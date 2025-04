LE DÉLUGE

Le plus grand déluge de l’histoire de la Terre s’est abattu sur Gibraltar et la Sicile, remplissant toute la Méditerranée en quelques années

Il y a un peu plus de 5 millions d’années, l’eau de l’océan Atlantique a trouvé un passage à travers l’actuel détroit de Gibraltar. Selon cette théorie, des eaux océaniques se sont précipitées, plus rapidement qu’une voiture lancée à vive allure, sur une pente d’un kilomètre de hauteur en direction de la mer Méditerranée alors asséchée, creusant au passage une tranchée aussi profonde qu’un gratte-ciel.À l’époque, la Méditerranée était en grande partie une cuvette asséchée et salée, mais le volume d’eau déversé fut tel qu’elle se remplit en seulement quelques années – voire quelques mois. À son apogée, le flot déversait un volume d’eau équivalent à 1 000 fois celui du fleuve Amazone actuel.