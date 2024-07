Législatives 2024 : les 1001 paradoxes français

Avec 182 députés, le Nouveau Front populaire termine en tête de ces élections législatives en nombre de sièges.

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements de la soirée électorale du second tour des législatives ? Qui a véritablement gagné ou perdu ?

Jean Petaux : Je pense que l’on peut retenir 4 faits majeurs au soir du second tour qui peuvent donner lieu à enseignement.

L’inversion de l’ordre d’arrivée sur le podium du second tour est un élément spectaculaire. Toutes les projections en sièges, depuis dimanche dernier et même depuis mercredi alors que les candidatures et désistements étaient tous connus, donnaient le classement suivant : 1er : RN+Alliés ; 2ème : NFP ; 3ème : Ensemble. Or le résultat est le suivant : 1er : NFP ; 2ème : Ensemble ; 3ème : RN+Alliés. Du strict point de vue de la « photo finish » de cette arrivée au sprint, la surprise est grande. L’écart entre les « blocs » est réel mais il n’est pas du tout écrasant. Selon les dernières estimations des sièges obtenus on peut considérer que les 3 blocs principaux se partagent près de 80% des sièges de l’hémicycle. Ce partage ne se fait pas en trois tiers comparables et d’égale importance mais le plus important des blocs (NFP) n’obtient pas plus de 50 sièges de plus que le troisième (RN+Alliés) « encadrant » à équidistance la coalition Ensemble (entre 150 et 160 sièges). Restent 10% de l’Assemblée avec, comme entité la plus importante, un groupe LR qui ne s’en sorte pas si mal puisque « sortant » avec 61 sièges il peut en retrouver 3 ou 4 de plus. Il faut ajouter à cela une vingtaine de « divers »… On a donc une Assemblée largement « tripartite » mais ce qualificatif serait trop simple. La particularité de cette nouvelle Assemblée, pour cette 17ème législature de la Cinquième république est, en fait, son éclatement et son morcellement. Potentiellement une douzaine de groupes parlementaires peuvent se constituer. C’est un phénomène quasiment inconnu depuis 1958. Deux des trois blocs (NFP et Ensemble) sont très fragmentés et susceptibles de se fracturer rapidement. Le premier parti de l’Assemblée est, clairement, le RN (entre 124 et 128 sièges à lui tout seul, soit 40 sièges de plus que dans la précédente Assemblée. Si Emmanuel Macron a voulu « clarifier » la scène politique française, il a surtout réussi un remarquable « oxymore politique » au sens de l’exemple que l’on donne pour cette figure stylistique : « L’obscure clarté des étoiles ». En paraphrasant cette formule on dira qu’Emmanuel Macron est parvenu à rendre « clairement opaque la nouvelle Assemblée ». Le décalage entre le « pays réel » (le corps électoral tel qu’il s’est exprimé au soir du premier tour, en particulier les plus de 9,3 millions de voix obtenues par le RN seul), et le « pays légal » (le nouvel hémicycle au soir du second tour) porte en germes une crise politique qui peut trouver son règlement dans la victoire du RN à l’élection présidentielle de 2027. Les deux coalitions anti-RN (celle de gauche et celle du centre) auraient tort de crier victoire quand celle-ci pourrait très bien être une « victoire à la Pyrrhus ». Certes le « Front républicain » a joué pleinement en leur faveur, certes le réflexe « TSRN » (Tout sauf le RN) a fonctionné dans de très nombreuses circonscriptions mais il faudra regarder de combien de voix des candidats anti-RN ont gagné, dans nombre de circonscriptions : cet écart est souvent très faible… On peut considérer, sans trop de risque d’être démenti, que le « Front républicain » a peut-être, avec cette élection-ci, connu son ultime « efficacité politique ». La vraie difficulté, demain, va être de « gérer » politiquement la frustration des centaines de milliers de Français qui vont avoir le sentiment, dès ce lundi, de « s’être fait voler leur victoire »… D’autant que l’on peut faire confiance aux dirigeants du RN pour répéter cette dernière formule (dangereuse d’ailleurs) comme un mantra, pendant les mois et les années à venir.

