Atlantico Business

Le tabou français : mais pourquoi sommes-nous aussi allergiques aux solutions libérales ?

Un mystère français. Les politiques libérales ont toujours été un tabou en France, même aujourd’hui, quand on s’aperçoit que l’État français n’a plus les moyens de financer son fonctionnement, quitte à se soumettre aux fonds étrangers, ce qui n’est pas le moyen le plus efficace de protéger sa souveraineté.