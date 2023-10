Le stress peut-il déclencher certaines maladies ? Voilà ce qu’on en sait en l’état

Les tensions de la vie - des conflits quotidiens aux pertes importantes - peuvent mettre notre bien-être à rude épreuve.

Les tensions de la vie - des conflits quotidiens aux pertes importantes - peuvent mettre notre bien-être à rude épreuve. Voici ce que les scientifiques savent, et ne savent toujours pas, sur le lien entre le stress et la maladie.

Tom Siegfried est un écrivain et rédacteur scientifique dans la région de Washington, DC. Son livre The Number of the Heavens, sur l'histoire du multivers, a été publié en 2019 par Harvard University Press.

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Ce n'est un secret pour personne que le stress est mauvais pour la santé.

Tout le monde sait que les "événements stressants de la vie", tels que la perte d'un emploi, le décès d'un proche et le divorce (ou le mariage), augmentent le risque de tomber malade.

Toutes sortes d'autres événements de la vie génèrent également du stress, avec des effets négatifs possibles sur la santé, allant d'un rhume à une dépression majeure, en passant par une crise cardiaque fatale.

Bien entendu, le fait de connaître le lien entre le stress et la maladie ne fait que vous donner d'autres raisons de vous inquiéter, ce qui ne fait qu'accroître le stress. Si vous tenez à votre santé, vous devriez peut-être arrêter de lire maintenant.

En y réfléchissant bien, ne le faites pas. Une grande partie de la tradition selon laquelle les événements stressants nuisent à la santé est certainement vraie, mais certaines recherches sont rassurantes. Le lien entre le stress et la maladie recèle quelques secrets qui ne sont pas tous mauvais.

Si vous avez lu la littérature scientifique psychologique, psychiatrique et médicale des dernières décennies, vous connaissez peut-être déjà ces "secrets". Si ce n'est pas le cas, ils ont été joliment résumés dans un article à paraître dans le prochain numéro de Annual Review of Psychology, dans lequel Sheldon Cohen, Michael L.M. Murphy et Aric A. Prather analysent (sans ordre particulier) ce qu'ils appellent les "Dix faits surprenants sur les événements stressants de la vie et le risque de maladie".

10. Les experts ne s'accordent pas sur ce qui est considéré comme stressant

Personne ne conteste que certains événements infligent un stress psychologique (et physiologique) important. La mort d'un conjoint, le diagnostic d'une maladie en phase terminale et (ahem) la séparation des enfants de leurs parents sont incontestablement des "événements stressants majeurs de la vie". Mais aucune règle claire n'a été établie pour définir les caractéristiques qui placent un événement dans cette catégorie (ce qui complique la recherche sur le stress, avec des résultats souvent ambigus).

Certains chercheurs estiment que l'ampleur du stress dépend du degré d'"adaptation" nécessaire pour y faire face (c'est pourquoi le mariage peut être considéré comme particulièrement stressant). Une autre théorie évalue le niveau de stress en fonction de la menace ou du préjudice que représente un événement. Certains experts considèrent le stress comme une inadéquation entre les exigences et les ressources. (Si vous avez les ressources - par exemple, de l'argent - pour faire face à une situation exigeante et la contrôler, celle-ci est moins stressante ; si votre patron attend de vous que vous meniez à bien un projet de trois personnes tout seul dans un délai impossible, vous êtes stressé). Un quatrième point de vue considère l'"interruption des objectifs" comme la caractéristique principale d'un événement stressant ; diaboliquement, l'un des objectifs les plus souvent interrompus est celui d'être psychologiquement bien.

Ces théories sur les critères des événements stressants ne s'excluent pas mutuellement, bien entendu. "Il existe un chevauchement évident entre ces approches", écrivent Cohen et ses collègues. Dans l'ensemble, cependant, ils suggèrent que la perspective de la "menace ou du préjudice" est la plus communément acceptée.

Les événements de la vie couramment inclus dans les questionnaires sur le stress peuvent être objectivement mauvais ou bons, majeurs ou mineurs. Il peut s'agir du décès d'un conjoint, d'un divorce, de la perte d'un emploi ou même d'une grande réussite. Certaines listes de contrôle du stress se concentrent davantage sur les événements traumatisants, tels que les agressions ; d'autres posent des questions sur les événements qui, au cours de l'année écoulée, ont entraîné des changements majeurs ou mineurs dans la vie quotidienne, nécessitant une adaptation ou des réajustements, même s'ils sont apparemment bénéfiques (obtention d'une promotion). Certains événements importants liés à la maladie sont ceux qui affectent le statut social, l'estime de soi, l'identité et le bien-être physique. Tous n'ont pas le même effet, et la façon dont les gens réagissent varie beaucoup.

