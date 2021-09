Le tourisme, créateur de frontières

Les touristes internationaux ont triplé entre 1990 (436 millions) et 2017 (1,3 milliard), donnant le sentiment d’une plus grande ouverture des frontières politiques. Mais ces frontières se sont déplacées à l’intérieur des territoires concernés, opposant pôles attractifs et répulsifs, itinéraires fléchés et territoires désertés. Le tourisme est un révélateur des capacités d’intégration des territoires aux échanges mondiaux.

Accélérateur d’ouverture de frontières

La fin de la guerre froide en Europe, l’essor économique et l’ouverture asiatique, la massification et la baisse du coût des transports de personnes (low cost) et de marchandises (conteneurisation), l’expansion d’un modèle d’accueil aux normes standardisées (hôtels, croisières), la diffusion médiatique d’un patrimoine culturel et paysager mondial, la sécurisation des territoires attractifs et les retours sur investissement pour les populations locales sont autant d’explications de l’essor d’un tourisme mondialisé. Les frontières politiques se sont ouvertes par intérêt économique ; la massification a entraîné une politique de visas d’abord profitable aux Nords, premiers émetteurs et premiers récepteurs de touristes.