Légalisation du cannabis et santé mentale : un bilan très contrasté selon les individus

L'étude met en lumière l'importance d'évaluer les effets potentiels intentionnels et non intentionnels de la légalisation de la marijuana en considérant conjointement la législation sur la marijuana médicale et récréative.

Il s'intéresse également à l'évolution des compétences des enfants d'immigrants, et plus généralement à l'exploration des différences dans le développement des compétences parmi les sous-populations afin de comprendre comment les politiques peuvent changer les trajectoires de développement et, à leur tour, les résultats économiques futurs.

Jonathan Norris est un microéconomiste appliqué qui travaille dans les domaines de l'éducation, du développement des compétences et du travail. De manière générale, il s'intéresse au développement des compétences chez les enfants et les adolescents. Il s'intéresse tout particulièrement aux compétences non cognitives telles que la persévérance et la détermination, ainsi qu'au rôle des apports familiaux et des retombées des réseaux dans leur production. Dans le domaine de l'économie appliquée, ses travaux s'inspirent de la littérature sur les effets du traitement et les effets des pairs, et dans le domaine de l'économie théorique, ils s'inspirent de l'économie de l'identité et de l'économie des réseaux.

Atlantico : Dans votre étude, vous analysez l'impact de la légalisation de la marijuana sur la santé mentale. Comment l'avez-vous mesuré ?

Agnese Romiti, Jonathan Norris, Daniel Borbely et Otto Lenhart : Pour examiner les effets sur la santé mentale, nous utilisons des ensembles de données d'enquêtes représentatives au niveau national aux États-Unis. En particulier, nous nous appuyons sur deux mesures de la santé mentale qui sont couramment utilisées dans la littérature sur l'économie et la santé publique : le nombre de jours de mauvaise santé mentale au cours des 30 derniers jours et l'échelle de détresse psychologique de Kessler (K6), qui comprend une série de six questions d'enquête liées à la détresse mentale et nous permet d'utiliser des mesures de détresse mentale modérée et grave dans notre analyse.

Quelles sont vos principales observations concernant la marijuana médicale et récréative ?

Premièrement, nous constatons que la légalisation à des fins médicales ou récréatives entraîne une augmentation de la consommation de marijuana. Deuxièmement, nous ne trouvons aucun effet global des politiques de légalisation sur la santé mentale, mais nous trouvons des effets intéressants pour différents groupes d'âge. La légalisation de la marijuana à des fins médicales semble être bénéfique pour les groupes d'âge plus élevés, dont la santé mentale s'améliore, tandis que la légalisation à des fins récréatives semble détériorer la santé mentale des plus jeunes. Nos estimations suggèrent que la légalisation de la marijuana médicale réduit le nombre de jours de mauvaise santé mentale par mois de près d'un quart de jour pour les personnes âgées, tandis que pour les plus jeunes, la légalisation de la marijuana récréative augmente le nombre de jours de mauvaise santé mentale par mois d'environ une demi-journée. Il s'agit d'effets moyens qui peuvent ne pas sembler particulièrement importants lorsque l'on y pense au niveau individuel, mais qui sont certainement significatifs au niveau agrégé.

La consommation de marijuana à des fins médicales chez les personnes âgées se traduit par une réduction de la détresse mentale, alors que la marijuana à des fins récréatives augmente la détresse mentale chez les personnes plus jeunes. qu'est-ce qui peut expliquer cette dichotomie ?

Bien que nous ne puissions pas mesurer ces effets directement, il semble probable que ces différences s'expliquent au moins en partie par des différences dans la façon dont la marijuana est utilisée par les différents groupes d'âge (et à des fins différentes). Nos résultats montrent que les effets bénéfiques de la marijuana médicale pour le groupe d'âge le plus élevé sont dirigés par ceux qui ont des conditions de santé chroniques préexistantes, tandis que pour les personnes plus jeunes, les effets négatifs de la marijuana récréative sont dirigés par des individus relativement en bonne santé. Ceci est conforme à une interprétation selon laquelle les effets positifs de la légalisation (médicale) sur la santé mentale sont probablement dus à l'utilisation de la marijuana comme traitement médical de la détresse mentale associée à d'autres conditions chroniques, tandis que les effets négatifs de la légalisation récréative sur les personnes plus jeunes pourraient s'expliquer par une surconsommation à des fins récréatives.

Plus largement, les effets différenciés entre les groupes d'âge et les conditions de santé préexistantes sont-ils surprenants ?

Ils ne sont pas surprenants dans le sens où les effets négatifs de la consommation de marijuana sont généralement compris comme étant plus fréquents dans les groupes d'âge plus jeunes. Il est probable que les différences dans l'usage et les raisons de consommer de la marijuana dans les différents groupes d'âge expliquent nos résultats. Les personnes plus jeunes (et relativement en bonne santé) peuvent être plus susceptibles de consommer (et potentiellement de surconsommer) de la marijuana à des fins récréatives, ce qui, surtout en cas de surconsommation, peut être responsable des effets négatifs sur la santé mentale que nous constatons dans notre étude. D'autre part, les personnes plus âgées (et en moins bonne santé) qui consomment de la marijuana pour un traitement médical (soulagement de la douleur et de l'anxiété, par exemple) pourraient être moins sujettes aux effets secondaires négatifs de la consommation de marijuana et simplement en bénéficier en connaissant une réduction de la détresse mentale associée à d'autres conditions de santé.

Quels sont les avantages et les coûts sociaux et économiques d'une légalisation globale ?

L'évaluation du coût et des avantages sociaux globaux de la légalisation de la marijuana est un exercice très complexe qui dépasse le cadre de notre étude. Il s'agirait de prendre en compte les avantages et les coûts dus aux effets de la légalisation sur un certain nombre de facteurs différents, tels que les accidents mortels de la circulation, la criminalité et les frais juridiques, en plus des coûts de santé directs. Sur la base de nos estimations, nous quantifions simplement le coût économique des effets de la légalisation sur la santé mentale, où le coût économique comprend à la fois les coûts de santé directs et le lieu de travail, comme la perte de productivité et le coût de l'absentéisme. Le coût économique de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives pour les jeunes est d'environ 184,2 dollars par personne et par an. En revanche, l'amélioration de la santé mentale des personnes âgées grâce à la légalisation de la marijuana à des fins médicales se traduit par une réduction des coûts économiques d'environ 73,7 dollars par personne et par an.

Quelles devraient être les implications politiques de votre étude ?

Déduire des implications politiques claires nécessite toujours d'évaluer le coût et les avantages globaux du changement de législation, ce qui dépasse le cadre de notre étude. Notre étude met en lumière l'importance d'évaluer les effets potentiels intentionnels et non intentionnels de la légalisation de la marijuana en considérant conjointement la législation sur la marijuana médicale et récréative. Alors que des études antérieures montrent que la légalisation de la marijuana médicale réduit les dépenses de santé, notre étude fournit des preuves des effets non intentionnels de la légalisation de la marijuana à usage récréatif pour certains groupes de la population. En outre, nous montrons que les effets peuvent être hétérogènes entre différents groupes selon l'âge et les conditions de santé préexistantes.