Atlantico Business

Le vrai coût de la vie étudiante en France : entre 1000 et 1500 euros par mois, mais qui paie ?

Il va falloir arrêter de se raconter que l’Education nationale en France est gratuite. C’est presque vrai dans le primaire et le secondaire, mais les études universitaires sont de plus en plus coûteuses. Le coût de la vie dépend beaucoup de la ville universitaire que l’on choisit.