Stewart Chau : La participation pour le second tour des législatives est très élevée, à 67 %. Il s’agit de l'un des enseignements les plus marquants. Il y en a d’autres mais cela montre que l'exercice démocratique, lorsque les Français en identifient l'enjeu, est toujours suivi. La mobilisation des électeurs s'est portée très largement dans cet entre-deux tours sur une mobilisation contre le Rassemblement national et pour le front républicain. Cela constituait l’une des interrogations majeures de la campagne pour le second tour. Le front républicain constituait-il toujours un appel à mobilisation ? Force est de constater que cela est bien le cas. Cette participation a été très largement motivée par un enjeu évident : faire barrage au Rassemblement national. Cette tendance s’est exprimée très clairement dans l'ensemble des duels qui ont opposé la majorité présidentielle au Rassemblement national et le Nouveau Front populaire au Rassemblement national.

Le RN, selon les projections, avait été estimé à 220 sièges, il serait entre 150 à 160 députés. Ces résultats sont un échec pour le Rassemblement National qui avait pourtant réussi à catalyser toutes les colères pour surpasser le barrage républicain.

Le front républicain a été, à mon sens, plus fort et plus puissant que la colère exprimée par un certain nombre d'électeurs du Rassemblement national. La participation montre aussi que ce front républicain a encore de beaux jours devant lui. Ce n’était pas un thème central durant la campagne.

Au regard de la conjoncture politique et du contexte politique global, certaines tendances suivent les évolutions dynamiques qui ont émergé dès les européennes. Dans le cadre des législatives, le soufflet retombe pour le Rassemblement National qui n’obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les résultats du RN ne sont pas du tout à la hauteur des ambitions qu'ils avaient pour le second tour. Le front républicain reste dominant dans notre pays, malgré la dynamique croissante et l'adhésion de plus en plus de Français aux constats et aux idées portées par le Rassemblement National.

Au-delà de cette cartographie globale, la question va être de savoir quels sont les choix qui motivent les décisions politiques et celles qui seront prises dans les prochains jours. Il est donc important de savoir quels sont ceux qui ont réellement perdu et ceux qui ont véritablement gagné dans le cadre de ce scrutin. Cela permet de se rendre compte de l’évolution du centre de gravité politique. Il n’est plus à droite. Il s’est déplacé et concerne le centre droit et la social-démocratie. Malgré le maintien d'un bloc central de la majorité présidentielle, la formation politique d’Emmanuel Macron connaît une baisse extrêmement importante du nombre de ses députés à l’Assemblée à l’occasion de ces législatives 2024. Il y a aussi une baisse de l'ensemble des alliés MoDem et Horizons. Le vote est venu sanctionner le Président de la République, le gouvernement et la politique qui a été mise en place.

Il y a une progression du RN, même si la dynamique est retombée. Au regard des projections concernant l’entre-deux tours, un raz-de-marée voire même une possible majorité absolue étaient anticipés.

Ce dimanche, la progression du RN est notable et très importante. Elle ne permet pas de renverser la table. Ces scores permettent de reculer pour mieux sauter.

Ces élections témoignent de la stabilité du bloc de gauche et de la progression très forte de la social-démocratie. Cet électorat en France s'est plus que jamais mobilisé dans ce scrutin et a soutenu les candidats de la sociale démocratie.

Cela témoigne de l’évolution du centre de gravité politique aujourd'hui en France. Il se situe au centre gauche ou à la gauche modérée et plus du tout au centre droit, voire à la droite. Il y a deux voies qui sont irréconciliables. Il y a le RN avec une poussée qui est notable et un centre de gravité social-démocrate extrêmement puissant. Le président de la République va devoir combiner ces injonctions contradictoires. Il va falloir pour le bloc central reconnaître sa défaite et pour le Bloc de gauche reconnaître que la social-démocratie aujourd'hui l'emporte, en dépit du fait que LFI soit pour l'instant, selon les projections, le groupe majoritaire sur ce bloc de gauche. Il y a donc plusieurs lectures. La manière dont seront lus les résultats et la manière dont sera interprété tout cela et les conséquences que cela va amener, qui seront décisifs pour les semaines à venir.

