. Harper. RhODIS contient aujourd'hui environ 100 000 empreintes génétiques, basées sur 23 microsatellites, de rhinocéros africains noirs et blancs, vivants ou morts depuis longtemps, y compris la plupart des rhinocéros d'Afrique du Sud et de Namibie, ainsi que certains rhinocéros d'autres pays.

RhODIS a contribué à de nombreuses enquêtes, déclare Rod Potter, consultant privé et enquêteur spécialisé dans la criminalité liée aux espèces sauvages, qui a travaillé avec les services de police sud-africains pendant plus de quarante ans. Dans un cas, se souvient-il, les enquêteurs ont trouvé un suspect en possession d'une corne et ont utilisé RhODIS pour identifier l'animal avant même que le propriétaire ne sache que le rhinocéros était mort.

Dans le cas de Campbell, en 2019, les trois braconniers ont été reconnus coupables, sous les acclamations des observateurs dans la salle d'audience, d'accusations liées à 10 incidents. Chaque membre du gang a été condamné à 25 ans de prison.

Aujourd'hui, alors que le braconnage des rhinocéros a repris après une accalmie due à la pandémie, la base de données RhODIS reste importante. Et même lorsque RhODIS ne permet pas de relier une preuve à un animal spécifique, explique M. Potter, la génétique suffit souvent à orienter les enquêteurs vers l'origine géographique approximative de la créature, car les marqueurs génétiques varient en fonction de l'endroit et de la population. Cela peut aider à mettre en lumière les itinéraires de commerce illégal.

Les éléphants en profitent également

L'ADN peut également avoir un impact important sur les enquêtes relatives au braconnage des éléphants. Des chercheurs de l'université de Washington à Seattle, par exemple, ont mesuré les microsatellites de l'ADN d'éléphants d'Afrique errants ainsi que de l'ivoire saisi, puis ont créé une base de données et une carte géographique des endroits où les différents marqueurs génétiques sont présents chez les éléphants. Cette carte permet de déterminer la source géographique des défenses braconnées et trafiquées saisies par les autorités chargées de l'application de la loi.

Les chercheurs ont utilisé l'ADN d'éléphants provenant d'animaux de différents endroits (croix orange) pour créer une base de données cartographiant les endroits où différents marqueurs génétiques sont susceptibles d'être présents. Ces informations leur permettent d'identifier les populations d'éléphants d'où provient l'ivoire saisi (cercles bleus). Les analyses de l'ivoire confisqué aux Philippines (à gauche) et à Singapour (à droite) indiquent que le braconnage a eu lieu principalement dans l'est de la République démocratique du Congo et en Zambie, respectivement.

Les éléphants se déplacent en troupeaux matriarcaux et les marqueurs d'ADN sont également présents dans les familles, ce qui permet aux chercheurs de déterminer la parenté des différentes défenses, qu'elles proviennent des parents, de la progéniture, des frères et sœurs ou des demi-frères et sœurs. Lorsqu'ils trouvent des défenses d'un même éléphant ou d'un même clan dans différentes cargaisons ayant un port commun, cela suggère que les cargaisons ont été envoyées par le même réseau criminel, ce qui constitue une information utile pour les autorités chargées de l'application de la loi.

Ce type d'information s'est avéré utile lors d'une récente enquête internationale, appelée "opération Kuluna", menée par M. Hammer et ses collègues des services d'enquête de la sécurité intérieure. L'opération a commencé par un coup monté : Des enquêteurs américains sous couverture ont acheté de l'ivoire africain annoncé en ligne. En 2020, l'équipe a dépensé 14 500 dollars pour 49 livres d'ivoire d'éléphant découpé, peint en noir, mélangé à de l'ébène et expédié aux États-Unis sous la mention "bois". L'année suivante, les enquêteurs ont acheté environ cinq livres de corne de rhinocéros pour 18 000 dollars. Les acheteurs sous couverture ont ensuite manifesté leur intérêt pour d'autres stocks, notamment de l'ivoire, des cornes de rhinocéros et des écailles de pangolin.

La promesse d'un tel score a incité deux vendeurs de la République démocratique du Congo (RDC) à venir aux États-Unis, espérant conclure l'affaire pour 3,5 millions de dollars. Au lieu de cela, ils ont été arrêtés près de Seattle et finalement condamnés pour leurs crimes. Mais ils ne travaillaient pas seuls : Les opérations de ce type sont complexes, explique M. Hammer, et derrière les conspirations complexes, il y a de l'argent, des organisateurs. Les enquêteurs ont donc tiré parti des données génétiques et claniques sur les éléphants, qui ont permis de relier les défenses à d'autres saisies. C'était comme jouer à "Six degrés de Kevin Bacon", dit Hammer.

Peu après les arrestations aux États-Unis, les homologues de Hammer en Afrique ont perquisitionné des entrepôts en RDC pour saisir plus de 2 000 livres d'ivoire et 75 livres d'écailles de pangolin, d'une valeur de plus d'un million de dollars.

À la suite de l'arrestation de contrebandiers dans l'État de Washington, les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo ont perquisitionné des entrepôts et récupéré de l'ivoire d'éléphant, des cornes de rhinocéros et des écailles de pangolin.

Malgré ces succès, la criminalistique de la faune sauvage reste un petit domaine : La Society for Wildlife Forensic Science compte moins de 200 membres dans plus de 20 pays. Et si l'analyse de l'ADN est puissante, la capacité d'identifier des espèces ou des individus dépend des bases de données génétiques auxquelles les chercheurs peuvent comparer leurs échantillons. En outre, de nombreux échantillons contiennent de l'ADN dégradé qui ne peut tout simplement pas être analysé - du moins, pas encore.

Aujourd'hui, en fait, une grande partie des délits liés au commerce des espèces sauvages ne sont pas poursuivis parce que les chercheurs ne savent pas ce qu'ils recherchent. La situation laisse les scientifiques dans l'impasse face à cette question fondamentale : "Qu'est-ce que c'est ?"

Par exemple, les scientifiques peuvent être déconcertés par des parties d'animaux qui ont été fortement transformées. La viande cuite est généralement traçable, ce qui n'est pas le cas du cuir. "Nous n'avons littéralement jamais été en mesure d'obtenir une séquence d'ADN à partir d'un produit tanné", déclare M. Harper, qui a écrit sur la criminalistique du braconnage dans l'Annual Review of Animal Biosciences de 2023. Avec le temps, cela pourrait changer : Plusieurs chercheurs s'efforcent d'améliorer l'identification des échantillons dégradés. Ils pourraient trouver des moyens de le faire en se basant sur les protéines qu'ils contiennent, dit Spicer, car celles-ci sont plus résistantes que l'ADN à la destruction par la chaleur ou la chimie.

Le succès, souligne Mme Spicer, nécessitera la coopération des experts en criminalistique de la faune sauvage du monde entier. "Partout où quelqu'un peut faire du profit ou exploiter un animal, il le fera - c'est le cas dans tous les pays", déclare-t-elle. "Il est donc essentiel que nous travaillions tous ensemble.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.