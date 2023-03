François Cusset vient de publier "La haine de l'émancipation Debout la jeunesse du monde".

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le sociologue vient de publier un livre. On peut y répertorier ses cibles habituelles : les réactionnaires, l'extrême droite, les fascistes et les islamophobes. C'est plutôt banal.

Mais François Cusset a eu à coeur d’innover avec une expression : "les nouveaux croisés". Selon lui, ces "nouveaux croisés" ont inventé le "wokisme" qui n’existerait donc pas.

Or son livre prouve le contraire. Il pourrait être titré "le wokisme pour les nuls". Car il baigne dans le wokisme le plus pur et le plus affligeant.

Cusset se félicite de la naissance d’une "jeunesse intelligente et pacifique". Les jeunes de banlieue sont-ils vraiment pacifiques ? Mais pour Cusset, leurs débordements sont dûs à l’excès de leur vitalité juvénile.

Et le sociologue s'enferre un peu plus. Il salue "les courageuses militantes" qui défilent avec des tampons énormes et des pancartes "laissez-nous saigner". Voilà qui est gracieux.

Il admire la "vélorution", une expression désignant les manifestants qui bloquent la circulation automobile avec leurs vélos. Il bénit les jeunes qui n’ont pas fait d’études "et dont le savoir est spontané". Il est ravi qu'ils refusent l'intégration, une notion "héritée de la période coloniale". Et à toutes les pages, François Cusset dénonce la "bourgeoisie" contre laquelle il appelle à une campagne salvatrice.

On le lit et on a de plus en plus envie de partir en croisade.

