Le Parlement européen peine à obtenir des réponses sur les affaires du frère d’Ursula von der Leyen en Roumanie

Une entreprise proche du frère d'Ursula von der Leyen aurait pu bénéficier de favoritisme.

Un député européen allemand a découvert des failles majeures dans le rapport de la Commission européenne sur une enquête sur le secteur roumain de l’assurance automobile, suite à la révélation du Parti conservateur européen selon laquelle une entreprise proche du frère de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen risquait de bénéficier d’une réglementation européenne laxiste dans le secteur.

Cela fait suite aux plaintes d'un certain nombre de députés européens selon lesquelles les institutions européennes dissimulaient des informations clés sur l'enquête et aux allégations de manipulation de la part des régulateurs roumains.

L'industrie roumaine de l'assurance automobile est sous le feu des projecteurs, suite à des allégations selon lesquelles une société majeure (Euroins) aurait été indûment contrainte de quitter le marché intérieur après la révocation de sa licence commerciale. L'entreprise affirme avoir été la cible d'une campagne de harcèlement commercial de la part du régulateur roumain du secteur des assurances, l'Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Le secteur roumain de l'assurance automobile a une réputation de corruption et de liens avec le crime organisé. Euroins se serait retrouvé du mauvais côté des autorités après avoir refusé de renflouer un rival défaillant, City Insurance, en 2019.

En mars de cette année, ASF a suspendu la licence d’exploitation d’Euroins en Roumanie, invoquant des problèmes d’insolvabilité, une accusation qu’Euroins a contestée devant les tribunaux.

Etant donné qu’Eurions était le plus grand fournisseur roumain d’assurance responsabilité civile, la décision ASF pose un défi existentiel pour l’avenir du secteur roumain de l’assurance automobile. Ce jugement a fait craindre que les conducteurs roumains ne soient exclus de tout type de couverture dans le pays et à l'étranger.

Malgré une tentative de médiation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour mener une évaluation indépendante de la santé financière d’Euroins, l’ASF a refusé toute contre-expertise. Cependant, il a accepté l’avis du régulateur européen des assurances, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA).

Cela a abouti à un autre rapport très contesté de l’EIOPA, dont le contenu a été largement expurgé, retenant les informations des députés européens qui remettaient en question les conclusions de l’EIOPA et d’ASF sur l’affaire.

Euroins et d’autres tiers ont souligné le voile de secret entourant le rapport de l’EIOPA. Ils affirment que les conclusions ont été largement cachées à l’entreprise bien qu’elle fasse l’objet de l’enquête.

L'eurodéputé AfD Gunnar Beck remet désormais en question la mesure dans laquelle la Commission européenne, en particulier la commissaire aux services financiers Mairead McGuinness, était au courant de l'affaire, mettant en doute une affirmation antérieure de la Commission selon laquelle elle avait correctement examiné le rapport de l'EIOPA.

En réponse à une question parlementaire en avril, la Commission a affirmé avoir examiné l’affaire sur la base du rapport de l’EIOPA et que l’ASF n’avait enfreint aucune loi européenne. Beck contredit cette affirmation, soulignant que selon une décision d'appel des autorités européennes de surveillance et une déclaration ultérieure de McGuinness, la Commission n'a pas eu accès au rapport de l'EIOPA lorsqu'elle a jugé qu'aucun acte répréhensible n'avait eu lieu.

Le bureau de McGuinness a confirmé que le rapport de l’EIOPA n’avait été partagé ni avec la Commission ni avec Euroins pour des raisons de « confidentialité », accréditant ainsi la conviction que l’UE volait à l’aveuglette lorsqu’elle rejetait les allégations de corruption contre le régulateur roumain.

S'adressant au Conservateur européen, Beck s'est demandé comment la Commission pouvait affirmer qu'il n'y avait eu aucun acte répréhensible lorsque la licence d'Euroins avait été retirée sans avoir accès au rapport de l'EIOPA. L’eurodéputé a évoqué la possibilité que l’ASF ait fourni aux régulateurs européens des informations « potentiellement frauduleuses ».

Beck demande : « Pourquoi la Commission européenne a-t-elle fondé son évaluation sur une décision de l’EIOPA qu’elle n’a même pas reçue, et encore moins lue ? Sa question souligne de graves préoccupations en matière d’état de droit, dans la mesure où Euroins n’a pas eu accès à un rapport qui a contribué à nuire à son entreprise. Il a poursuivi : « La question est : pourquoi ce secret ? Pourquoi le rapport de l’EIOPA n’a-t-il pas été partagé ? L’implication du frère de von der Leyen dans Superbet, qui a indirectement profité de la décision, ajoute à la suspicion.»

Le frère de Von der Leyen est le président de Superbet, une société du même propriétaire qu'Eazy Asigurari, le rival d'Euroins qui vient d'obtenir une licence d'ASF.

Un porte-parole d'Euroins a confirmé au Conservateur européen qu'ils poursuivaient plusieurs poursuites au niveau roumain et européen contre les actions d'ASF. Le porte-parole a également déclaré que, selon lui, le régulateur « avait enfreint de nombreuses lois nationales et européennes » en décidant de retirer leur licence commerciale. L’entreprise a également déclaré qu’elle estimait que le fait que la Commission n’ait pas pris connaissance du rapport de l’EIOPA dans son intégralité n’était « pas conforme aux principes fondamentaux de bonne gouvernance transparente et aux valeurs » de l’UE.

Ces derniers mois, la Commission a été accusée de fermer les yeux sur des allégations de corruption en Roumanie pour des raisons politiques, ce qui reflète les sympathies pro-européennes du gouvernement de Bucarest.

Bien que l'EIOPA n'ait pas répondu aux demandes de la presse au moment de la publication, un porte-parole du bureau de McGuinness a déclaré que l'EIOPA n'avait aucune obligation de répondre aux demandes d'informations des députés européens en raison de la nécessité du secret d'entreprise et que la Commission n'avait découvert aucun problème juridique. dans la conduite de l’ASF.

À ce stade, il n’y a aucune suggestion de faute professionnelle de la part de von der Leyen, Hans-Holger Albrecht ou Superbet.

