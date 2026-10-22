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Une femme enceinte (image d'illustration).
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SANTE MENTALE

22 octobre 2026

Le traitement de la dépression pendant la grossesse pourrait favoriser le développement cérébral du bébé

La dépression touche jusqu’à une femme sur cinq pendant la grossesse et peut affecter la santé de la mère comme celle de l’enfant. Une étude publiée dans Nature Communications suggère qu’une psychothérapie brève ciblant la dépression prénatale pourrait également influencer le développement cérébral du nourrisson.

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MOTS-CLES

santé , santé mentale , mère , naissance , bébés , enfants , famille , troubles , développement du cerveau , cerveau , nourrisson , traitements , médicaments , espoir , étude , recherche , MOMcare , psychothérapie , dépression , dépression nerveuse , croissance , hormones

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Elysia Poggi Davis

Elysia Poggi Davis est professeure de psychologie à l'Université de Denver.

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Catherine Demers

Catherine Demers est professeure adjointe de psychiatrie à l'Université du Colorado Anschutz.

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Benjamin L. Hankin

Benjamin L. Hankin est professeur de psychologie à l'Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.