La France est-elle ingouvernable ? Va-t-on assister à un chaos institutionnel ? La coalition entre Emmanuel Macron et le Nouveau Front Populaire ou d'autres forces politiques a-t-elle des chances de voir le jour ?

Jean Petaux : Je ne crois pas à un « chaos institutionnel ». Les institutions de la Cinquième république sont suffisamment solides et souples pour « absorber » les soubresauts qu’une telle configuration politique et électorale ne va pas manquer de provoquer. Si la nouvelle Assemblée nationale, issue des urnes les 30 juin et 7 juillet est composée d’une manière telle qu’il semble vraiment compliquer de trouver une majorité capable de soutenir un gouvernement par obligation « pluriel et composite », cet objectif n’est pas, non plus, inatteignable. Il est vrai que les mots « coalition », « négociation », « recherche de consensus » semblent échapper complètement au « vocabulaire passif » des dirigeants politiques français. Mais on peut imaginer que, tels les Apôtres réunis dans ce qui va devenir la Pentecôte, la « grâce » les frappe et qu’ils se mettent, nécessité faisant foi, non pas à s’aimer comme des fous mais à se marier comme de bons bourgeois concluant un mariage de raison… Une des conditions pour que cet accord pragmatique, non passionnel et finalement rationnel puisse être passé « devant notaire » sera, certainement, qu’Emmanuel Macron ne s’en mêle pas et se tienne en dehors du processus de négociation si celui-ci doit s’engager entre forces parlementaires. Car s’il est une personnalité politique qui ignore totalement le registre lexical du « compromis » c’est bien l’actuel Président de la République. On a dit de Jacques Chirac au sujet de « sa » dissolution de 1997 qu’il y avait une fuite de gaz dans les rangs de la majorité parlementaire de l’époque (plus « balladurienne » que « chiraco-juppéiste » de fait) et que pour trouver l’origine de la dite fuite, il aurait allumé son briquet pour y voir clair. Emmanuel Macron a fait mieux encore, en présence d’une porcelaine parlementaire certes rafistolée et mal recollée (une majorité relative de 250 députés), susceptible de voler en éclats au moindre choc, il a carrément balancé une grenade dans la soupière qui n’en demandait pas tant. Mon ami Urbs, excellent dessinateur de presse, a même eu l’idée de représenter Emmanuel Macron accompagné d’un conseiller (sans doute un de ces « cloportes » chers à Bruno Le Maire) qui l lui disait : « Monsieur le Président, vous leur avez balancé la goupille… » en constatant que « Jupiter » avait gardé la grenade dans sa main… Il est manifeste qu’avec un tel stratège et un tel « Mécano de la Générale », il est préférable qu’il s’enferme à la Lanterne, assiste à toutes les épreuves des Jeux olympiques et paralympiques, termine l’été à Brégançon et nomme, fin août, le premier ministre qu’une hypothétique coalition partisane qu’on appellera (ou pas) un « arc républicain » mais qui sera, ni plus ni moins, une « majorité de Troisième force » comme on les appelait entre 1947 et 1958, lui proposera…

Comment expliquer le retour du plafond de verre pour le RN et le fait que le front républicain ait fonctionné contrairement aux sondages ? Quelles sont les principales explications de l’échec du Rassemblement National ? Le RN est-il le grand perdant du second tour ?

Stewart Chau : Il semblerait, selon différents instituts de sondages, qu'il y ait eu un énorme report des voix contre le RN. Le report des voix a bien fonctionné, que ce soit pour Ensemble, pour le Nouveau Front Populaire. Le front républicain dans notre pays résiste toujours en dépit de toutes les épreuves auxquelles il fait face. Depuis très longtemps, une forme de légitimation, de dédiabolisation du Rassemblement National est à l’oeuvre. Il était perçu de moins en moins comme un risque pour la République et pour la démocratie. En dépit de ces tendances positives pour le Rassemblement national, il s'avère que la majorité des votants aujourd'hui, de ceux qui se sont rendus aux urnes identifient le RN comme non pas une solution mais un problème pour la France.

