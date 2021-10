Le mystère Halloween : mais pourquoi enchaînons-nous des années avec et des années sans ?

Au final, on observe que 20% de familles font de Halloween une fête XXL et 50% la fêtent a minima.

Bien que les familles aient constaté une mise en avant moindre d'Halloween cette année - en magasins et dans les médias- (32% estiment que le Père Noël a mis de côté les sorcières), 30% des familles déclarent vouloir fêter davantage Halloween cette année.

Leurs raisons : principalement pour faire plaisir à leurs enfants. Elles citent le besoin de les divertir (71%) et le fait que les enfants le leur réclament (45%). Les sondés expliquent également qu'ils ont envie de faire la fête (41%) et de retrouver de la gaieté et du contact après cette période compliquée de Covid (41%).

On note toutefois que 15% des familles laissent tomber Halloween cette année, principalement par peur du risque Covid ("on n'a pas envie que nos enfants aillent sonner chez les gens", "parce que ça semble mal venu d'aller chez les gens", "on a perdu l'habitude depuis presque 2 ans; ça ne se fait plus d'aller chez les gens", "compliqué d'aller chez les gens")et parce qu'il y'a eu moins de bruit autour de cette fête cette année ("on en a pas entendu parler alors que chaque année ça fait un bruit pas possible", "j'ai l'impression d'avoir rien vu en magasins cette année à part les bonbons et quelques toiles d'araignées en déco", "peu mis en avant cette année, j'ai zappé du coup", "je suis pas une fan de cette fête et d'habitude je me laisse emporter par le bruit qu'il y'a autour; cette année il me semble que ça a été plus léger que d'habitude").

Les 3 incontournables d'Halloween :

- 1/ se déguiser (70% des parents et des enfants aiment cette tradition)

- 2/ Manger des bonbons (60%)

- 3/ Aller en magasins voir les décorations (46%)