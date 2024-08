Grace Carroll est maître de conférences en bien-être et comportement animal à l'École de psychologie de l'Université Queen's de Belfast. Elle est titulaire d'une licence en psychologie appliquée avec mention très bien (2011) et d'une maîtrise en comportement et bien-être animal avec distinction (2012). En 2017, elle a obtenu un doctorat en sciences du bien-être des animaux d'élevage.