Le Royaume-Uni, empêcheur de macronner l’Europe en rond ?

Boris Johnson la Première ministre suédoise Magdalena Andersson se promènent dans les jardins de la résidence de retraite du Premier ministre suédois à Harpsund, en Suède, le 11 mai 2022.

L’accord de défense et d’assistance militaire mutuelle signé entre le Royaume-Uni et la Suède ce mercredi en révèle largement autant sur l’état et l’avenir de l’Europe que les résultats de la conférence citoyenne qui y était consacrée

Atlantico : Le Royaume-Uni et la Suède ont signé un accord de défense et d’assistance militaire mutuelle le 11 mai dernier. Alors que le sujet de la défense européenne est un vrai serpent de mer, faut-il voir dans cet accord bilatéral une forme d’échec de l’Union européenne dont les etats membres préferent encore les accord bilateraux?

Dimitri Oudin : Les accords bilatéraux, que ce soit dans le cadre de la Défense ou dans tout autre, sont tout simplement plus simples à mettre en oeuvre que dans un cadre supranational, composé de 27 États, où la règle de l'unanimité prévaut dans de nombreux domaines. A fortiori lorsqu'il s'agit d'un sujet régalien. La décision de la Suède, qui, rappelons le, est à ce jour hors de l'OTAN, s'inscrit dans le contexte bien particulier que nous connaissons, et qui nécessite une réaction urgente face à la menace que fait peser la Russie dans cette région en particulier, et en Europe en général.

La question du renforcement de la Défense européenne, voire de la création d'une armée supranationale, s'inscrit dans un temps -très- long, expliqué en partie par l'échec de la Communauté Européenne de Défense dans les années 1950. La crise Russo ukrainienne fait émerger des embryons de coopération renforcée qui peut laisser entrevoir de réels espoirs d'intégration européenne plus poussée dans ce domaine. Mais dont la concrétisation et la systémisation seront forcément plus longues.

Au fond, le bilatéralisme n'est pas concurrent du renforcement de la Défense européenne. Les deux ne répondent tout simplement pas à la même temporalité de la décision publique.

A-t-on surestimé, avec le Brexit, la parte d’attractivité du Royaume-Uni sur le plan économique, politique et diplomatique ? Le pôle d’influence incarné par le Royaume-Uni pourrait-il nuire aux nouvelles ambitions européennes notamment portées par Emmanuel Macron en proposant un chemin alternatif ?

Le Brexit a fait bouger le centre de gravité géopolitique du Royaume Uni, qui conserve, toujours, une sphère d'influence importante hors de l'Union Européenne, au travers du réseau du Commonwealth en particulier. Mais qu'elle soit ou non dans l'Europe au sens institutionnel, la Grande Bretagne reste de facto liée géographiquement aux mêmes enjeux de sécurité que ses voisins européens. Et à ce titre , elle reste la seule puissance nucléaire européenne aux côtés de la France, lesquelles sont toutes deux membres de l'OTAN, l'institution de coopération et de solidarité militaires qui n'est certes pas exclusivement européenne, mais certainement la plus aboutie operationnellement.

Autrement dit le Brexit a peut être affecté le Royaume Uni dans sa coopération militaire, notamment au niveau industriel , avec les autres pays européens dans le cadre de l'Union Européenne, mais cette coopération se poursuit de facto dans d'autres cadres. Comme l'OTAN, sur un schéma multilatéral très traditionnel, compte tenu des intérêts -et des menaces- stratégiques communs. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'accord bilatéral Suède -Royaume Uni s'est accompagné de façon concomitante d'une demande d'intégration de la Suède dans l'OTAN...

Or, si les intérêts des États Européens portent certains d'entre eux à renforcer leur coopération avec le Royaume-Uni, compte tenu de l'urgence de la situation, ces mêmes Etats n'ont pas intérêt à étendre cette coopération dans d'autres domaines, qu'ils soient économiques ou financiers en particulier, puisqu'ils sont en concurrence avec le Royaume-Uni.

La coopération avec le Royaume Uni relève donc d'une convergence d'intérêts conjoncturels plutôt que d'une remise en question structurelle des équilibres européens.

Après la présentation de la conclusion de la Conférence sur l’avenir des nation, 13 des 27 pays disent leur désaccord avec une refonte des traités, y compris des cercles concentriques voulus par Emmanuel Macron. Dans quelle mesure est-ce révélateur de visions diamétralement alternatives à celle de la France sur le sujet européen ?

On peut aussi le problème dans l'autre sens et voir les choses du bon côté : 14 Etats , soit plus de la moitié des pays de l'UE , ne sont pas défavorables à la proposition de refondre les traités ! C'est déjà une part significative d'entre eux, qui n'aurait peut être pas été aussi importante avant les crises de la COVID et de la Guerre en Ukraine.

De plus, la liste des signataires tend à confirmer la vision d'une Europe en cercles concentriques. Ce ne sont pas les pays que l'on pourrait imaginer au centre du premier cercle, c'est à dire les adhérents historiques enclins à favoriser l'approfondissement de l'intégration européenne, qui ont manifesté leur opposition, mais ceux du second ou du troisième cercle, où la coopération serait moins intégrée...

Il y a presque un côté performatif dans la déclaration de ces treize États, essentiellement d'Europe Centrale et Orientale. Tout en bloquant la proposition de la réforme des Traités, elle en démontre toute son acuité, et la réalité d'une Europe à plusieurs vitesses qui nécessite d'être repensée pour permettre aux Etats qui souhaitent poursuivre leur intégration de le faire...

Clément Beaune a dénoncé, il y a quelques jours, les pays qui “cherchent à tout bloquer”. La France a-t-elle du mal à accepter que sa vision de l’Europe ne soit pas partagée par tous ?

Ce n'est pas tant le problème de partager ou non la vision de la France qui, sur la question de la réforme des Traités, n'est pas franco française, comme indiqué plus haut. Clément Beaune exprime là une frustration partagée par tous les Européens convaincus qui constatent, avec une certaine impuissance, que les Etats qui souhaitent renforcer leur intégration ne peuvent pas le faire, du fait de l'opposition d'autres États qui, de toute manière, n'auraient pas participé de la même façon au processus...

C'est l'ensemble des mécanismes d'approbation européens qu'il faudrait reconsidérer, et dont les règles, notamment celles de l'unanimité, constituent aujourd'hui des blocages à des décisions qu'elles étaient censées légitimer.