SANTE MENTALE
22 octobre 2026
Le traitement de la dépression pendant la grossesse pourrait favoriser le développement cérébral du bébé
La dépression touche jusqu’à une femme sur cinq pendant la grossesse et peut affecter la santé de la mère comme celle de l’enfant. Une étude publiée dans Nature Communications suggère qu’une psychothérapie brève ciblant la dépression prénatale pourrait également influencer le développement cérébral du nourrisson.
4 min de lecture
Elysia Poggi Davis est professeure de psychologie à l'Université de Denver.
Catherine Demers est professeure adjointe de psychiatrie à l'Université du Colorado Anschutz.
Benjamin L. Hankin est professeur de psychologie à l'Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.
Populaires
Elysia Poggi Davis est professeure de psychologie à l'Université de Denver.
Catherine Demers est professeure adjointe de psychiatrie à l'Université du Colorado Anschutz.
Benjamin L. Hankin est professeur de psychologie à l'Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.