Cela vient remettre en perspective le fait que lors de l’analyse de cette progression, cette vague Rassemblement National, les pourcentages de votants progressent. Mais aujourd’hui en France, le Rassemblement National ne bénéficie pas encore d'un report de voix assez puissant dans toutes les catégories de la population pour en faire un parti légitime pour arriver au pouvoir. Le front républicain fonctionne contre le RN. Le report de voix a été très favorable. Des ministres et des anciens ministres, notamment en difficulté dans les différentes circonscriptions, ont pu bénéficier du report de voix du Nouveau Front populaire.

Le Président, la République, le Premier ministre et l'ensemble de la majorité ont été assez peu conciliants sur cet entre-deux-tours avec la gauche, à travers une forme d'appel à voter et à faire barrage à géométrie variable qui aurait pu démotiver un certain nombre d'électeurs de gauche et les conduire à voter à contrecœur pour un candidat de la majorité.

Il s'avère que finalement cela n'a pas eu trop d'impact. Il y a eu un report de voix favorable. Élisabeth Borne a été largement élue. Gérald Darmanin a aussi largement été élu. Même des personnalités de droite, comme Olivier Marleix, Marc Fesneau, ont été largement réélues. Il y a eu un report de voix favorable, en dépit, d'une forme de jeu à deux tableaux du gouvernement en disant que nous allons faire appel aux voix de gauche parce qu'il faut gagner et en même temps nous ne sommes finalement pas très clair sur notre posture vis-à-vis d'un vote de gauche dans un duel RN - Nouveau Front Populaire. Il y avait une sorte de double jeu qui aurait pu impacter largement le report de voix. Force est de constater que cela n'a pas été le cas.

Jean Petaux : Eu égard aux espérances du RN et des ses Alliés au soir du premier tour qui avaient encore amplifié le score de la liste Bardella aux élections européennes du 9 juin, la déception est grande pour cette partie de la scène politique et, de ce point de vue, on peut dire en effet que le RN est le perdant du second tour. Il reste, et je l’ai expliqué précédemment, qu’en politique des défaites peuvent être porteuses de succès futurs. Le « plafond de verre » pour le RN n’a rien de mystérieux ou de magique. C’est une réalité presque mécanique qui tient au mode de scrutin et au comportement du corps électoral qui fait que dans une élection au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, au premier « on choisit », au second « on élimine ». Et, dans la configuration politique française, aujourd’hui encore, la mobilisation contre le RN est un élément puissant du ressort du vote. Peu importe d’ailleurs les programmes exposés par les uns et les autres (en l’espèce tous les programmes concoctés par les blocs politiques coalisés et concurrents étaient frappés au coin de la démagogie voire de l’irresponsabilité) ; peu importe les candidats (ceux du RN étaient tellement inconnus qu’ils ne figuraient même pas en photo sur les documents de propagande électorale) : les électeurs RN étaient absolument sûrs de leur vote. Les sondages mesurant les intentions de vote l’ont montré très clairement, tant pour les Européennes du 9 juin que pour les Législatives des 30 juin et 7 juillet. Face à cette détermination, la détestation qu’inspire le RN à une autre frange du corps électoral (encore majoritaire, toutes sensibilités politiques et partisanes confondues) a été un ressort puissant de mobilisation. Là aussi, ces électeurs étaient convaincus de la nécessité de « faire obstacle au RN » quitte à voter pour un candidat détesté par ailleurs. On l’a constaté dans le taux de participation, légèrement supérieur au second tour qu’au premier : la mobilisation a joué pleinement. Taux de participation tout à fait élevé d’ailleurs qui renvoie au rang de conclusions stupides les travaux soit disant scientifiques qui nous serinent, à longueur d’ouvrages, depuis dix ans, que les « Français ne votent plus », que le « vote n’est pas la démocratie », etc. On attend que ces « experts-chercheurs » dûment reconnus par la (toute) petite communauté des « politistes » expriment leur mea-culpa. On peut toujours rêver hélas…

Le Nouveau Front Populaire a-t-il réussi son pari ? La gauche a-t-elle de réelles chances de gouverner ? L’élection de Raphaël Arnault (fiché S), de François Ruffin ou le choix du Premier ministre ne vont-ils pas créer des divisions à gauche ?

