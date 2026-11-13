DEFI DE TAILLE
13 novembre 2026
Le mystère de la masse de l’électron, prochain défi à 19 milliards de dollars du Cern
Le comportement de chaque atome, et donc toute la biologie et la chimie telles que nous les connaissons, dépend de la masse de l'électron.
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THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Benjamin Smith est doctorant en dernière année en physique théorique des particules à l’université de Glasgow ; il est actuellement basé au CERN. Il a effectué ses études de premier cycle et son master à l’université de Manchester.
A PROPOS DES AUTEURS
Benjamin Smith est doctorant en dernière année en physique théorique des particules à l’université de Glasgow ; il est actuellement basé au CERN. Il a effectué ses études de premier cycle et son master à l’université de Manchester.