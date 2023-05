Les chiens, nouvelle arme secrète de la lutte contre le cancer

Les chiens, grâce à leur flair incroyable, peuvent détecter des cancers à un stade précoce.

Le Dr Alain Toledano est cancérologue radiothérapeute au centre de radiothérapie Hartmann , Spécialiste du cancer et des modalités thérapeutiques modernes et Directeur chaire Santé Intégrative, Conservatoire National Arts & Métiers

Atlantico: Chaque année, des milliers d'animaux domestiques développent des tumeurs très similaires à celles que l'on trouve chez les humains, et les chiens ne font pas exception. Comment peuvent-ils devenir une arme secrète dans la lutte contre le cancer ?

Alain Toledano : Les chiens peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre le cancer de plusieurs manières. Lorsqu'ils sont atteints d'un cancer, ils peuvent nous aider à établir des diagnostics comme un modèle pour comprendre l'évolution et le traitement chez les êtres humains. De plus, certaines races de chiens sont plus susceptibles de développer certains types de cancer que les humains. Par exemple, l'ostéosarcome est plus fréquent chez les chiens. En étudiant ces cas de cancers, nous pouvons mieux comprendre comment ils se développent et réagissent aux traitements. Les vétérinaires collaborent de plus en plus avec les médecins, ouvrant la voie à des avancées significatives dans ce domaine. Enfin, nous savons aussi que les chiens, grâce à leur flair incroyable, peuvent détecter des cancers à un stade précoce. La « coopération » entre les hommes et les chiens intervient donc à de très nombreux niveaux.

Quels sont les points communs entre les chiens et les humains en ce qui concerne l'oncologie ? Existe-t-il des traitements spécifiques qui ont été développés pour les chiens et qui pourraient être utilisés chez les humains ?

Non seulement de nombreux cancers sont similaires chez les chiens et les humains, mais la réponse à certains traitements peut également être comparable. En traitant ces chiens, nous pouvons analyser l'efficacité et la toxicité des traitements avant de les administrer aux humains, afin de les utiliser de la meilleure manière. L'inverse est également vrai : des traitements efficaces chez les humains peuvent être utilisés pour soigner des chiens malades. À ce jour, de nombreux traitements sont en cours de développement. L'industrie pharmaceutique animale, en particulier celle concernant les chiens, est déjà bien établie, même si elle reste relativement modeste par rapport à l'industrie des médicaments destinés aux humains.

Comment les essais cliniques sur les chiens peuvent-ils accélérer le processus de recherche et de développement de nouveaux traitements contre le cancer ?

Lorsqu’un cancer se développe dans le corps, il devrait être combattu par le système immunitaire, notamment par les lymphocytes, des globules blancs. Nous savons que les cellules cancéreuses réussissent à affaiblir le système immunitaire et des mécanismes expliquent pourquoi il devient tolérant au cancer au lieu de le combattre. C'est à partir de cette compréhension que les immunothérapies ont été développées, afin de rompre cette défaillance et de rétablir l'immunité. Lorsque certaines races de chiens développent des cancers similaires à ceux des humains, nous pouvons étudier la biologie de la tumeur à partir de plus de cas, ce qui nous permet d'envisager davantage de possibilités de traitement ou de contourner cette tolérance et cette progression du cancer.

Les chiens pourraient-ils, dans quelques années, devenir au centre de la recherche pour la lutte contre le cancer, à l'instar des rats et des souris ?

Le règne animal dans son ensemble, et notamment les chiens, joueront un rôle central dans la lutte contre le cancer. J'ai mentionné précédemment l'ostéosarcome, qui est un cancer plutôt rare. Étudier cette maladie à travers les animaux est donc très intéressant. Je pense que les gens ne mesurent pas pleinement l'impact de la recherche animale. Appliquer un traitement ou mener une expérimentation sur un animal n'est pas de la maltraitance. Au contraire, c’est de la « bien-traitance » : il s'agit évidemment de traiter l'animal tout en acquérant des connaissances bénéfiques pour nous tous. De même, les connaissances que nous avons acquises chez l'homme peuvent également être utilisées pour améliorer les traitements chez les animaux. C’est donc gagnant-gagnant !