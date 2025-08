Pontificat

Le pape Léon et la mission française

D’origine franco-canadienne, le pape Léon XIV affiche une proximité inédite avec la France. En quelques mois, il a adressé une lettre aux catholiques français, envoyé deux cardinaux pour représenter le Vatican lors de grandes célébrations populaires, et ravivé la mémoire de figures spirituelles majeures. À rebours de l’effacement religieux et de l’universalisme désincarné, il plaide pour un réveil missionnaire enraciné dans l’histoire, la culture et l’identité chrétienne de la France.