Jean Petaux : Jean Jaurès (que Jean-Luc Mélenchon ne déteste pas « d’embarquer » dans ses effets de manche tribunitiens) a écrit : « La guerre est au capitalisme, ce que la nuée est à l’orage ». En le paraphrasant on peut dire que « la rupture est à la gauche, ce que l’eau est au moulin : son moteur ». Le NFP va exploser comme la NUPES, et plus rapidement encore que celle-ci. Il suffisait d’entendre la déclaration de François Hollande après son élection comme député de Corrèze pour envisager ce que vont être les réunions en inter-groupes NFP entre Monsieur Bompard, Mesdames Panot et Rousseau, d’un côté et Monsieur Hollande ou Monsieur Guedj, auxquels ont ajoutera Monsieur Ruffin et Madame Autain de l’autre. Certaines de ces personnalités ont demandé, dès dimanche soir, une « assemblée plénière » du NFP dès ce lundi. Outre qu’on ne sait pas quel peut être le « périmètre » de cette « assemblée plénière », on aimerait être petite souris pour entendre les noms d’oiseaux qui vont fuser dans cette instance… Le NPF, en imaginant même qu’il atteigne 200 députés ne peut rien faire seul. Ce n’est pas l’élection d’un quelconque député qui a fait profession d’outrances et de « clash » qui changera quoi que ce soit. En revanche il sera intéressant de suivre ce que va proposer François Ruffin dont la réélection résonne comme un coup de klaxon dans les oreilles du « lider massimo » Mélenchon. La rupture consommée et publique entre ces deux acteurs, la haine que le second voue au premier qui a osé le traiter de « boulet » augure d’épisodes sanglants au sein du NPF… Et on peut faire confiance à François Hollande pour jouer les pompiers pyromanes de service face à de tels départs de feu…

Stewart Chau : Les divisions vont apparaître. La seule question qui va primer concerne le centre de gravité du pouvoir. Si le centre de gravité est dans le maintien de la majorité ou si l'interprétation revient à un bloc de gauche très haut, avec un bloc LFI qui domine la gauche, l’interprétation sera bien différente. Le président de la République sera plutôt en faveur de nommer un Premier ministre de sa majorité ou de faire une alliance avec les forces sociales démocrates et la droite républicaine. S'il considère que le mouvement populaire a gagné et que, par conséquent, le groupe majoritaire doit envoyer un Premier ministre à Matignon, il va falloir choisir le camp LFI.

La bonne lecture est de montrer qu'il y a une grande dynamique du RN avec une sanction très forte du gouvernement qui acte le fait que le centre de gravité ne peut pas être au centre aujourd'hui et que sur la gauche la grande percée et le grand maintien, voire la grande dynamique du PS - EELV est quelque chose de notable. Le président pourrait nommer quelqu’un issu de ce camp dans un scénario consensuel.

La France est-elle ingouvernable ? Une coalition politique est-elle possible ?

La coalition de la droite et de la gauche, en l'état, est absolument impossible. Cela semble impossible à l'heure actuelle. Il faudra voir dans les jours qui viennent si les responsables politiques se mettent d'accord sur un certain nombre de points. Les points de dissensus et de divergences sont tellement frappants aujourd'hui. Il n’est pas possible de répondre à ce qui a été l'un des résultats les plus marquants de ces élections, à la forme de colère et de ras-le-bol très très clair avec la politique menée. Répondre à cette crise avec ce constat-là et à travers une somme de compromis conduirait à une forme d'eau tiède qui contenterait tout le monde. Cela ne contentera personne.

