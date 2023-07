Les baisses de TVA pourraient bien favoriser… une hausse des prix

L'asymétrie est présente à la fois pour les biens essentiels et non essentiels dans des proportions similaires.

Atlantico : Vous avez publié l'étude : What Goes Up May Not Come Down : Asymmetric Incidence of Value-Added Taxes. Quels mécanismes avez-vous observés en termes d'impact des hausses et des baisses de la TVA ?

Youssef Benzarti : Nous n'avons pas été en mesure de conclure de manière décisive sur les causes exactes de l'asymétrie. Nous avons découvert un élément de preuve qui montre que l'asymétrie (dans le cas finlandais au moins) est plus forte pour les entreprises ayant de petites marges bénéficiaires que pour celles qui ont des marges bénéficiaires plus importantes. Il s'agit là de spéculations, mais nous pensons qu'une partie de l'asymétrie pourrait être due au fait que les entreprises profitent de l'augmentation de la TVA pour augmenter leurs prix, ce qui est plus facile pour elles que de les augmenter sans l'excuse d'une fiscalité plus élevée.

Comment avez-vous évalué ce phénomène ?

Nous n'avons pas pu tester facilement les hypothèses liées aux mécanismes car nos données ne le permettaient pas.

Toutefois, votre exemple d'une réduction temporaire de la taxe en Finlande (qui a touché les coiffeurs mais pas les salons de beauté) montre qu'elle a entraîné une augmentation permanente des prix. Comment expliquer un tel résultat ?

Nous pouvons spéculer sur les causes de ce phénomène, mais nous n'avons pas été en mesure de le tester.

Dans quelle mesure le panier de biens étudié influence-t-il l'évolution des prix ? Le fait qu'il s'agisse de biens essentiels ou non essentiels ne fait-il pas une différence ?

Nos données empiriques montrent que l'asymétrie est présente à la fois pour les biens essentiels et non essentiels dans des proportions similaires.

Face à l'inflation, certains pays réagissent en abaissant la TVA. S'agit-il d'une erreur stratégique ?

Selon nos conclusions et si l'objectif est effectivement de réduire l'inflation, il semble que cette politique soit malavisée, car elle entraînera une faible réduction de l'inflation après la baisse de la TVA, mais une forte augmentation de l'inflation après le rétablissement de la TVA. Cela se traduira par des niveaux de prix plus élevés une fois que la TVA sera ramenée à son niveau d'avant la réforme. Il est important de noter que les réductions de TVA étant très coûteuses pour les finances publiques, une réduction temporaire de la TVA ne peut être mise en œuvre que pour une courte période.

Comment les décideurs politiques peuvent-ils utiliser la TVA de manière optimale ?

Je pense que la TVA fonctionne très bien pour augmenter les recettes et qu'elle devrait être utilisée à cette fin. Je ne pense pas qu'elle doive être utilisée pour influer sur l'économie par le biais des prix.