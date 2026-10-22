SANTE MENTALE

Le traitement de la dépression pendant la grossesse pourrait favoriser le développement cérébral du bébé

La dépression touche jusqu’à une femme sur cinq pendant la grossesse et peut affecter la santé de la mère comme celle de l’enfant. Une étude publiée dans Nature Communications suggère qu’une psychothérapie brève ciblant la dépression prénatale pourrait également influencer le développement cérébral du nourrisson.