Le torchon brûle avec Londres

Il y a près de 5 ans et demi, le 23 juin 2016, les Britanniques avaient voté pour quitter l’Europe. Mais, les délais mis pour conclure le traité de retrait avec l’Union européenne ont fait que la séparation n’est effective que depuis le 1er février 2020, soit il y a vingt et un mois.

Jour après jour, la liste des inconvénients consécutifs au BREXIT ne cesse de s’allonger :

Le cœur boursier européen a quitté Londres pour retourner sur son lieu de naissance, Amsterdam . Aujourd’hui, les sociétés se précipitent à Amsterdam pour y installer leur siège social, et être coté à la Bourse. L’Europe boursière continentale existe et se développe avec Euronext qui regroupe sept Bourses, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Paris et Oslo.

Pour sauvegarder la vocation financière de Londres, le chancelier de l’échiquier, M. Rishi SUNAK a développé une stratégie autour de plusieurs axes : finaliser avec Bruxelles le cadre réglementaire des établissements britanniques vis-à-vis des clients européens, établir des relations avec des centres financiers comme Singapour et la Suisse, placer la City à l’avant-garde de la finance verte…

Au-delà des effets de la pandémie, les échanges commerciaux avec le reste du Monde se sont ralentis dans l’attente de la négociation et de la mise en place des accords commerciaux pour remplacer ceux conclus par l’Union européenne. S’inscrivant dans l’objectif de « Global Britain », l’enjeu est de taille pour l’avenir du pays.

En attendant que ce plan produise ses effets, le Royaume a perdu de la substance financière, ce qui constitue un problème systémique. Le PIB britannique n’a progressé que de 1 % depuis 2016 alors que dans le même temps, le PIB de la zone euro a augmenté de 8 %. Au classement mondial, le Royaume Uni a perdu une place. Depuis 2016, le PIB par habitant est demeuré autour d’un peu plus de 40 000 $.

Dans l’attente de la reconstitution de nouveaux courants commerciaux, les échanges avec le continent sont ralentis par l’émergence de contrôles réglementaires ; le pays est ainsi confronté à de nombreuses pénuries.

Au-delà des conséquences négatives du BREXIT, le Royaume-Uni doit faire face à de nombreuses difficultés :

Après une gestion chaotique de la pandémie, celle-ci s’était stabilisée au point de permettre depuis juillet la suppression du masque en intérieur, la fin de l’obligation du « passe sanitaire » et la remise en cause des restrictions. Mais, aujourd’hui, la circulation du virus est repartie. Chaque jour sont décomptés 150 morts et le nombre de victimes dépasse les 160 000 victimes depuis le début de la pandémie.

Après une baisse du PIB de 10 % en 2020, Boris JOHNSON mettait en avant la perspective du plus fort taux de reprise du G7 pour 2021. Mais c’était sans compter avec les pénuries consécutives au BREXIT et les manques de main d’œuvre dans de nombreux secteurs d’activités ; après avoir prévu une hausse de 7,5 %, la croissance a été revue à la baisse par la Banque centrale d’Angleterre et il est encore trop tôt pour afficher une prévision fiable. À Lire Aussi Bitcoin, Evergrande : la spéculation, maladie infantile du marché

L’inflation est apparue à un niveau supérieur à 3 % et certains l’estiment à plus de 4 % cet hiver. Le Gouverneur de la Banque centrale d’Angleterre considère que le mouvement est lié à la hausse du prix de l’énergie et qu’il est temporaire ; il n’en demeure pas moins qu’il a laissé entendre un prochain resserrement de la politique monétaire. Les opérateurs attendent pour la fin de l’année une première augmentation des taux d’intérêt, aujourd’hui à niveau exceptionnellement faible de 0,1 %.