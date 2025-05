Analyse

Le pouvoir politique et les artisans de la PPE3 ne semblent guère pressés de connaître la cause du blackout espagnol

Bruxelles, les États mainstream de l’UE et l’ENTSO-E, leur complice, entretiennent le mutisme et le commentaire dilatoire pour conjurer l’accaparement de la politique électro-énergétique de l’UE par une insurrection populaire à laquelle les institutions nationales ne résisteront plus longtemps. En témoignent les déclarations ci-après des péremptoires gardiens du dogme photovoltaïco-éolien se félicitant que l’énergie solaire ait représenté 10 % de la production d’électricité de l’UE, en 2023.