S’il y a une volonté de gouverner le pays, il va falloir que le Président de la République acte une rupture forte, soit nommer un Premier ministre issu de sa majorité pour continuer à faire une alliance avec la droite. Il peut nommer un Premier ministre en faisant une alliance avec la gauche, mais j'y crois peu. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait une forme d'union nationale qui parte du PS jusqu'aux LR. Les divergences sont trop profondes. Ce ne sont pas les réponses que les Français attendent. Le principal enseignement à retenir des élections est la volonté de changer et de rupture, quels que soient les rapports de force. Ce n’est pas sur un gouvernement d'union nationale que les Français auront une réponse.

Emmanuel Macron commettra-t-il une faute politique s’il maintient Gabriel Attal à Matignon ? Le président de la République doit-il nommer un Premier ministre issu du NFP ? Quelles perspectives pour cette future cohabitation ?

Stewart Chau : A mon sens, il y a un vrai risque politique pour Emmanuel Macron. Il doit acter le fait qu’il a perdu. S'il n'acte pas cela dans la symbolique de la nomination d'un Premier ministre, cela sera une erreur politique et une erreur démocratique. Les Français qui auront aux trois quarts voté contre lui ne se retrouveront pas dans sa décision pour le poste de Premier ministre. Il n'est pas possible d'avoir une majorité divisée en deux en considérant qu'on a gagné une élection, de demander aux gens de jouer avec les mêmes règles et de ne pas les respecter à la fin. Cela est absolument inconcevable. Pour autant, il peut maintenir son gouvernement en place en refusant la démission de Gabriel Attal pour des enjeux compréhensibles sur les mois ou les semaines qui viennent avec les Jeux olympiques. S'il faut un gouvernement de cohabitation, il va falloir un peu de temps pour trouver les points de consensus, de construction et de convergence. Cela ne peut pas se faire en quelques semaines. Il peut être compréhensible qu’il y ait un gouvernement qui mène les affaires courantes sur ces deux mois d'été. Mais à mon sens, le public ne peut pas aujourd'hui considérer que le président de la République ressorte vainqueur et qu'il nomme un Premier ministre issu de sa majorité. Sinon, cela serait encore une fois ne pas comprendre que les Français sont dans une volonté de rupture et encore une fois, le centre de gravité politique a évolué. Il y a bien une poussée et une dynamique du Rassemblement National et une renaissance de la social-démocratie.

Si le président de la République estime qu’il est vainqueur des élections législatives, cela est une lecture extrêmement fausse du climat politique et du scrutin.

Jean Petaux : Il existe une probabilité assez forte pour qu’Emmanuel Macron, au vu des résultats du second tour, constatant que « sa coalition » n’a pas sombré telle le « Titanic », destin que lui promettait nombre d’observateurs, continue de se prendre pour un véritable tacticien politique de génie. Dans une telle hypothèse il est légitime de concevoir que le Président de la République, au lieu de se retenir et de se retirer sous sa tente, tel Achille, continue à « prendre des initiatives ». Parmi celles-ci le choix du prochain premier ministre figure au rang des priorités. Il ne serait ni aberrant, ni scandaleux, que Gabriel Attal demeure à Matignon pour « expédier les affaires courantes », pour accompagner le Président aux prochaines cérémonies du 14 juillet et soit aussi à ses côtés pendant la séquence des JO.

Constitutionnellement le Président de la République n’est en rien obligé de nommer telle ou telle personnalité comme Premier ministre. Le pragmatisme que porte en elle la Constitution fait qu’il doit, en période de « cohabitation » et en présence d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale, « prendre » ce que le parti ou la coalition dominante lui propose (lui impose…). Dans la situation politique issue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet, il n’est « tenu » à rien puisqu’aucune majorité absolue ne se dessine… Les « amis » d’Emmanuel Macron devraient se méfier et nourrir quelque inquiétude : c’est quand il croit qu’il a « du champ » devant lui que le Président a tendance à faire n’importe quoi, jusqu’à tirer à bout portant contre son camp…