9. Le stress peut affecter une longue liste de maladies

La dépression et les maladies cardiaques sont généralement associées à des événements stressants, mais l'influence du stress s'étend également à d'autres problèmes de santé. De nombreuses maladies, voire la plupart, peuvent être liées d'une manière ou d'une autre au stress de la vie. Le stress peut accroître l'anxiété, perturber les hormones et décourager les pratiques saines telles que l'exercice physique et une bonne alimentation. Dans le même temps, le stress peut engendrer de mauvais comportements tels que le tabagisme et la consommation d'alcool. Toutes ces réactions peuvent avoir un impact négatif sur des organes importants (cerveau, cœur, foie), ce qui peut entraîner de multiples problèmes de santé, soit en déclenchant l'apparition d'une maladie, soit en accélérant sa progression. Les événements stressants peuvent réduire la résistance aux infections, et même le cancer peut être lié au stress. Mais les preuves concernant le cancer sont moins claires. Le stress pourrait influencer le développement du cancer, mais les recherches les plus solides montrent que l'effet le plus probable du stress est de réduire les taux de survie au cancer plutôt que de déclencher l'apparition d'un cancer.

8. Le fait d'être stressé ne signifie pas que vous tomberez malade

Il ne fait aucun doute que les traumatismes et les événements stressants peuvent nuire à la santé. Mais pas toujours. "Dans l'ensemble, écrivent Cohen et ses collègues, la plupart des personnes qui vivent des événements stressants ne tombent pas malades. Des expériences exposant des personnes stressées et non stressées à un virus du rhume ont montré que les personnes stressées étaient plus nombreuses à attraper le rhume que celles du groupe non stressé, mais que la moitié des membres du groupe stressé restaient en bonne santé. Même la dépression n'est pas un effet inévitable d'un stress majeur de la vie ; certaines personnes sont plus résistantes que d'autres. Une image positive de soi et un sentiment de contrôle sont des signes de résilience ; une attitude négative et une rumination excessive font pencher la balance vers la dépression.

7. Les événements stressants ne frappent pas au hasard

En dehors des catastrophes naturelles relativement rares, des accidents mortels et de quelques autres exceptions désagréables, les événements stressants ne sont pas des assaillants à chances égales. Vos caractéristiques personnelles, votre situation et les circonstances dans lesquelles vous vivez vous rendent plus ou moins vulnérable au stress de la vie. Les quartiers à faible statut socio-économique sont le théâtre de niveaux d'événements stressants plus élevés que la moyenne, et les personnes à faible statut socio-économique personnel ont plus de risques d'être confrontées à la violence, à la mort d'un enfant et au divorce. Même la personnalité peut augmenter le risque de stress (les personnes névrosées, inconscientes et désagréables sont plus susceptibles de divorcer, pour une raison quelconque). Une étude a montré que "les individus caractérisés par un style d'attribution négatif" (c'est-à-dire les abrutis) rencontrent davantage de "conflits interpersonnels", ce qui augmente le risque d'événements stressants. En outre, un événement stressant - comme la perte d'un emploi - peut en entraîner d'autres (comme la perte de revenus, un déménagement ou un divorce).

6. La maladie pourrait précéder le stress

Si certaines données confirment l'idée que le stress peut être à l'origine de diverses maladies, ce n'est pas forcément le cas chez les personnes en bonne santé. "Les événements peuvent plutôt influencer le risque de maladie en supprimant la capacité de l'organisme à combattre les agents pathogènes envahissants ou en exacerbant la progression des processus prémorbides en cours", écrivent Cohen et ses collègues. Ce qui semble être une maladie déclenchée par le stress "peut en fait être une progression déclenchée par un facteur de stress d'une maladie précédemment non identifiée". Ainsi, dans certains cas, le stress peut ne pas être responsable de la maladie elle-même, mais seulement de l'aggravation d'une maladie passée inaperçue.

5. Certains événements stressants sont plus puissants que d'autres

L'ampleur de l'impact d'un événement stressant dépend beaucoup de la nature du stress. Les recherches indiquent que les expériences les plus dommageables sont celles qui menacent le sentiment de compétence ou le statut d'une personne, et qui portent atteinte à son "identité fondamentale". La perte de statut, la perte d'un emploi et les conflits interpersonnels avec le conjoint ou les amis proches peuvent tous exacerber les problèmes de santé, en augmentant le risque de dépression, en aggravant l'hypertension artérielle et en réduisant la résistance aux infections respiratoires.

4. Le stress chronique est généralement pire que le stress aigu

Il n'est pas nécessairement évident que le stress chronique, durable ou récurrent soit pire que les événements stressants ponctuels. Il est peut-être possible de s'adapter à un stress continu - une fois que l'on s'y est habitué, il ne nous dérange peut-être plus autant (ou ne nuit plus à notre santé). D'un autre côté, le stress permanent peut être pire pour la santé parce qu'il est toujours présent, prêt à attaquer chaque fois que votre corps est vulnérable pour une autre raison. Dans l'ensemble, le stress chronique est probablement pire, car il peut avoir un effet néfaste persistant sur le système immunitaire de l'organisme, qui lutte contre les maladies. Le stress aigu, comme les événements traumatisants uniques, peut déclencher une aggravation spectaculaire d'une affection existante, telle qu'une maladie cardiaque. Dans ce cas, un stress suffisamment puissant peut provoquer une crise cardiaque fatale.

