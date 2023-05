"Le Principal" de Chad Chenouga

Bien sûr, il y a le film, qui, à travers le portrait d’un homme, somme toute assez « ordinaire », montre, avec finesse et intelligence, combien les êtres humains sont capables de faiblesse et de complexité - même ceux qui paraissent les plus solides peuvent flancher et fauter pour des motifs à leurs yeux « supérieurs », comme l’orgueil ou l’amour -, mais il y a aussi (surtout ?), Roschdy Zem, un acteur que le cinéma n’en finit plus de découvrir, tant il est capable, à chaque nouveau rôle de surprendre. C’est le cas ici, une fois encore, où dans son personnage obsédé par la réussite ( la sienne et celle de son fils ), le comédien ( trente ans de carrière, près de 90 films au compteur ) réussit à fasciner et à émouvoir, sans jouer une seule seconde sur l’empathie. Très, très fort.