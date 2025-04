SUPER CHÈVRE

Les animaux ont sans doute des capacités cognitives supérieures à ce que nous pensions (et les chèvres sont particulièrement intelligentes)

On les pensait têtues, elles sont surtout futées. Une étude révèle que les chèvres surpassent moutons et alpagas dans des tests de mémoire et de résolution de problèmes. De quoi changer notre regard sur l’intelligence animale… jusque dans les prés.