Le Sénat suggère de conditionner les aides publiques aux entreprises … mais pourquoi ne pas les remplacer par des baisses d’impôts ?

Ce que le Sénat propose est kafkaïen : réévaluer les subventions et les aides aux entreprises qu’il estime à plus de 211 Milliards d’euros et leur fixer des contreparties. Le Sénat aurait pu proposer de les supprimer et de baisser les impôts à concurrence pour toutes les entreprises. Cela aurait été plus efficace.