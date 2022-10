Le rituel de 5 minutes de jeu quotidien qui peut amener vos enfants à mieux écouter

Des professionnels de santé parlent d'un "temps spécial" de jeu pour favoriser l'attention des enfants.

Instaurer un rituel de jeu quotidien peut s'avérer bénéfique pour les enfants et contribuer à une meilleure attention vis-à-vis des parents.

Atlantico : Dans une étude parue récemment, des professionnels de santé parlent d'un "temps spécial" en quoi consiste-t-il et à quoi sert-il ?

Raïssa Brulé-Pépin : Il s’agit d’un temps volontairement dédié au jeu, centré sur les interactions avec l’enfant en fonction de son âge. Ce temps est clairement limité dans la journée.

Ceci permet de mobiliser l’attention de l’enfant et ses parents ou le tiers qui interagit avec lui, sans qu’il ne soit parasité par d’autres tâches ou d’autres évènement.

Quels sont les changements que l'on peut observer au niveau de l'enfant ?

Les capacités attentionnelles de l’enfant sont augmentées et permettent une meilleure adhésion à d’autres informations. IL est fréquent de constater que les enfants sont submergés d’informations et ne hiérarchisent plus ce qui leur est demandé. Les parents sont bien souvent absorbés par une surcharge professionnelle énorme qui ne leur permet pas eux-mêmes d’être disponibles pour leur enfant.

Un temps dédié dans la journée permet de renforcer la concentration et l’attention de l’enfant.

Il est expliqué qu'il faut répéter cette "stratégie" 4 fois par semaine en moyenne pour que ça soit efficace, l'est-ce vraiment ?

La récurrence est rassurante pour un enfant. De la même manière qu’un rituel du coucher doit se reproduire tous les jours, ce temps de jeu doit pouvoir se reproduire très régulièrement afin que l’enfant puisse s’y référer.

Est-ce que cette méthode peut-elle vraiment prouvent son efficacité ?

Il est certain qu'elle doit être efficace. Notamment auprès de nombreuses familles qui, dans l’idée de bien faire et dans une démarche d’éducation positive, laisse leurs enfants sans limites -ce qui peut avoir l’effet totalement inverse à celui escompté. Il en découle une intolérance à la frustration qui peut être très délétère pour la construction de l’enfant.