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Un aimant géant visite au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) à Meyrin, près de Genève, le 19 juillet 2023.
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DEFI DE TAILLE

13 novembre 2026

Le mystère de la masse de l’électron, prochain défi à 19 milliards de dollars du Cern

Le comportement de chaque atome, et donc toute la biologie et la chimie telles que nous les connaissons, dépend de la masse de l'électron.

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MOTS-CLES

cern , particules , LHC , électrons , masse , collisionneur , boson de Higgs

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Benjamin Smith

Benjamin Smith est doctorant en dernière année en physique théorique des particules à l’université de Glasgow ; il est actuellement basé au CERN. Il a effectué ses études de premier cycle et son master à l’université de Manchester.