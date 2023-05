Les étonnantes surprises d’un sondage sur l’immigration

Un sondage sur l'immigration relève des informations intéressantes sur les Français.

Selon le sondage Odoxa-Fiducial, 72% des Français considèrent qu’il y a trop d’immigrés. Ils sont tout aussi nombreux à estimer que les demandes d’asile devraient être effectuées en dehors du territoire français. Et tout autant à réclamer que les OQTF soient mises obligatoirement en oeuvre.



Rien d’étonnant à cela. Il suffit de se reporter aux règlements de comptes meurtriers, aux agressions, aux assassinats et aux viols.



La liste s’allonge de jour en jour. Bien sûr, tous les immigrés ne sont pas à mettre dans le même sac. Mais selon leur ressenti, les Français ne font pas - et c’est dommage - la différence. Mais le plus intéressant dans ce sondage, ce sont les détails.



De larges majorités des électeurs du PS sont pour une réduction du nombre d’immigrés. Il y en a tout autant chez les sondés se déclarant EELV !



Un bémol, un petit bémol, chez les Insoumis, ils sont très, très légèrement favorables à l’immigration. Mais 44 % des électeurs mélenchonistes pensent comme le PS et EELV.



Si on y ajoute les électeurs de droite et d’extrême droite dont les positions sont connues (pas loin de 100% contre l’immigration), ce n’est plus un sondage mais un raz-de-marée.