3. Beaucoup d'événements stressants sont pires que moins, peut-être

Les effets des événements stressants peuvent s'accumuler au fil du temps ; de simples listes de contrôle du nombre d'événements stressants vécus par une personne au cours de l'année écoulée montrent qu'un plus grand nombre d'événements prédit une détérioration de l'état de santé. Mais il est trop compliqué de dire exactement pourquoi, ou même si c'est vrai en général (la méthode de collecte des données par liste de contrôle peut être défectueuse). En fait, si un seul événement est suffisamment fort pour augmenter considérablement le risque pour la santé, des événements supplémentaires n'augmentent pas nécessairement ce risque davantage. Un divorce suivi d'un changement de domicile et d'une baisse de revenus peut être considéré comme un événement ou comme trois, soulignent Cohen et ses collègues. En outre, ce n'est peut-être pas le nombre d'événements, mais plutôt le nombre de "domaines de la vie" dans lesquels vous subissez du stress qui est le plus important. (L'emploi, la vie familiale, les problèmes médicaux et financiers sont autant de domaines dans lesquels le stress peut se manifester).

Une étude s'est intéressée à la manière dont les expériences de stress déclarées par les individus influençaient leur capacité à se protéger contre l'exposition à un virus du rhume commun appelé rhinovirus. Les personnes déclarant avoir vécu plus d'événements stressants étaient plus susceptibles de développer un rhume biologiquement vérifié, mais l'infection n'était pas inévitable, même pour les personnes stressées : Environ la moitié des personnes stressées ne sont pas tombées malades.

2. L'effet des événements stressants dépend de l'endroit où l'on se trouve dans la vie

Tout comme certains événements sont stressants, certains non-événements le sont également, c'est-à-dire des choses qui ne se produisent pas au moment où elles sont censées se produire dans le cours normal de la vie. Les gens s'attendent généralement à obtenir un diplôme (secondaire ou universitaire), à trouver un emploi, à se marier, à avoir des enfants et à prendre leur retraite. L'absence de diplôme, l'incapacité à trouver un emploi ou le rejet d'une demande en mariage peuvent être très stressants à un moment de la vie où l'on s'attend à ce que les choses se passent bien. Il se peut également que certaines périodes de la vie soient plus sensibles que d'autres aux effets néfastes du stress. Les traumatismes subis dans l'enfance, par exemple, ont été associés à un risque plus élevé de maladies chroniques bien plus tard dans la vie. Ces traumatismes peuvent induire des changements biologiques durables qui contribuent à l'apparition de maladies plus tard dans la vie. En outre, "l'adversité durant l'enfance peut placer un individu sur une trajectoire qui l'exposera à davantage de facteurs de stress au cours de sa vie", écrivent Cohen et ses coauteurs.

1. Le stress n'affecte pas les hommes et les femmes de la même manière

Les hommes et les femmes réagissent différemment au stress, tant dans leur comportement que dans leur réponse physiologique. De plus, les femmes sont apparemment exposées plus fréquemment que les hommes à des expériences stressantes. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que "les hommes ont tendance à ne signaler que les événements stressants qui leur arrivent directement", alors que les femmes se considèrent stressées également lorsque l'événement en question arrive à l'un de leurs proches. Les hommes et les femmes peuvent également différer dans leur vulnérabilité aux maladies induites par le stress. Les femmes semblent plus sujettes à la dépression liée au stress, par exemple.

Les effets du stress sur les maladies

Tous ces "secrets" dessinent une image encore incomplète du lien entre le stress et la maladie. Certaines choses sont claires : il est prouvé que les événements stressants aggravent une maladie dont vous êtes déjà atteint, mais la recherche est incertaine quant à savoir si le stress peut vous rendre malade au départ. Il existe des indices sur la manière dont les événements stressants exacerbent les maladies, en modifiant votre biologie, votre humeur et votre comportement. Le stress chronique et permanent (comme le fait de travailler pour un patron psychopathe) génère une susceptibilité plus générale aux types de changements physiologiques et émotionnels qui favorisent la maladie, tandis que les événements stressants aigus et immédiats peuvent être des déclencheurs efficaces pour transformer des conditions sous-jacentes telles que les maladies cardiovasculaires en crises cardiaques.

De nombreuses questions sur la relation entre le stress et la maladie restent encore sans réponse. Les experts ne savent même pas exactement pourquoi les événements stressants sont stressants. Et les preuves sont maigres pour déterminer si certains types de stress sont particulièrement susceptibles de favoriser certaines maladies. Il reste encore beaucoup à apprendre sur la manière dont les effets d'un événement stressant varient en fonction de l'étape de la vie.

La mise au point de ces détails reste un défi majeur pour la recherche. Il n'est pas facile pour les chercheurs de répondre à toutes ces questions, car les expériences évidentes seraient quelque peu contraires à l'éthique. Il faudrait donner à un grand groupe de personnes un mauvais travail avec un mauvais patron et s'assurer qu'il leur arrive toujours des choses désagréables, tout en créant des conditions permettant à un autre groupe de jouir d'un luxe sans stress. Ce serait un peu comme The Truman Show, mais en manipulant suffisamment de personnages pour obtenir une signification statistique.