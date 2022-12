Les deux visages de Dua Lipa

Le 13 novembre dernier, Dua Lipa démentait avec la plus grande indignation les informations de presse selon lesquelles elle ferait partie des stars participant à la cérémonie d’ouverture de la coupe du monde de football du Qatar.

Alors que la mega pop star britannique a fait savoir haut et fort qu’il était hors de question qu’elle chante au Qatar pour la Coupe du Monde en raison des atteintes aux droits de l’homme dont l’Emirat est accusé, un tabloïd britannique vient de révéler que son père et manager avait pourtant négocié sa venue avec les organisateurs.

© Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dans un monde en pleine épidémie de wokisme, l’étalage de vertu est devenu pour les pop stars un accessoire aussi nécessaire que d’avoir un compte Instagram, un agent ou une collection de mini shorts lamés. Et il semblerait bien qu’en la matière la chanteuse britannique Dua Lipa ne fasse pas exception à cette nouvelle règle du manuel de la célébrité pour les nuls. Une forme de pop-populisme où les stars se conforment de plus en plus à ce qu’elles pensent que leurs publics veulent entendre tant la peur des meutes de la « cancel culture » façonne désormais la vie publique, fut-elle à paillettes.

Le 13 novembre dernier, Dua Lipa démentait avec la plus grande indignation les informations de presse selon lesquelles elle ferait partie des stars participant à la cérémonie d’ouverture de la coupe du monde de football du Qatar. Dans une déclaration à ses 87 millions d’abonnés sur Instagram, elle affirmait ainsi que bien qu’il y ait « beaucoup de rumeurs dans ce sens (…), je n’y chanterai pas et je n’ai d’ailleurs jamais été impliquée dans une quelconque négociation pour le faire". Ajoutant qu'elle serait heureuse d’aller au Qatar le jour où le pays « aurait tenu les promesses faites en matière de droits de l’homme lors de l’attribution de la Coupe du monde ». Une déclaration applaudie par les activistes LGBT.

Dua Lipa rejoignait ainsi les rangs d’autres stars ayant fait connaître leur refus, de Rod Stewart à Shakira en passant par The Cure.

Avec peut-être la conscience un peu moins tranquille que ses collègues… Car du côté du Qatar, le post Instagram de la pop star a réveillé quelques souvenirs.

Des souvenirs remontés à la surface et révélés par le tabloïd britannique The Daily Mail ce week-end qui nous apprend ainsi que le 09 mars 2020, Dukagjin Lipa avait contacté les organisateurs de la Coupe du Monde. "Je m'appelle Dukagjin, Dugi Lipa, je représente ma fille, l'artiste Dua Lipa et je souhaite discuter avec le Comité suprême des plans de performances des artistes pour la Coupe du monde de Qatar 2022”, affirmant que son équipe pourrait également proposer d'autres artistes.

Des échanges d’autant plus gênants pour la vibrionnante pop star qu’en mars 2020, la question des violations des droits de l'homme au Qatar était déjà largement posée à chaque fois que le sujet de la Coupe du Monde était évoqué puisque dès l’attribution de la compétition en 2010, les critiques se sont multipliées, axées principalement sur les conditions de travail des migrants construisant les infrastructures de la Coupe du monde et sur la répression de la communauté LGBT.

Pas de quoi émouvoir le distrait monsieur Lipa père qui dans ses contacts supposés avec les organisateurs ne démontrait aucun signe de préoccupation concernant les conditions de travail et de sécurité des travailleurs migrants employés pour la construction des stades (aux contrats d’ailleurs le plus souvent décrochés par des entreprises étrangères, dont certaines européennes).

Décidément peu attentif à la presse malgré son occupation professionnelle, le papa manager aurait à nouveau approché les organisateurs de la Coupe du monde en janvier 2021 alors qu’une campagne de dénonciation du Qatar trouvait un écho redoublé dans les médias internationaux : "Nous sommes toujours intéressés pour soutenir le Comité suprême en proposant les services de sa fille non seulement pour la Coupe du monde des nations 2022, mais aussi pour le « Club World Cup 2021 »."

Comme un léger caillou dans les escarpins de la chanteuse, abondamment citée dans la liste des plus grandes et plus vertueuses pop stars à avoir refuser de se produire lors de la Coupe du monde en raison du mauvais bilan du Qatar en matière de droits de l'homme…

Dans une interview à Variety publiée cette semaine et consacrée à Cold Heart, son duo avec Elton John devenu un mega tube mondial, la chanteuse en remettait d’ailleurs encore une couche sur le Qatar en expliquant que "La Coupe du monde est une occasion vraiment unique de demander des comptes" à l’Emirat. "Il a fait des promesses en matière de droits de l'homme lorsqu'il a signé l'accord pour la Coupe du monde, promesses qui n'ont pas été tenues de manière satisfaisante en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants, les droits des femmes, les droits des LGBTQ et la liberté d'expression - quel genre de message cela envoie-t-il si ces promesses ne veulent rien dire ? »

Tout en ajoutant : "Je n'ai vraiment rien contre le Qatar et j'espère qu'un jour j'aurai la chance d'y aller". "Mais je n'ai pas aimé être au milieu de spéculations selon lesquelles j'allais me produire pour quelque chose qui va vraiment à l'encontre de mes convictions."

Confronté à la révélation de ses échanges avec les organisateurs, son père a voulu donner une autre version de l’histoire et reconnu : « En 2020, j'ai eu plusieurs échanges de courriels avec l'équipe de marketing de la Coupe du monde qatarie en ma qualité d'organisateur de festival ».

« Dua n'était ni impliquée ni au courant de ces échanges ou de toute autre conversation. Lorsque je me suis présenté, je leur ai donné mon parcours complet, y compris le fait que représente Dua. Mais j'ai précisé que je ne leur parlais pas en pensant à elle et je l'ai dit très clairement lorsqu'ils m'ont demandé si mes questions concernaient Dua.

C'était au début de l'année 2021, à un moment où le Qatar s'était engagé à plusieurs reprises à réformer sa législation du travail et à faire amende honorable en matière de droits de l'homme. Au fur et à mesure de la conversation et de l'approche de la Coupe du monde, il est devenu très clair que ces promesses ne seraient pas honorées et j'ai donc cessé de leur parler. Depuis lors, j'ai été approché par plusieurs personnes liées à la Coupe du monde du Qatar, à qui j'ai fait comprendre très clairement que Dua ne serait PAS impliqué ».

Décidément, manager business ET vertu s’avère donc au moins aussi complexe que de se qualifier pour les phases finales d’une coupe du monde…

Et pour paraphraser la pop star, quel genre de message cela envoie-t-il si la façade des nobles combats de nos belles âmes version boule à facettes masque quelques réalités moins élégantes ?