Le viagra, arme anti-Alzheimer ? La recherche montre des résultats contradictoires

Une alternative au processus long et coûteux de découverte de nouveaux médicaments est la réaffectation des médicaments.

Une étude récente a montré que le sildénafil, vendu sous le nom de Viagra, et d'autres médicaments du même groupe, appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, pourraient réduire le risque de maladie d'Alzheimer. Mais d'autres recherches n'ont trouvé aucun effet.

Pourquoi la situation n'est-elle pas claire ? Et que peut-on conclure sur la réduction du risque d'Alzheimer par des médicaments tels que le sildénafil si les recherches disponibles aboutissent à des résultats contradictoires ?

La démence a été décrite comme une pandémie mondiale. En 2022, c'était la principale cause de décès en Angleterre et au Pays de Galles.

La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence et le traitement actuel repose sur les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase tels que le donépézil (vendu sous le nom d'aricept) et la mémantine. Ces médicaments peuvent soulager les symptômes de la maladie d'Alzheimer mais n'ont aucun effet sur le processus pathologique sous-jacent.

Vingt-huit traitements potentiellement modificateurs de la maladie sont actuellement en cours de développement et l'un d'entre eux, le lécanemab, a récemment été autorisé aux États-Unis, en Chine et au Japon. Cependant, le lécanemab - et le médicament apparenté, le donanemab, qui devrait être bientôt disponible - ont un effet limité et ne font que ralentir le déclin des symptômes.

Ces médicaments posent également des problèmes de sécurité liés aux saignements et aux gonflements du cerveau. Il est donc urgent de trouver de nouveaux traitements à la fois efficaces et sûrs.

Réutilisation des médicaments : moins chère et plus rapide ?

Une alternative au processus long et coûteux de découverte de nouveaux médicaments est la réaffectation des médicaments. Il s'agit d'utiliser des médicaments existants pour traiter d'autres pathologies.

L'étude britannique la plus récente sur le lien entre les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (avanafil, sildénafil, tadalafil et vardénafil) et la maladie d'Alzheimer a révélé qu'ils étaient associés à une réduction de 18 % du risque de diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Mais deux études d'observation américaines antérieures ont abouti à des résultats différents.

L'une de ces études n'a pas établi de lien entre l'utilisation des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 et le développement de la maladie d'Alzheimer. L'autre a montré que l'utilisation du sildénafil était liée à une réduction de 69 % du risque de la maladie, ce qui est nettement plus élevé que le résultat le plus récent (18 %).

Pourquoi cette variabilité des résultats ? La réponse pourrait se trouver dans la manière dont les différentes études ont été conçues.

Il s'agissait dans tous les cas d'études d'observation qui consistaient à suivre un grand nombre de patients dans le temps pour voir s'ils développaient la maladie d'Alzheimer et s'ils prenaient le médicament. Cependant, les trois études ont utilisé des bases de données différentes : Assurance américaine, demandes de remboursement de Medicare Fee-For-Service aux États-Unis et dossiers de soins primaires au Royaume-Uni.

Variables confusionnelles

Les études d'observation sont généralement conçues pour tenir compte d'autres facteurs susceptibles d'influencer les résultats. Par exemple, la raison pour laquelle un médicament a été prescrit à une personne peut influencer la probabilité que l'événement que vous surveillez se produise réellement.

Les études doivent donc contrôler les biais et les variables confusionnelles. Il s'agit de facteurs qui sont liés séparément au médicament et au résultat. Ils peuvent expliquer pourquoi il semble y avoir une association entre le médicament et le résultat alors qu'il n'y a en fait aucun lien.

Par exemple, le QI des enfants est associé à la taille. Mais la variable confusionnelle est l'âge : en grandissant, les enfants deviennent à la fois plus grands et plus brillants.

Toutes les études explorant le lien entre les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 et la maladie d'Alzheimer ont utilisé des techniques avancées pour tenter de contrôler l'impact potentiel des variables confusionnelles. Mais elles ne pouvaient utiliser que ce qui était enregistré dans l'ensemble des données.

Par exemple, dans l'étude Medicare, il a été possible de contrôler les signes potentiels de fragilité et les symptômes comportementaux, alors que dans l'étude britannique, le statut socio-économique, la consommation d'alcool, la pression artérielle et l'indice de masse corporelle ont tous pu être contrôlés.

L'un des problèmes des études d'observation est qu'elles supposent que les participants ont pris les médicaments tels qu'ils ont été prescrits, ce qui n'est pas toujours le cas. Les études américaines pouvaient au moins confirmer que les médicaments avaient été prélevés à la pharmacie, alors que cette étape n'était pas connue dans l'étude britannique.

Un autre problème est que les médicaments ne sont pas toujours enregistrés dans ces bases de données ; par exemple, les prescriptions privées de sildénafil au Royaume-Uni peuvent ne pas avoir été incluses dans les données. De même, le diagnostic de démence peut ne pas être enregistré avec précision dans les bases de données électroniques.

Des raisons multiples pour des résultats divergents

D'autres raisons expliquent les différences de résultats entre les études. Les chercheurs ont sélectionné certaines populations et certains médicaments de comparaison pour les aider à comprendre si l'effet sur le risque de maladie d'Alzheimer était lié au médicament ou à une variable confondante.

La dose d'inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 varie en fonction du traitement. L'étude américaine de 2022 ne portait que sur des hommes et des femmes souffrant d'hypertension pulmonaire. L'étude britannique ne portait que sur des hommes souffrant de dysfonction érectile, alors que l'étude américaine de 2021 incluait les deux sexes et les deux pathologies. Comme la dose est différente pour les différentes pathologies, nous ne pouvons pas comparer les doses entre les études.

D'autres facteurs pourraient également contribuer à expliquer la différence de résultats entre les études.

Tout d'abord, le médicament étudié n'était pas le même dans les trois études. Dans l'étude américaine de 2021, tous les participants ont reçu du sildénafil, alors que dans l'étude britannique et l'étude américaine de 2022, environ 25 % ont reçu d'autres inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5.

Deuxièmement, la durée du suivi de l'étude a varié. Il s'agit d'un facteur important à prendre en compte car la maladie d'Alzheimer peut mettre du temps à se développer. Par exemple, la maladie est principalement diagnostiquée chez les plus de 65 ans, de sorte que si un participant n'était âgé que de 40 ans au moment de son entrée dans l'étude, il est très peu probable qu'il soit diagnostiqué au cours de cette période, même si l'on suit les personnes pendant une longue période.

Nous avons besoin d'un nouveau traitement pour la maladie d'Alzheimer. Les études d'observation permettent d'identifier les liens possibles entre les médicaments et les résultats, et la dernière étude ajoute à la preuve que des médicaments tels que le sildénafil pourraient protéger contre la maladie d'Alzheimer. Mais pour prouver clairement que le sildénafil et les médicaments apparentés sont efficaces pour réduire le risque de démence, des essais cliniques sont nécessaires.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation.