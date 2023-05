Les alertes aux pollens deviennent de plus en plus fiables et voilà pourquoi

De nouvelles méthodes ont été développées pour "prévoir" les vagues de pollen.

Selon une étude de l'Université du Michigan, les saisons polliniques seront à l'avenir plus longues et plus intenses à cause du réchauffement climatique. Des outils sont développés afin d'identifier les zones qui pourraient être les plus touchées.

Atlantico : Les allergies au pollen touchent près de 30 % de la population mondiale. Comment le réchauffement climatique entraîne-t-il une intensification de la saison des allergies ?

Yingxiao Zhang : Le réchauffement des températures prolongera la saison de croissance des plantes en augmentant le nombre de jours sans gel. Cette prolongation de la saison de croissance dynamise les plantes et entraîne une augmentation de la production de pollen sur une plus longue période. Par conséquent, les changements dans la saison pollinique pourraient s'intensifier et prolonger les symptômes d'allergie.

Quels sont les principaux facteurs qui influencent la prolifération du pollen ?

Actuellement, la température et le CO2 sont des facteurs importants qui influencent la prolifération du pollen. À l'avenir, si nous continuons à émettre davantage de CO2 dans l'atmosphère, le CO2 pourrait devenir un facteur plus important que la température.En effet, une concentration élevée de CO2 peut fertiliser les plantes, les faire grandir et augmenter la production de pollen.

Grâce aux progrès technologiques, est-il possible de prévoir quelles régions seront les plus touchées par le pollen ?

Oui, c'est possible. Nous développons actuellement un modèle de prévision du pollen qui fournira des prévisions quotidiennes pour différentes régions. Au fur et à mesure que des données d'observation seront disponibles, nous pourrons affiner et évaluer notre système de prévision et, à terme, mettre ces informations à la disposition du public.

Quelles nouvelles méthodes ont été développées par les scientifiques et les stations d'observation pour "prévoir" les vagues de pollen ?

Notre méthode actuelle de prévision des "vagues de pollen" est basée sur les tendances historiques. Nous établissons une relation entre les quantités de pollen observées et les facteurs climatiques tels que la température moyenne de l'année précédente.Nous utilisons ensuite ces facteurs climatiques pour prévoir les émissions de pollen. Cependant, les projets à long terme sur le pollen sont entachés d'incertitudes. Par exemple, nous ne comprenons pas encore tout à fait pourquoi les plantes produisent beaucoup plus de pollen certaines années que d'autres.

À Lire Aussi

Alerte au tsunami sur le front des allergies : comment réagir à temps