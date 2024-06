"Le Nom sur le Mur" de Hervé Le Tellier : entre histoire et lyrisme, un superbe récit à hauteur d'homme

Il avait vingt ans, l' âge où l' on se croit immortel, où comme le dit la chanson de Francis Lemarque , " il partait à la guerre pour mourir un peu." Le 23 août 1944, André Chaix et quelques maquisards montent dans un camion baptisé l' Espoir. Londres vient de donner l' ordre à tous les maquis français d' entrer dans la danse finale. Soudain, le camion croise la route d' une automitrailleuse de la onzième Panzerdivision : André Chaix est tué avec deux de ses camarades.

Au départ de ce récit situé à Dieulefit, une petite ville de la Drôme provençale, Hervé Le Tellier va découvrir une inscription gravée sur le mur de sa nouvelle maison avec le nom d' un inconnu, André Chaix. Qui est-il ? Comme dans les romans de Patrick Modiano tout se dévoile, par hasard ou par nécessité, remise d' une petite boîte qui renferme quelques éléments essentiels du puzzle : la carte d' identité d' André, son fume -cigarette, des lettres, des tracts de la résistance.

Début d' une enquête documentée, minutieuse et pudique. A hauteur d' homme. Et d' une réflexion qui traverse tout le livre : quel est aujourd'hui le sens de l' engagement, où sont les repères entre le bien et le mal? Certes, André Chaix était du bon côté du mur. Mais comme dans le film Lacombe Lucien de Louis Malle, il aurait pu avec d'autres jeunes hommes de sa génération, tomber par hasard ou par amitié de l' autre côté. La milice et la collaboration. Sans appuyer, Hervé Le Tellier nous dévoile la fabrique du bourreau : endoctrinement, lavage de cerveau, soumission aveugle à l' autorité, dilution du moi dans le groupe..

Des hommes ordinaires piégés dans un engrenage diabolique. Et l' auteur multiplie les exemples, digressions sur la nature du fascisme ou les ambiguïtés de ceux qui s'accommodent, masquent leur conscience par une débauche d' activités ou de divertissements.